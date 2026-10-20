Nữ giám đốc hãng phim lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt tiền tỷ

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hải Anh (SN 1979, ở phường Định Công, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Thị Hải Anh vốn là Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt nhưng từ năm 2019, do ảnh hưởng của dịch Covid nên khó khăn trong kinh doanh, dẫn tới vay nợ nhiều. Bị can do vậy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để có tiền chi tiêu.

Cụ thể, năm 2022, Hải Anh tự giới thiệu với 2 người phụ nữ rằng bản thân làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam, có quan hệ với Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nên có thể giúp họ làm được “sổ đỏ” cho một mảnh đất ở huyện Quốc Oai (cũ), Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Qua đây, bị can chiếm đoạt của những người này hơn 1,6 tỷ đồng và sử dụng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ hoặc chi tiêu cá nhân hết. Đến nay, bị can mới trả lại được các bị hại 200 triệu.

Sau lần lừa đảo trên, đến năm 2024, Hải Anh có nhiều khoản nợ nên tiếp tục lừa đảo hình thức “chạy án”. Viện kiểm sát xác định, tháng 5-2024, chị Nguyễn Thị Chúc P (ở Hà Nội) bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập làm việc do liên quan trong vụ án hình sự “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Lo sợ sẽ bị xử lý hình sự nên chị P nhờ người quen giúp “liên hệ” với cơ quan công an. Qua người giới thiệu, chị P sau đó tới gặp Hải Anh để “trao đổi công việc”.

Sau khi nói chuyện, Hải Anh đồng ý giúp đỡ chị P giải quyết được việc đang bị Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, đồng thời yêu cầu phải chuyển 30 triệu đồng và một chai rượu để làm quà tặng. Bị hại đồng ý và đưa cho Hải Anh 35 triệu đồng.

Tháng 5-2024, Hải Anh tiếp tục nói với chị P là sẽ giải quyết xong công việc, người phụ nữ này sẽ không liên quan đến Công an tỉnh Phú Thọ nữa nhưng phải bỏ ra chi phí 2 tỷ đồng. Do không có đủ tiền nên chị P từ chối và bị can “hạ giá” xuống 1,5 tỷ.

Tháng 6-2024, chị P cùng chồng đưa đủ số tiền nêu trên và được Hải Anh viết, giao cho tờ giấy với nội dung vay mượn tiền bạc để làm tin. Tuy nhiên sau đó, chị P vẫn bị Công an tỉnh Phú Thọ gửi giấy triệu tập làm việc nên liên lạc để hỏi thì được Hải Anh cho biết vẫn đang xin gặp gỡ nhiều lãnh đạo ngành công an.

Thấy Hải Anh chưa thực hiện được việc như cam kết, chị P hẹn gặp bị can và yêu cầu xác nhận về việc nhận số tiền 1,5 tỷ đồng để lo công việc trong thời gian từ ngày 1-6-2024 đến ngày 1-7-2024. Nếu không thực hiện được sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Hải Anh đồng ý và ký vào Biên bản cam kết này.

Ngày 28-8-2021, chị Nguyễn Thị Chúc P bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Chị P sau đó nhiền lần liên lạc yêu cầu Lê Thị Hải Anh trả lại tiền nhưng bị can trốn tránh không gặp, không trả lại tiền. Tháng 10-2024, bị hại gửi đơn tố giác hành vi của Hải Anh.

Quá trình điều tra, ngày 23-11-2024, Lê Thị Hải Anh đã giao nộp số tiền 270 triệu đồng để khắc phục trả cho chị Nguyễn Thị Chúc P, đến nay còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.