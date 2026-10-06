Nhiều người bỗng nhiên nợ thuế đất: Lãnh đạo Cục Thuế nói gì?

ANTD.VN - Tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính, chiều 6/10, lãnh đạo Cục Thuế đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình trạng nhiều người dân bỗng nhiên nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dù đã hoàn thành nộp hoặc đã bán đất nhiều năm.

Gần đây, thông qua ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile, nhiều người dân bất ngờ phát hiện còn nợ tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thậm chí bị phạt chậm nộp, dù đã nộp đầy đủ, thậm chí không ít người đã bán thửa đất nhiều năm, sổ đỏ đã sang tên nhưng vẫn nợ thuế.

Để xóa tiền nợ, nhiều người đã phải chật vật cung cấp các giấy tờ để chứng minh mình không nợ thuế, trong khi việc mua bán đã diễn ra nhiều năm, nhiều giấy tờ đã bị thất lạc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế đã nêu những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tình trạng này.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế

Theo ông Long, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế có phạm vi rất rộng. Dù giá trị phải nộp của từng hộ gia đình/cá nhân không quá lớn (hằng năm toàn ngành thu hơn 1.300–1.400 tỷ đồng), nhưng đòi hỏi sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Theo ông Long, có 2 khó khăn, vướng mắc dẫn đến tình trạng nhiều người dân bị nợ thuế “oan” thời gian qua.

Thứ nhất là chưa liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế, thuế chỉ là một khâu trong quy trình này. “Khi đất đai chuyển nhượng nhưng thủ tục chưa hoàn tất, thông tin chưa chuyển sang cơ quan thuế, dẫn đến việc cơ quan thuế vẫn gửi thông báo nộp thuế cho chủ cũ. Nếu dữ liệu được liên thông tốt, tình trạng này sẽ không còn” – ông Long nói.

Khó khăn thứ hai là việc chậm cập nhật/chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế. Theo đó, một số trường hợp đã nộp thuế trong năm nhưng vẫn nhận được thông báo trùng lặp do hệ thống ghi nhận có độ trễ.

“Cơ quan thuế ghi nhận và mong muốn báo chí đồng hành, người dân phản ánh qua Cổng thông tin dịch vụ của Cơ quan thuế, Bộ Tài chính hoặc ứng dụng eTax Mobile. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ quan thuế địa phương xử lý dứt điểm, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp” – lãnh đạo Cục Thuế nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, tình trạng người dân đã chuyển nhượng đất đai theo quy định nhưng cơ quan thuế vẫn thu theo dữ liệu cũ thì trách nhiệm thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tăng cường cập nhật dữ liệu.

“Cần đảm bảo cơ sở dữ liệu về nhà ở, đất đai và dữ liệu thuế được "đúng, đủ, sạch, sống" và liên thông với nhau. Cơ quan thuế đã rất chủ động đề xuất, nhưng cũng cần sự phối hợp trách nhiệm từ các cơ quan khác như chính quyền địa phương, cơ quan tài nguyên môi trường... để không còn xảy ra tình trạng bán nhà đất rồi vẫn nhận thông báo nộp thuế” - Thứ trưởng nêu rõ.