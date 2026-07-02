Niềm hy vọng trở về cho những anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN - Hưởng ứng chủ trương của Bộ Công an về xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cuộc hành trình kéo dài hơn nửa thế kỷ

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Công an phường Việt Hưng triển khai đồng thời với chương trình thu nhận mẫu ADN trên địa bàn, bảo đảm thuận lợi cho người dân khi tham gia.

Cán bộ Công an phường Việt Hưng nâng bước thân nhân những anh hùng liệt sĩ

Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Hưng đã chủ động rà soát, lập danh sách các trường hợp thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu theo đúng quy trình. Nhiều trường hợp là người cao tuổi, sức khỏe hạn chế cũng được lực lượng Công an tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình thu nhận mẫu.

Tại mỗi bàn đón tiếp của cán bộ chiến sỹ CAP Việt Hưng, điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là những ống nghiệm nhỏ chuẩn bị cho việc lưu trữ dữ liệu di truyền. Đọng lại hơn cả là hình ảnh những chiến sĩ Công an phường Việt Hưng lặng lẽ cõng các cụ già trên lưng, dìu từng người qua bậc tam cấp, đẩy xe lăn, nắm chặt đôi bàn tay đã run theo năm tháng để đưa họ đến nơi lấy mẫu.

Đó không chỉ là sự hỗ trợ về thể chất. Đó còn là cách những người chiến sĩ hôm nay nối tiếp sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Ghi nhận tại điểm thu nhận ngay từ sáng sớm, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN. Phần lớn đều là những người cao tuổi. Có cụ ngoài 90 tuổi, lưng đã còng, mắt mờ, đôi chân không còn đủ sức bước nhanh. Có người chống gậy, có người ngồi xe lăn, nhiều gia đình phải đưa cả cha mẹ già cùng đến với một niềm hy vọng chung.

Để việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, Công an phường Việt Hưng đã chủ động rà soát danh sách các trường hợp thân nhân liệt sĩ, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng phương án tổ chức khoa học, đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân trong suốt quá trình làm thủ tục và lấy mẫu.

Các chiến sỹ Công an phường Việt Hưng hỗ trợ từng gia đình liệt sĩ

Ở khu vực tiếp đón, những chiếc ghế được kê ngay ngắn để các cụ nghỉ chân. Những cán bộ trẻ kiên nhẫn hướng dẫn từng tờ khai, đọc giúp những dòng chữ mà đôi mắt người già không còn nhìn rõ. Người thì đẩy xe lăn, người dìu từng bước, người cúi xuống cõng một cụ bà vượt qua đoạn cầu thang ngắn. Những hình ảnh giản dị ấy khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động.

Có lẽ, với những người chiến sĩ Công an, đó chỉ là những việc làm rất bình thường. Nhưng với các gia đình liệt sĩ, đó là sự sẻ chia đầy ấm áp, giúp họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

107 mẫu ADN - 107 niềm hy vọng

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tận tình, cán bộ, chiến sĩ Công an pphường Việt Hưng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu thông tin, lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác, an toàn.

Chiễn sỹ Công an phường Việt Hưng cõng cụ già đến điểm thu nhận ADN

Kết quả, 107 trường hợp là thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận mẫu ADN. Đó cũng là 107 niềm hy vọng về một ngày những hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính sẽ được xác định chính xác để trở về với quê hương, dòng họ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn hàng vạn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi lần có thêm một mẫu ADN được thu nhận cũng đồng nghĩa với việc cơ hội tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ được mở rộng thêm.

Bởi vậy, việc làm của những cán bộ Công an phường Việt Hưng hôm ấy không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ hành chính.

Giữa bộn bề công việc của lực lượng Công an cơ sở, những hành động giản dị ấy đã làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ Công an "vì nhân dân phục vụ" bằng chính sự tận tâm và lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh.