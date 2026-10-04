Những sắc màu kì ảo tại “Đêm thời trang và nghệ thuật Sắc màu năm châu”

ANTD.VN - Đêm thời trang và nghệ thuật "Sắc màu năm châu"" diễn ra vào tối 3/10 đã mang tới cho du khách và các đại biểu tham dự một trải nghiệm đặc biệt thú vị.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới - Hà Nội lần thứ 2, với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội “Sắc màu năm châu” được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động.

Thông qua áo dài, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động đường phố, chương trình giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các quốc gia tham dự cùng chia sẻ, giao lưu và tôn vinh những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

Chương trình "Đêm thời trang và nghệ thuật Sắc màu năm châu" là một phần của chương trình lễ hội, diễn ra sau những màn trình diễn đầy mê hoặc mà các đoàn nghệ thuật quốc tế mang lại.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Thư, Phó Viện trưởng Viện Doanh nhân APEC chia sẻ: “Đêm hội hôm nay không đơn thuần là một sân khấu trình diễn mãn nhãn, mà là cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng giữa Việt Nam và tinh hoa văn hóa của 18 quốc gia. Từ góc nhìn phát triển, chúng tôi tin rằng: Di sản không đứng yên trong quá khứ. Văn hóa và bản sắc chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất để nuôi dưỡng các ngành công nghiệp sáng tạo. Khi tà áo dài, lũy tre xanh và hoa văn truyền thống hòa cùng tư duy đương đại, đó là lúc giá trị Việt Nam tự tin vươn xa và kết nối cùng thế giới bằng tinh thần hòa bình, hữu nghị.”

Những màn trình diễn nghệ thuật sâu lắng là điểm nhấn đang chú ý của chương trình (ảnh: Minh Châu)

Tại chương trình, du khách và người dân không chỉ được lắng nghe những giai điệu sâu lắng từ những màn trình diễn nghệ thuật, mà còn được tận mắt chứng kiến sự kì ảo đằng sau tà áo dài quen thuộc, nhờ công của những nhà thiết kế tài năng như bộ sưu tập “Việt Vân” của nhà thiết kế Thảo Lê - nhà sáng lập thương hiệu thời trang Lụa Kim hay bộ sưu tập “Bình Minh Đại Việt” của nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh.

Điểm nhấn thực sự làm nên sự kì ảo của chương trình là những bộ sưu tập áo dài lộng lẫy (ảnh: Minh Châu)

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - thành phố “Vì hòa bình”, một Thủ đô giàu truyền thống, thân thiện, cởi mở và hội nhập. Thông qua sự gặp gỡ của các nền văn hóa, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như một cây cầu kết nối các cộng đồng và các dân tộc, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Chương trình được tổ chức kết hợp giữa sân khấu và không gian Phố đi bộ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động, giới thiệu vẻ đẹp, bản sắc và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè thế giới.