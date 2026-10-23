Những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, lòng nhân ái

ANTD.VN - Tại Diễn đàn kết nối "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước", những câu chuyện truyền cảm hứng tới nhiều người đã được chia sẻ từ 5 gương mặt từng nhận danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" qua các năm.

Ngày 23-10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức Diễn đàn kết nối "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước".

Tham dự diễn đàn có ông Phạm Tất Thắng, Phó bí thư Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng quà lưu niệm tới ông Saravoot Yoovidhya, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn TCP

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình phát triển của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai.

Diễn đàn với sự góp mặt của 5 gương "Thanh niên sống đẹp" qua các năm

Theo anh Nguyễn Kim Quy, điều đó đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn, Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến mà còn tạo dựng những điều kiện thiết thực để thanh niên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và trưởng thành.

Hôm nay, diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” được tổ chức, với mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên được lắng nghe.

“Tôi mong muốn các bạn thanh niên mạnh dạn chia sẻ những điều mình đã trải qua, những khó khăn đang gặp phải và cả những ước mơ, dự định trong tương lai. Những tiếng nói chân thực ấy sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp hiểu thanh niên hơn, từ đó có những cách thức đồng hành thiết thực, sát với nhu cầu thực tế hơn. Tôi cũng mong rằng, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển; là những người có khả năng sáng tạo, thích ứng, cống hiến và tạo ra những giá trị mới khi được trao niềm tin, cơ hội và điều kiện phù hợp”, anh Nguyễn Kim Quy nói.

Phần giao lưu tại diễn đàn mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người trẻ.

Câu chuyện của cô giáo không tay viết ước mơ bằng chân Lê Thị Thắm, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023 đã mang tới diễn đàn sự xúc động. Cô cho biết, ước mơ của mỗi người là khác nhau. Lúc nhỏ, ước mơ của cô rất đơn giản, chỉ mong muốn được như người bình thường nhưng đó mãi chỉ là một ước mơ. Không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, cô gái nhỏ khi ấy đã làm các công việc bằng đôi chân lành lặn của mình, thay vì đôi tay.

Cô giáo Lê Thị Thắm chia sẻ tại diễn đàn

Lớn lên, với nghị lực phi thường, cô Lê Thị Thắm tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Hồng Đức năm 2020. Và hiện nay, cô đang làm giáo viên tiếng Anh tại trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh (Thanh Hóa).

Cô chia sẻ: "Chỉ cần mình không mất phương hướng thì dù có đi chậm đến đâu mình cũng đang tiến về phía trước".

Ở lĩnh vực trách nhiệm với cộng đồng, Đại úy Cà Văn Minh, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 đã chia sẻ về mô hình thiện nguyện "Nuôi em Công an", trực tiếp nhận đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em đã vươn lên, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Nếu người trẻ không hành động thì sẽ không chạm tới được ước mơ. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất", đó là thông điệp anh Minh muốn chia sẻ với cộng đồng.

Còn Hoa hậu liên lục địa năm 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Top 6 Hoa hậu thế giới năm 2026, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 nhấn mạnh ý nghĩa của việc sử dụng hình ảnh, tiếng nói để lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Lắng nghe câu chuyện của các bạn trẻ Việt Nam tại diễn đàn, ông Saravoot Yoovidhya - Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn TCP bày tỏ, ông tin rằng nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người, mà trên hết là thế hệ trẻ giàu nghị lực và khát vọng. Việt Nam là thị trường chiến lược và cũng là nơi TCP mong muốn tiếp tục củng cố, đầu tư và cùng người trẻ tạo nên những giá trị lâu dài.