Những trận “derby ngành” nảy lửa và đầy khát khao

ANTD.VN - Thập niên 1990 và đầu những năm 2000 thế kỷ trước đánh dấu một trong những giai đoạn rực rỡ và giàu cảm xúc nhất của bóng đá Việt Nam. Sau những dấu ấn của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường khu vực như SEA Games và Tiger Cup, đồng thời truyền hình và những trang báo thể thao phát triển mạnh, giúp thổi bùng đam mê bóng đá của người hâm mộ.

Những “cuộc hẹn” của người yêu bóng đá Thủ đô

Trong dòng chảy đầy sôi động của bóng đá nước nhà, sự trở lại của Câu lạc bộ Công an Hà Nội không chỉ làm phong phú đời sống bóng đá Việt Nam mà còn tạo nên những trận đấu rực lửa, những “cuộc hẹn” không thể bỏ lỡ của người yêu bóng đá Thủ đô cũng như cả nước.

Sau khi chính thức thăng hạng trở lại vào giữa thập niên 1990 dưới sự chèo lái của Ban huấn luyện gồm: Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Nhã; Huấn luyện viên phó Phạm Trọng Khanh; Huấn luyện viên - thủ môn Trần Văn Thành và Trợ lý Đặng Văn Thông, đội bóng ngành Công an xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới đầy sức sống.

Khán đài trên sân vận động Hàng Đẫy những năm tháng ấy luôn trong tình trạng chật kín từ rất sớm. Bầu không khí sôi động với đại kỳ xanh - trắng tung bay trên khán đài B, tiếng trống giục giã liên hồi cùng dòng người nườm nượp đổ về sân đã biến mỗi trận đấu thành một ngày hội thực sự. Từ người già đến trẻ nhỏ đều háo hức xem hôm nay tiền vệ Vũ Minh Hiếu sẽ có đường chuyền “xé rào” nào, hay tiền đạo Nguyễn Tuấn Thành sẽ dứt điểm ra sao. Bên cạnh những trận derby Thủ đô rực lửa, màn tranh tài ở các trận derby ngành Công an cũng rất được chờ đợi. Chúng ta đang nói về trận đấu giữa Công an Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Không đơn thuần là trận đấu nội bộ giữa hai đội bóng thuộc lực lượng Công an, đây còn là cuộc chạm trán đỉnh cao đại diện cho hai phong cách, hai nét văn hóa bóng đá đặc trưng của hai miền Nam - Bắc.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội thời rực rỡ của những cầu thủ Minh Hiếu, Minh Đức, Tuấn Thành… (Ảnh: Quang Minh)

Cổ động viên Câu lạc bộ Công an Hà Nội ngồi kín trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy (Ảnh: Quang Minh)

Theo hồi ức của cựu huấn luyện viên Phạm Trọng Khanh, tuy Công an thành phố Hồ Chí Minh ra đời muộn, không có bề dày lịch sử bằng đội bóng Thủ đô nhưng sớm trở thành đội bóng rất mạnh khi quy tụ dàn sao thượng hạng như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Nguyễn Liêm Thanh, Châu Trí Cường... Chính vì vậy, bất cứ khi nào hai cái tên này đụng độ, dù trên thảm cỏ Hàng Đẫy hay “thánh địa” Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), khán đài luôn chật kín, đồng thời các trận diễn ra vô cùng gay go, nghẹt thở. Vì cùng màu áo ngành, các cầu thủ hiểu nhau, tôn trọng nhau và luôn giữ thái độ thi đấu cao nhất. “Những trận đấu với Công an thành phố Hồ Chí Minh đều rất căng thẳng, bởi trình độ chuyên môn và tinh thần thi đấu sòng phẳng, quyết tâm cao” - cựu huấn luyện viên Phạm Trọng Khanh nhớ lại - “Kể cả thi đấu ở Hà Nội hay vào thành phố Hồ Chí Minh, kết quả giữa hai đội nói chung là cân bằng. Mặc dù Công an Hà Nội có bề dày hơn, nhưng thực tế mà nói, để tỏ ra áp đảo là cực khó. Có những trận Công an Hà Nội thua ngay tại Hàng Đẫy, cũng có lúc lại giành chiến thắng trên sân Thống Nhất. Theo tôi nhớ, không có giai đoạn nào trội hơn”.

