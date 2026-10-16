NSƯT Hoàng Tùng gửi lời tri ân phụ nữ qua ca khúc mới

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), ca khúc “Gặp em cô gái Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua tiếng hát NSƯT Hoàng Tùng mang đến một góc nhìn gần gũi về người phụ nữ Việt Nam. Bài hát gửi gắm tình yêu và lòng biết ơn dành cho những người phụ nữ, từ hình ảnh người mẹ, người bạn đời đến vẻ đẹp bình dị của quê hương.

Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không phải một biểu tượng xa vời mà bắt nguồn từ những người thân yêu trong cuộc sống. Đó là người mẹ, người phụ nữ đồng hành cùng anh và những bóng hình quen thuộc trong nhịp sống thường ngày. Tình yêu thương, sự chăm chút cho gia đình và những hy sinh ít khi được nhắc đến đã trở thành nguồn cảm hứng để anh viết nên ca khúc.

Nam nhạc sĩ cho biết, anh muốn bắt đầu câu chuyện bằng những hình ảnh bình dị như ánh mắt, nụ cười, tà áo dài hay đôi bàn tay vun vén mái ấm. Từ những chi tiết ấy, vẻ đẹp của người phụ nữ dần gắn với hình ảnh quê hương, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt tác phẩm.

“Tôi viết ca khúc này không phải để hô hào những khẩu hiệu lớn lao về lịch sử, mà bắt đầu từ ánh mắt, từ nụ cười, từ tà áo dài thướt tha và đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm của những người phụ nữ xung quanh chúng ta."- nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, đồng thời cho biết “Gặp em cô gái Việt Nam” không chỉ dừng ở việc tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình hay những phẩm chất truyền thống. Thay vào đó, ca khúc còn hướng đến sự ghi nhận những đóng góp thầm lặng của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Vì vậy, tình cảm dành cho một người cụ thể trở thành nguồn cảm hứng, sự khởi đầu để nhìn rộng hơn về những con người góp phần tạo nên vẻ đẹp và sức sống của đất nước.

NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc “Gặp em cô gái Việt Nam”

Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm qua giọng hát của NSƯT Hoàng Tùng. Với kinh nghiệm biểu diễn và nền tảng thanh nhạc bài bản, Quán quân "Sao Mai 2003" đã thể hiện được đầy đủ cung bậc sắc thái tình cảm của sáng tác, từ sự trong trẻo khi khắc họa vẻ đẹp người con gái đến nét ấm áp khi hướng về mái ấm gia đình.

Bên cạnh nội dung, cách xây dựng giai điệu và hòa âm cũng là yếu tố tạo nên màu sắc riêng của “Gặp em cô gái Việt Nam” khi nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy lựa chọn cách triển khai âm nhạc theo mạch cảm xúc của lời ca, thay vì tạo kịch tính bằng những biến chuyển quá mạnh.

Câu chuyện trong bài hát phát triển từ cuộc gặp gỡ một người con gái, sự cảm nhận về vẻ đẹp của cô, rồi mở rộng thành tình yêu dành cho quê hương và mong muốn gắn bó trong cuộc sống. Những hình ảnh như đôi mắt, nụ cười, tà áo dài hay bếp lửa, bữa cơm chiều lần lượt xuất hiện, đưa cảm xúc từ sự rung động ban đầu đến tình cảm gia đình. Cách phối khí cũng được triển khai theo hướng giữ sự trong sáng của giai điệu, đồng thời mở rộng không gian âm thanh ở những đoạn lời ca hướng về gia đình.

“Gặp em cô gái Việt Nam” gửi gắm tình yêu dành cho người phụ nữ, từ tình cảm gia đình đến tình yêu quê hương

Một điểm đáng chú ý khác là cách xử lý thanh điệu tiếng Việt. Theo NSƯT Hoàng Tùng, giai điệu được xây dựng để lời ca dễ nghe, rõ nghĩa, hạn chế cảm giác gượng ép khi hát. Đây là yếu tố quan trọng với một ca khúc có nhiều hình ảnh giàu tính biểu đạt, bởi cách đặt lời và đường nét giai điệu cần hỗ trợ nhau để người nghe tiếp nhận trọn vẹn nội dung.

Với NSƯT Hoàng Tùng, thử thách khi thể hiện “Gặp em cô gái Việt Nam” không nằm ở việc phô diễn kỹ thuật thanh nhạc mà ở khả năng chuyển tải sự chân thành. Nam nghệ sĩ cho rằng từng phần của bài hát đòi hỏi cách biểu đạt khác nhau. Những câu hát về ánh mắt, nụ cười và tà áo dài cần sự thanh thoát, trong khi các đoạn hướng về bếp lửa, bữa cơm và mái ấm cần cách hát gần gũi như một lời tâm tình. Sự khác biệt ấy đòi hỏi người hát phải nắm được mạch cảm xúc của tác phẩm, tránh để kỹ thuật lấn át nội dung. Với một ca khúc lựa chọn những hình ảnh đời thường làm trung tâm, sự tinh tế trong cách nhả chữ, kiểm soát sắc thái và giữ nhịp cảm xúc có ý nghĩa không kém những đoạn cao trào.

“Bài hát đòi hỏi người hát không được phô trương kỹ thuật quá mức, mà phải hát bằng tất cả sự chân thành, sự nâng niu dành cho người phụ nữ.” - nam nghệ sĩ chia sẻ.

Việc lựa chọn NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc cũng tạo nên sự kết hợp giữa sáng tác và biểu diễn dựa trên yêu cầu về khả năng xử lý tác phẩm. Nếu phần lời và giai điệu đặt nền tảng cho câu chuyện, giọng hát là cầu nối đưa những hình ảnh ấy đến gần hơn với người nghe.

Ra mắt trong dịp 20/10, “Gặp em cô gái Việt Nam” góp thêm một sáng tác vào dòng ca khúc viết về người phụ nữ Việt Nam. Tác phẩm không đặt trọng tâm vào những lời ngợi ca trực tiếp mà lựa chọn cách thể hiện tình cảm qua những chi tiết quen thuộc, từ người mẹ, người bạn đời đến những khoảnh khắc bình dị trong đời sống gia đình.

Qua sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và NSƯT Hoàng Tùng, ca khúc gửi gắm thông điệp về sự trân trọng những người phụ nữ đang hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Tình yêu dành cho họ, từ những điều nhỏ bé và gần gũi nhất, cũng là một cách để mỗi người nhận ra vẻ đẹp của quê hương và thêm trân trọng những giá trị đang gìn giữ cuộc sống bình yên.