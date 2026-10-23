NovaLift phát triển giải pháp thang máy gia đình cho nhà có diện tích nhỏ

ANTD.VN - Trước xu hướng gia tăng nhu cầu lắp đặt thang máy tại nhà phố, biệt thự và công trình cải tạo, NovaLift tập trung phát triển các dòng thang máy gia đình ứng dụng công nghệ truyền động không hộp số Nidec KDS, hướng đến tối ưu không gian, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng công trình.

Thang máy gia đình trước xu hướng thay đổi không gian nhà ở

Tại các đô thị Việt Nam, mô hình nhà ở nhiều tầng ngày càng phổ biến, đặc biệt ở những khu vực có mật độ xây dựng cao và quỹ đất hạn chế. Trong bối cảnh đó, thang máy gia đình dần trở thành một giải pháp được nhiều chủ đầu tư quan tâm khi xây dựng nhà mới hoặc cải tạo công trình hiện hữu. Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, thang máy còn góp phần nâng cao tiện nghi sinh hoạt, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ nhỏ và những thành viên gặp khó khăn khi sử dụng cầu thang bộ.

Thang máy mini không hố pit trong kiến trúc nhà cải tạo

Tuy nhiên, việc đưa thang máy vào nhà ở riêng lẻ đặt ra nhiều yêu cầu về kiến trúc và kỹ thuật. Khác với các công trình thương mại được thiết kế hệ thống thang máy ngay từ đầu, nhà phố thường có diện tích hạn chế, chiều cao tầng không đồng nhất hoặc thiếu không gian bố trí hố thang.

Đối với công trình cải tạo, những khó khăn còn lớn hơn khi phải tính toán phương án lắp đặt phù hợp với kết cấu hiện hữu, hạn chế tác động đến kiến trúc và bảo đảm an toàn sử dụng.

Hình ảnh cơ sở sản xuất trong hệ sinh thái Hoàng Sa Việt, nền tảng kỹ thuật mà NovaLift kế thừa

Từ thực tế này, Công ty Cổ phần Thang máy Nova lựa chọn phát triển các dòng thang máy gia đình chuyên biệt, tập trung vào giải pháp tối ưu không gian và tích hợp công nghệ truyền động hiện đại.

NovaLift được phát triển từ hệ sinh thái Hoàng Sa Việt, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa và sản xuất thang máy. Việc tổ chức thương hiệu chuyên biệt giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện những sản phẩm phù hợp với đặc điểm công trình nhà ở Việt Nam.

Giải pháp thang máy cho công trình có diện tích hạn chế

Một trong những thách thức khi lắp đặt thang máy gia đình là khả năng bố trí hố thang trong không gian xây dựng.

Với những công trình có diện tích nhỏ, việc dành một khoảng không gian lớn cho hệ thống thang máy có thể ảnh hưởng đáng kể đến công năng sử dụng. Trong khi đó, nhiều ngôi nhà đã hoàn thiện không có sẵn hố pit hoặc không đủ điều kiện đào sâu nền móng.

Để giải quyết bài toán này, NovaLift định hướng phát triển các dòng thang máy mini, thang máy hố pit nông và thang máy không cần hố pit theo cấu hình thiết kế chuyên dụng.

Lễ khánh thành phòng lab thang máy gia đình do Novalift phát triển

Các giải pháp được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp hệ thống truyền động, kết cấu khung, cabin và phương án bố trí thiết bị, nhằm giảm yêu cầu về không gian lắp đặt mà vẫn đáp ứng những điều kiện an toàn cần thiết.

Đối với nhà phố xây mới, việc tích hợp thang máy ngay từ giai đoạn thiết kế kiến trúc giúp chủ đầu tư chủ động bố trí diện tích, kết cấu chịu lực và hệ thống điện.

Với công trình cải tạo, quá trình khảo sát hiện trạng đóng vai trò quan trọng để lựa chọn vị trí lắp đặt, xác định phương án gia cường kết cấu nếu cần thiết và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt.

