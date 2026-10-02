Nhiều vụ cháy được lực lượng dân phòng phát hiện kịp thời

ANTD.VN -Thực hiện kế hoạch tập huấn cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã mở các lớp tập huấn cho hàng trăm cán bộ dân phòng tại các tổ trên địa bàn.

Giảng viên hướng dẫn các tình huống đưa người bị thương ra khỏi đám cháy

Sáng ngày 2-10, UBND phường Hai Bà Trưng mở lớp tập huấn đầu tiên cho hàng trăm cán bộ dân phòng về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xảy ra 06 vụ cháy. Các vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Quang khẳng định, nhiều vụ cháy được phát hiện kịp thời và được lực lượng tại chỗ xử lý đúng phương pháp ngay từ đầu nên đã hạn chế đáng kể thiệt hại.

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng

Việc mở các lớp tập huấn cho lực lượng dân phòng là yêu cầu cần thiết, bởi đối với lực lượng này không chỉ là nắm được quy định của pháp luật mà quan trọng hơn là phải hình thành kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp và xử lý tình huống thực tế. Khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra tại khu dân cư, lực lượng dân phòng phải có khả năng nhanh chóng tiếp cận, báo cháy, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thoát nạn, cứu người trong điều kiện an toàn, bảo vệ tài sản và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng khác.