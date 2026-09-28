Nữ chủ xe Mercedes bị cào xước yêu cầu bị cáo mua lại ô tô hoặc bồi thường 200 triệu đồng

ANTD.VN - Bị xe ô tô Mercedes đỗ chắn cửa cổng ra vào, nữ chủ nhà dùng chìa khóa cào xước, gây thiệt hại hơn 6,8 triệu đồng.

Ngày 28-9, Tòa án nhân dân Khu vực 4 – Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, ở Đại Mỗ, Hà Nội) mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cáo Vân bị viện kiểm sát truy tố vì hủy họai tài sản có giá từ 2 triệu đến 50 triệu đồng, theo khoản 1, Điều 178 với khung hình phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng; cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, tối ngày 18-1, chị Đ.B.N (SN 1990) đỗ xe ô tô MERCEDES-BENZ GLC200 màu đen BKS 30L-541… trước cửa cổng nhà bị cáo Vân để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó. Khu vực chị N đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ.

Khoảng 20h20 phút cùng ngày, bị cáo Vân cầm chùm chìa khoá đi ra mở cổng để con gái mình đi về và thấy chiếc ô tô đỗ giữa cổng nên không dắt xe máy vào được.

Bực tức, bị cáo dùng chùm chìa khoá gạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe và dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái của xe từ trong ra ngoài. Dù có người can ngăn nhưng Vân vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe rồi tiếp tục dùng chìa khoá gạch thêm nhiều lần vào xe ô tô MERCEDES-BENZ GLC200.

Sau khi tìm chủ xe ở quanh đó không thấy và không thấy số điện thoại dán trên xe, con gái bị cáo Vân nhờ bố bê các chậu cây trên vỉa hè dịch ra để dắt xe máy về.

Người đàn ông đã bê các chậu cây đặt phía sau xe của chị N và viết 2 tờ giấy, dán vào chiếc MERCEDES với nội dung: “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật và văn hóa giao thông”.

Khoảng 21h30, tức gần 2 giờ sau khi đỗ xe, chị N quay lại thì phát hiện ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và cào xước. Người phụ nữ bóc giấy, lên xe lái đi nhưng không để ý nên đâm vào 2 chậu cây cảnh. Chị N sau đó đưa con về nhà rồi tới Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc vào 23h cùng ngày.

Quá trình điều tra, nữ chủ xe ô tô yêu cầu bị cáo phải “mua lại xe hoặc bồi thường 200 triệu đồng” nhưng bị cáo Vân không có khả năng, chỉ đồng ý bồi thường theo yêu cầu của pháp luật.

Cáo trạng vụ án ghi nhận, chị N yêu cầu bị cáo Vân phải bồi thường 127 triệu tiền sửa xe theo báo giá của hãng; hơn 5,2 triệu đồng tiền phải đi taxi; 35 triệu đồng tiền hợp đồng cho thuê xe cho đến khi chiếc MERCEDES được sửa xong.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Vân dùng chìa khóa gây xước sơn xe ô tô của chị N tại nhiều vị trí với tổng giá trị thiệt hại là 6.862.000 đồng. Chị N đã đi sửa xe với tổng chi phí sửa chữa là 8.220.960 đồng. Trong đó, chị này trực tiếp chi trả 2.030.000 đồng và bảo hiểm thanh toán 6.190.560 đồng.