Bên cạnh kích thước hố thang, doanh nghiệp cũng chú trọng khả năng tùy chỉnh cabin, cửa tầng và vật liệu hoàn thiện để tạo sự đồng bộ với phong cách kiến trúc.

Theo định hướng của NovaLift, mỗi công trình cần được tiếp cận như một bài toán thiết kế riêng, thay vì áp dụng đồng loạt một cấu hình thang máy cho mọi loại nhà ở.

Công nghệ truyền động không hộp số và hiệu quả sử dụng năng lượng

Trong hệ thống thang máy, động cơ kéo là một trong những thành phần quyết định khả năng vận hành, mức tiêu thụ điện năng và đặc tính truyền động. NovaLift lựa chọn các dòng động cơ không hộp số Nidec KDS làm một trong những nền tảng công nghệ chủ lực cho sản phẩm thang máy gia đình.

Nidec KDS là thương hiệu động cơ thang máy thuộc hệ sinh thái công nghiệp của Tập đoàn Nidec, Nhật Bản, chuyên phát triển các giải pháp truyền động phục vụ ngành công nghiệp thang máy. Công nghệ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu không hộp số cho phép truyền mô-men xoắn trực tiếp đến puly kéo cáp, thay vì thông qua bộ giảm tốc cơ khí như ở một số hệ thống truyền thống.

Nhờ giảm các tổn hao qua bộ truyền bánh răng, công nghệ này có tiềm năng nâng cao hiệu suất truyền động, đồng thời hạn chế tiếng ồn và nhu cầu bảo dưỡng hộp giảm tốc. Khi kết hợp với biến tần và hệ thống điều khiển phù hợp, động cơ có thể hỗ trợ quá trình khởi động, tăng tốc và giảm tốc êm hơn, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng. Đặc tính vận hành êm có ý nghĩa đáng kể đối với thang máy gia đình, bởi thiết bị thường được bố trí gần phòng khách, phòng ngủ hoặc các không gian sinh hoạt chung.

Tuy nhiên, hiệu quả tiết kiệm điện thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tải trọng, tốc độ, tần suất sử dụng, chế độ vận hành và thiết kế tổng thể của hệ thống.

Lựa chọn động cơ phù hợp với từng loại công trình

Thay vì sử dụng một cấu hình truyền động cho tất cả sản phẩm, NovaLift định hướng lựa chọn động cơ theo đặc điểm kiến trúc, tải trọng thiết kế và nhu cầu sử dụng thực tế.

Ba dòng động cơ Nidec KDS được doanh nghiệp ưu tiên phát triển gồm WR-450, WJC-630 và WJC-1000.

Động cơ kéo không hộp số Nidec KDS được lựa chọn trong định hướng phát triển sản phẩm của NovaLift

Dòng WR-450 có tải trọng định mức 450 kg, sử dụng cấu hình treo cáp 2:1. Phiên bản WR-450-100-D đạt tốc độ thang 1 m/s, công suất định mức 2,7 kW và đường kính puly kéo 320 mm. Đây là lựa chọn để nghiên cứu ứng dụng cho những hệ thống thang máy gia đình có yêu cầu thiết kế nhỏ gọn.

Đối với các công trình cần khả năng vận chuyển lớn hơn, dòng WJC-630 có tải trọng định mức 630 kg, với phiên bản WJC-630-100-E sử dụng công suất 4,3 kW, tốc độ thang 1 m/s và puly kéo đường kính 400 mm.

Trong khi đó, WJC-1000 có tải trọng định mức 1.000 kg, đáp ứng nhu cầu phát triển các hệ thống thang máy kích thước lớn. Phiên bản WJC-1000-100-E có công suất định mức 6,1 kW và tốc độ thang 1 m/s.

Việc lựa chọn động cơ phù hợp giúp kỹ sư chủ động tính toán tải trọng, hệ số cân bằng, tốc độ vận hành và phương án bố trí thiết bị.

Đặc biệt, đối với thang máy hố pit nông hoặc không cần hố pit, khả năng ứng dụng không chỉ phụ thuộc vào động cơ mà còn liên quan đến kết cấu cabin, hệ thống dẫn hướng, cơ cấu an toàn và không gian kỹ thuật phía dưới sàn nâng.