Những trận “derby ngành” Công an nảy lửa và đầy khát khao

Cựu hậu vệ Phạm Minh Đức, người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Công an Hà Nội cũng chung nhận định: “Mỗi lần đụng độ hai đội luôn thi đấu rất máu lửa. Đơn giản vì tính chất đặc biệt của cả hai, để làm nên một trận “derby ngành”. Do hai đội cùng lực lượng vũ trang, mỗi đội đại diện cho một thành phố, nên đều quyết thể hiện tốt nhất. Vì thế cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh luôn máu lửa và rất đặc biệt. Về lối chơi, Công an Hà Nội dựa vào phòng ngự phản công, với những Trung Phong, Minh Hiếu, Tuấn Thành là những người tổ chức tấn công và cầm nhịp. Cách chơi của Công an Hà Nội có tính thực dụng, theo sự sáng tạo của các cầu thủ. Còn Công an thành phố Hồ Chí Minh có tính kỷ luật cao hơn, đồng thời dựa vào những mũi tấn công như Huỳnh Đức”.

Những màn đối đầu giữa Vũ Minh Hiếu và Liêm Thanh ở tuyến giữa, hay cuộc chạm trán giữa “trung vệ thép” Lã Xuân Thắng và trung phong Lê Huỳnh Đức trong vòng cấm đã trở thành biểu tượng chuyên môn đỉnh cao. Dù mang cùng một sắc áo ngành, nhưng khi xỏ giày bước ra sân, cầu thủ hai đội đều thi đấu với 200% phong độ, cống hiến những màn rượt đuổi tỷ số rực lửa vì danh dự và tình yêu của cổ động viên hai miền.

Nhớ lại năm 1998 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia, Công an Hà Nội với Minh Đức, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Bật Hưng, Tiến Dũng, Thành Tôn, Thanh Châu... đã cùng Lê Huỳnh Đức, Liêm Thanh, Ngọc Thọ, Phùng Thanh Phương, Hứa Hiền Vinh bên phía Công an thành phố Hồ Chí Minh tạo nên màn rượt đuổi với tỷ số 2-2 mãn nhãn. Hôm ấy Minh Hiếu lập cú đúp, trong khi phía bên kia, Ngọc Thọ và Huỳnh Đức là những người lập công. Và trận “derby ngành” không chỉ với Công an thành phố Hồ Chí Minh, đó còn là những lần chạm trán giữa Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng.

Huấn luyện viên Phạm Trọng Khanh cho hay, những năm cuối thập niên 1990 và đầu 2000, Công an Hải Phòng chưa xác lập được lối chơi rõ ràng, trái ngược với phong cách được định hình của Công an Hà Nội. Điều gây ấn tượng nhất là đội bóng thành phố Cảng luôn sản sinh ra những thủ môn xuất chúng, từ Phạm Văn Hùng (Hùng “Chấn”), đến Điệp, Tân... “Chính vì vậy, không dễ để chọc thủng lưới Công an Hải Phòng, dù sau ngày đất nước thống nhất, kết quả các trận phần lớn là Công an Hà Nội giành chiến thắng. Tuy nhiên vì cùng ngành, cầu thủ đôi bên đều tạo nên những trận cầu nảy lửa và đầy khát khao. Công an Hà Nội thường có kết quả tốt bởi tận dụng các mũi nhọn tiền đạo cùng tốc độ của các hậu vệ biên, qua đó triển khai chiến thuật phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả” - Huấn luyện viên Phạm Trọng Khanh kể lại.

Phòng ngự phản công và sơ đồ 3-5-2 thời gian ấy trở thành đặc trưng trong cách chơi của Công an Hà Nội. Đội bóng không nhất thiết phải kiểm soát bóng trong mọi thời điểm, nhưng luôn biết cách chờ đợi, tổ chức đội hình, rồi thực hiện những pha chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội. Tốc độ của các cầu thủ chạy cánh, khả năng xử lý của tuyến giữa và sự nhạy bén của các tiền đạo tạo nên thứ bóng đá vừa thực dụng vừa giàu tính đột biến. Chính lối chơi này đã giúp Công an Hà Nội gặt hái nhiều chiến tích, trong đó có danh hiệu Dunhill Cup 1999 sau khi đánh bại Công an Hải Phòng 4-1 ở bán kết và đánh bại Sông Lam Nghệ An 1-0 trong trận chung kết. Cùng với đó là lối chơi có nét kết hợp với chất nghệ sĩ, hào hoa, lãng tử của người Tràng An, biến bóng đá thành màn trình diễn đầy quyến rũ, vừa hiệu quả vừa ngẫu hứng và kỹ thuật.

Thêm nữa, là đội bóng ngành Công an, sự kiên cường, kỷ luật và thái độ thi đấu sòng phẳng, ra sân là quyết tâm chiến thắng trở thành phẩm chất của mọi cầu thủ Công an Hà Nội. Sự giao thoa này tạo nên bản sắc của Công an Hà Nội, trở thành lời giải thích cho việc tại sao câu lạc bộ lại được yêu mến đến thế! Người ta yêu đội bóng này bởi cách họ thi đấu, cách họ hiện diện và những cảm xúc họ tạo ra!