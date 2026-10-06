Nhiều dòng xe chủ lực vẫn giảm sâu dù đã qua tháng Ngâu

ANTD.VN - Dù đã qua tháng Ngâu nhưng các hãng xe lớn đều vẫn duy trì chính sách khuyến mại nhiều, giảm giá sâu để kích cầu. Song theo nhìn nhận, với bối cảnh kinh tế và lãi suất như hiện tại thì không có hy vọng gì nhiều.

Đã là tháng đầu tiên của quý 4-2026, các hãng xe sẽ phải đẩy mạnh doanh số, giảm hàng tồn nên các chính sách ưu đãi, giảm giá vẫn được duy trì.

Ở nhóm xe Nhật Bản phổ thông, Toyota giữ nguyên chương trình khuyến mãi dành cho nhiều mẫu xe chủ chốt gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross như tháng trước.

Trong nhóm này, nhiều dòng xe thường xuyên lọt vào TOP 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất như Innova Cross, Yaris Cross.

Tùy mẫu xe và phiên bản, ưu đãi được áp dụng dưới nhiều hình thức như giảm 50-100% phí trước bạ kèm quà tặng với tổng giá trị từ 41-75 triệu đồng, hoặc hỗ trợ lãi suất tài chính.

Đáng chú ý, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu là Yaris Cross đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho bản hybrid (HEV). Mức giảm tương đương 74 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Yaris Cross HEV xuống còn 654 triệu đồng. Trong khi đó, bản máy xăng được giảm 50 triệu, đưa giá bán thực tế xuống còn 600 triệu đồng.

Chính sách giảm giá sâu được kỳ vọng sẽ tiếp đà tăng trưởng doanh số cho Toyota. Trong tháng 9 vừa qua, hãng xe Nhật này đã bán được tổng cộng 7.114 xe (bao gồm Lexus), tăng 45% so với tháng 8 trước đó.

Doanh số dẫn đầu nhưng Toyota vẫn giảm giá mạnh trên các dòng sản phẩm, trong đó có Yaris Cross

Khác với Toyota, Honda đã có sự điều chỉnh về chiến lược kích cầu trong tháng 10 khi chuyển trọng tâm sang dòng HR-V. Cụ thể, hãng bổ sung phiên bản hybrid vào danh sách ưu đãi, hưởng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 42 triệu đồng.

Sau khi trừ ưu đãi, giá thực tế của HR-V e:HEV RS có thể được đưa xuống dưới 800 triệu đồng. Các bản HR-V G và L tiếp tục được tặng 50 triệu đồng tiền mặt, đưa giá xuống còn lần lượt 619 triệu đồng và 700 triệu đồng.

Với Mitsubishi, hãng này cũng gần như giữ nguyên chính sách khuyến mãi so với tháng trước với các dòng Xpander, Destinator, Xforce, Triton, Attrage. Trong đó, tất cả phiên bản của MPV Xpander (568-699 triệu đồng) đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, với tổng giá trị ưu đãi dao động từ 67-95 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên bản Triton 4WD AT Premium vừa ra mắt cũng có khuyến mãi trong tháng này. Mẫu bán tải giá 782 triệu đồng này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, tổng giá trị 58 triệu đồng.

Bên cạnh các xe mới, một số thương hiệu như Suzuki hay Subaru vẫn đang giảm giá mạnh để giải phóng lượng xe sản xuất năm 2024 và 2025 còn tồn kho. Trong đó, các mẫu gồm Suzuki Jimny, Subaru Crosstrek, Subaru Outback được giảm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hyundai Palisade cũng đang được giảm giá sâu để chuẩn bị đón hybrid

Hyundai Thành Công cũng không đứng ngoài cuộc đua ưu đãi trong bối cảnh doanh số có dấu hiệu chững lại. Trong đó, mẫu Santa Fe ghi nhận mức giảm sâu nhất, lên tới 220 triệu đồng.

Các dòng xe chủ lực khác như Accent, Tucson và Creta có mức ưu đãi lần lượt là 89 triệu, 85 triệu và 79 triệu đồng. Lưu ý, đây là tổng giá trị quy đổi từ chính sách giảm giá tiền mặt từ hãng và đại lý, ưu đãi Thẻ hội viên Hyundai, quà tặng phụ kiện cùng gói gia hạn bảo hành từ hãng.

MPV Stargazer được ưu đãi 117 triệu đồng trong khi mức giảm dành cho mẫu xe đô thị Venue là 28 triệu đồng. Hãng xe Hàn cũng áp khuyến mãi trở lại cho dòng Palisade (đời cũ) với giá trị 68 triệu đồng, động thái được cho là nhằm xả kho để chuẩn bị đón phiên bản Palisade Hybrid mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nguồn cung dồi dào và nhiều mẫu xe mới liên tục được giới thiệu, đặc biệt là các xe Trung Quốc có giá bán cạnh tranh, cuộc đua giảm giá giữa các hãng được dự báo chưa thể hạ nhiệt.

Theo nhận định, trong bối cảnh cạnh tranh khá gay gắt cùng với áp lực xả hàng tồn, tăng doanh số thì các hãng thì người tiêu dùng có nhiều cơ hội hơn. Song, ở một khía cạnh khác kinh tế khó khăn, đặc biệt hiện lãi suất ngân hàng đối với việc cho vay tiêu dùng, mua xe rất cao khó tiếp cận.

Thêm vào đó, mức giảm giá cao chủ yếu được các hãng áp dụng cho các xe đời cũ, có thể bị hạn chế về phiên bản và màu sắc.