Đây cũng là lý do NovaLift chú trọng năng lực thiết kế và tích hợp đồng bộ thay vì chỉ tập trung vào một thành phần thiết bị.

Kế thừa nền tảng sản xuất và công nghệ của Hoàng Sa Việt

Bên cạnh công nghệ truyền động, năng lực thiết kế và sản xuất trong nước là yếu tố được NovaLift xác định có vai trò quan trọng đối với chất lượng sản phẩm.

Phát triển từ hệ sinh thái Hoàng Sa Việt, NovaLift có điều kiện khai thác chung kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công cơ khí, thiết kế kết cấu, hệ thống điều khiển và tích hợp thiết bị tự động hóa. Hoàng Sa Việt từng bước đầu tư vào năng lực sản xuất thang máy, nghiên cứu kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Những nền tảng này tạo điều kiện để NovaLift phát triển các giải pháp thang máy phù hợp với đặc điểm xây dựng tại Việt Nam, từ việc tính toán kích thước cabin, lựa chọn vật liệu đến tổ chức lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm.

Hình ảnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu và chuyển giao giữa Hoàng Sa Việt & Novalift

Đối với một hệ thống thang máy, chất lượng không chỉ được quyết định bởi động cơ mà còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa bộ điều khiển, biến tần, hệ thống phanh, ray dẫn hướng, cửa tầng và các thiết bị bảo vệ.

Vì vậy, NovaLift chú trọng kiểm soát tính tương thích giữa các linh kiện, hồ sơ nguồn gốc thiết bị và quy trình kiểm tra kỹ thuật trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng. Doanh nghiệp cũng định hướng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ở những hạng mục có thể chủ động sản xuất trong nước, kết hợp với các thiết bị công nghệ từ nhà cung cấp quốc tế.

Cách tiếp cận này hướng đến việc tối ưu chi phí sản xuất, tăng tính linh hoạt trong thiết kế và nâng cao khả năng hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Định hướng phát triển thị trường và dịch vụ kỹ thuật tại miền Trung

Cùng với hoạt động nghiên cứu và sản xuất, NovaLift xác định miền Trung là một trong những khu vực trọng tâm trong chiến lược phát triển, với Đà Nẵng được lựa chọn làm địa bàn ưu tiên.

Tại khu vực này, các loại hình nhà phố, biệt thự, nhà ở kết hợp kinh doanh và công trình lưu trú tạo ra những yêu cầu đa dạng về thiết kế thang máy.

NovaLift định hướng phát triển mạng lưới tư vấn, khảo sát, lắp đặt và bảo trì, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp phù hợp với điều kiện công trình và nhu cầu sử dụng.

Đối với ngành thang máy, chất lượng dịch vụ sau bán hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thiết bị cần được kiểm tra, bảo trì định kỳ và xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật trong suốt vòng đời sử dụng.

Do đó, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc phát triển năng lực kỹ thuật tại địa phương, từng bước mở rộng mạng lưới phục vụ từ Đà Nẵng đến các tỉnh, thành lân cận.

Trong dài hạn, NovaLift hướng đến xây dựng thương hiệu thang máy gia đình dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ truyền động, năng lực sản xuất trong nước và dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp.

Với nền tảng công nghệ Nidec KDS và kinh nghiệm tích lũy từ Hoàng Sa Việt, NovaLift kỳ vọng góp phần cung cấp thêm những giải pháp thang máy phù hợp với xu hướng phát triển nhà ở đô thị, nâng cao tiện nghi sinh hoạt và chất lượng công trình xây dựng tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ Công ty Cổ Phần Thang máy Nova (NovaLift)

- Miền Nam: 184/20A đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP HCM

- Miền Bắc: 229 đường Vân Trì, xã Phúc Thịnh, Hà Nội

- Hotline: 0942.222.075

- Email: hungpham@hoangsaviet.com

- Website: novalift.vn (Vào website TẠI ĐÂY)