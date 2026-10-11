NSƯT Kim Tiểu Long công bố liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát

ANTD.VN - Kỷ niệm 35 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Kim Tiểu Long đã chính thức công bố Liveshow 35 năm "Dòng chảy thanh âm – Tiếng hát NSƯT Kim Tiểu Long". Liveshow diễn ra tối 10/1/2027 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) đánh dấu hành trình từ “Cậu bé quân sĩ chạy cờ” đến anh kép chánh đẹp trai nổi danh được khán giả trong và ngoài nước yêu mến.

Nói về chủ đề liveshow, NSƯT Kim Tiểu Long ví tiếng hát của mình như một dòng sông thanh âm chảy hoài, chảy mãi và không có điểm dừng. Bởi mục tiêu của chương trình không phải làm cho nghệ thuật truyền thống trở nên khác đi, mà là giữ được cái hồn của cha ông và tìm cho nó một cách sống mới trong lòng khán giả hôm nay.

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương, những danh ca đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả đến các ca sĩ nổi tiếng của âm nhạc đương đại

Không được xây dựng như một liveshow kỷ niệm thông thường, “Dòng chảy thanh âm” là một hành trình nghệ thuật được kể theo chương hồi, lấy cuộc đời và 35 năm sân khấu của Kim Tiểu Long làm một trong những sợi dây dẫn để đưa khán giả bước vào không gian văn hóa Việt Nam, nơi những giá trị nghệ thuật truyền thống của ba miền Bắc – Trung – Nam được gặp gỡ với âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, thực cảnh và công nghệ trình diễn đương đại.

Live show được dàn dựng hoành tráng với âm thanh, ánh sáng hiện đại với sự kết hợp giữa hai đạo diễn Mai Long – Trần Trung sẽ khắc họa những giai đoạn đáng nhớ trong suốt 35 năm hoạt động nghệ thuật liên tục của NSƯT Kim Tiểu Long.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ tại buổi họp báo

Mai Long kể chuyện bằng cảm xúc của sân khấu và điện ảnh; Trần Trung kể chuyện bằng ngôn ngữ của thực cảnh, không gian và đại cảnh. Một người đi sâu vào cảm xúc và số phận con người, một người mở rộng câu chuyện bằng không gian trình diễn.

Sự kết hợp của hai tư duy đạo diễn được kỳ vọng tạo nên một sân khấu vừa giàu cảm xúc, vừa có sức mạnh thị giác, nơi âm nhạc – diễn xuất – cảnh trí – ánh sáng – công nghệ – thực cảnh không tồn tại riêng rẽ mà cùng phục vụ cho một câu chuyện xuyên suốt.

Một điểm thú vị khác của “Dòng chảy thanh âm” là cách chương trình gần như xóa bỏ lối dẫn MC thông thường. Sự kết hợp đầy duyên dáng giữa NSND Hồng Vân, danh hài Tuấn Dũng và một MC nhí trong hình tượng ba bà cháu.

NSND Quế Trân sẽ góp mặt trong chương trình

Không đơn thuần là những người dẫn chương trình, cả ba sẽ hóa thân thành những nhân vật xuyên suốt hành trình nghệ thuật, đưa khán giả đi qua từng chương hồi bằng những câu chuyện gần gũi, những màn đối đáp dí dỏm, hóm hỉnh nhưng cũng đầy chiều sâu và xúc động. Tiếng cười của ba thế hệ sẽ đan xen cùng những khoảng lặng giàu cảm xúc, để mỗi câu chuyện không chỉ kết nối các tiết mục mà còn khơi gợi ký ức, tình thân và tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Qua lời kể ấy, những câu chuyện về cuộc đời người nghệ sĩ, hành trình 35 năm của Kim Tiểu Long, nghệ thuật truyền thống ba miền, lịch sử, gia đình, quê hương và những giá trị văn hóa cần gìn giữ lần lượt được mở ra. Bởi vậy, khán giả sẽ không chờ xem “tiết mục tiếp theo là gì”, mà được dẫn dắt để tò mò muốn biết chương tiếp theo của câu chuyện sẽ đưa mình đến đâu.

Ngoài nhân vật chính, NSƯT Kim Tiểu Long, liveshow còn còn sự tham gia của các khách mời nổi tiếng: NSND Lệ Thủy, danh ca Hương Lan, NSND Hồng Vân, NSND Quế Trân, MC Thanh Bạch, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Ngọc Huyền, ca sĩ Mạnh Quỳnh, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Randy, ca sĩ Kyo York, ca sĩ Rahul, ca sĩ Khánh An, Lưu Mỹ Hồng, Gemma Nguyễn, Bé Chí Hiếu…cùng hai nghệ sĩ hài Gia Bảo – Minh Dự - Tuấn Dũng. Đây không đơn thuần là việc quy tụ nhiều tên tuổi, mà là cuộc gặp của nhiều thế hệ, nhiều dòng nghệ thuật và nhiều nền văn hóa trên cùng một sân khấu.

Liveshow 35 năm “Dòng chảy thanh âm – Tiếng hát NSƯT Kim Tiểu Long” đã được anh ấp ủ trong thời gian dài với nhiều ý tưởng dành riêng cho cột mốc đặc biệt này. Thời gian gần đây, Kim Tiểu Long dành phần lớn thời gian để tập luyện, chuẩn bị thể lực cho liveshow. Anh cũng trực tiếp tham gia cùng ê-kíp trong quá trình xây dựng ý tưởng và nội dung chương trình, với mong muốn đêm diễn không đơn thuần là một liveshow nghệ thuật mà còn kể lại hành trình trưởng thành bằng những dấu mốc, hình ảnh và ký ức gắn bó với khán giả.

Ca sĩ Kyo York có mặt tại sự kiện họp báo công bố liveshow của NSƯT Kim Tiểu Long

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên về chương trình được hé lộ, nhiều khán giả từ các tỉnh, thành trên cả nước, ở nước ngoài, đã bày tỏ mong muốn có mặt trong đêm diễn đặc biệt này. Không chỉ là dịp đánh dấu hành trình 35 năm ca hát, chương trình còn mang ý nghĩa như một lời cảm ơn của NSƯT Kim Tiểu Long gửi đến những người đã luôn dõi theo, yêu thương và âm thầm đồng hành cùng anh qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp.