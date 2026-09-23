Nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán sữa giả dành cho trẻ sơ sinh và “bà bầu” hầu tòa

ANTD.VN - Từ năm 2019 đến 2025, Vũ Mạnh Cường thành lập các công ty, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất, trong đó có lượng lớn sữa giả dành cho trẻ sơ sinh và “bà bầu”..

Hôm nay (23-9), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng 28 người bị cáo về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Đưa hối lộ”; “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ".

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án đường dân sữa giả quy mô lớn, do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa phiên tòa.

Các bị cáo bị cáo bị xác định đã sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán hơn 1.061 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Vũ Mạnh Cường là Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Hoàng Mạnh Hà là cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Các bị cáo Cường, Hà cùng bị truy tố về ba tội là “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Bị can Bùi Quốc Hưng, cựu cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can khác bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, bị cáo Vũ Mạnh Cường thành lập các công ty, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của các công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, Cường cùng các bị can trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm bị cáo này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự...

Bị cáo Bùi Quốc Hưng biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật. Nhưng do được nhờ nên Hưng nhận lời giúp và đã nhận tổng cộng 3,5 tỷ đồng. Sau đó, Hưng đến gặp người có thẩm quyền để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Quốc Hưng khai, chỉ nhận 100 triệu đồng nhưng kết quả điều tra có căn cứ xác định bị cáo này đã nhận 3,5 tỷ đồng để lo giúp việc cho 2 công ty sữa không bị xử lý hình sự. Hành vi này của bị cáo Hưng bị cơ quan tố tụng xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.