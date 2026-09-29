ANTD.VN - Với khối lượng thu hồi đất lớn, liên quan đến hàng nghìn thửa đất và nhiều hộ dân, xã Sóc Sơn, Hà Nội đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Mở rộng Quốc lộ 3 theo quy hoạch, đoạn từ nút giao đường 18 đến ngã ba đường vào Đền Sóc.

Xã Sóc Sơn nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Quốc lộ 3

Khối lượng lớn, tiến độ từng bước được đẩy nhanh

Dự án Mở rộng Quốc lộ 3 theo quy hoạch, đoạn từ nút giao đường 18 đến ngã ba đường vào Đền Sóc có thời gian thực hiện đầu tư từ năm 2024-2027, do UBND xã Sóc Sơn làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã là đơn vị đại diện chủ đầu tư. Tổng diện tích dự kiến thu hồi để thực hiện dự án khoảng 36,75ha.

Đây là dự án có khối lượng GPMB lớn, với tổng số 1.658 thửa đất thuộc diện phải thực hiện các thủ tục liên quan. Trong đó có 812 thửa đất ở, diện tích 10,16ha; 556 thửa đất nông nghiệp, diện tích 5,47ha và 290 thửa đất công, diện tích 21,12ha.

Xác định GPMB là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai dự án, UBND xã Sóc Sơn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phần việc theo kế hoạch, đồng thời bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Theo báo cáo của UBND xã Sóc Sơn, tính đến ngày 28/9/2026, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Toàn dự án đã phê duyệt phương án đối với 1.427 thửa đất, tổng diện tích 32,59ha, trong tổng số 1.658 thửa với diện tích 36,75ha.

Xã Sóc Sơn tổ chức bốc thăm tái định cư cho người dân

Như vậy, còn 231 thửa với diện tích khoảng 4,17ha chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong số này, phần lớn là đất ở, với 230 thửa, diện tích khoảng 4,15ha; còn lại 1 thửa đất nông nghiệp, diện tích khoảng 0,02ha.

Kết quả trên cho thấy khối lượng công việc đã được triển khai tương đối lớn, đặc biệt đối với nhóm đất nông nghiệp và đất công. Toàn bộ 555/556 thửa đất nông nghiệp, với diện tích 5,46ha, đã được phê duyệt phương án. Đối với 290 thửa đất công, diện tích 21,12ha, toàn bộ đã hoàn thành việc phê duyệt.

Trong khi đó, phần việc còn lại tập trung chủ yếu ở đất ở, vốn có tính chất phức tạp hơn do liên quan trực tiếp đến chỗ ở, quyền lợi và phương án tái định cư của người dân. Đây cũng là nội dung xã Sóc Sơn đang tiếp tục tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo địa bàn, công tác GPMB đã được triển khai tại nhiều khu vực. Thôn Đường 3 đã hoàn thành 14/14 thửa, diện tích 2,24ha; thôn Tuyền hoàn thành 36/36 thửa, diện tích 0,54ha. Tại thôn Nội Phật, 229/230 thửa, tương đương 5,96ha, đã được phê duyệt; chỉ còn 1 thửa đất nông nghiệp diện tích khoảng 0,02ha.

Thôn Dược Hạ đã phê duyệt 546/571 thửa, diện tích 10,13ha, còn 25 thửa đất ở với diện tích 0,26ha. Tại thôn Miếu Thờ, 141/204 thửa, diện tích 3,47ha, đã được phê duyệt; còn 63 thửa đất ở với diện tích 0,57ha.

Đối với thôn Phù Mã, xã đã phê duyệt 201/297 thửa, diện tích 4,27ha, còn 96 thửa đất ở, diện tích 2,87ha. Tại các tổ 3, 4, 5, đã có 212/258 thửa được phê duyệt, diện tích 5,28ha; còn 46 thửa đất ở với diện tích 0,45ha.

Những con số này cho thấy phần việc còn lại tuy không chiếm tỷ lệ lớn về tổng diện tích nhưng tập trung vào các thửa đất ở, đòi hỏi quá trình xác định nguồn gốc, thời điểm xây dựng công trình, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư phải được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng quy định.

Tập trung tái định cư, hoàn thiện các phần việc còn lại

Song song với công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, xã Sóc Sơn đang triển khai các bước liên quan đến tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đến nay, xã đã tổ chức bốc thăm tái định cư 100 suất, gồm 3 đợt: đợt 1 có 43 suất, đợt 2 có 18 suất và đợt 3 có 39 suất. Đây là một trong những nội dung được địa phương chú trọng nhằm từng bước ổn định nơi ở cho các hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Xã Sóc Sơn tổ chức bốc thăm tái định cư

Theo kế hoạch đến ngày 10/10/2026, xã Sóc Sơn sẽ tiếp tục tổ chức bốc thăm tái định cư đợt 4 đối với 50 hộ gia đình vào ngày 29/9/2026. Cùng với đó, địa phương phấn đấu hoàn thành việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây dựng công trình đối với 31 thửa đất; thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 100 thửa đất.

Đối với các thửa đất còn lại, xã tiếp tục thực hiện các bước xét tái định cư, công khai xin ý kiến nhân dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức lấy ý kiến, đối thoại và trình thẩm định theo quy định.

Với khối lượng công việc lớn, việc đẩy nhanh GPMB dự án Mở rộng Quốc lộ 3 đòi hỏi sự tập trung cao độ của chính quyền cơ sở, đồng thời cần sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận của người dân. Việc công khai phương án, lấy ý kiến, đối thoại và giải quyết từng trường hợp cụ thể đang được xã Sóc Sơn xác định là những khâu quan trọng để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Từ kết quả đã đạt được đến ngày 28/9, cùng kế hoạch cụ thể trong những ngày tới, xã Sóc Sơn đang tiếp tục tập trung nguồn lực, bám sát tiến độ từng nhóm công việc, từng địa bàn, phấn đấu hoàn thành các phần việc GPMB theo kế hoạch, tạo điều kiện để dự án mở rộng Quốc lộ 3 được triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối trên địa bàn.