Nhiều cổ phiếu lớn bất ngờ bị bán mạnh cuối phiên, VN-Index giảm hơn 14 điểm

ANTD.VN - Có thời điểm, VN-Index giảm tới hơn 27 điểm trước khi lực cầu giúp thu hẹp đà giảm ở mức 14,42 điểm khi chốt phiên.

Sau phiên giảm điểm hôm qua, thị trường chứng khoán phiên hôm nay mở cửa trong trạng thái rung lắc khi các mã cổ phiếu diễn biến phân hóa.

Sau khoảng gần 2 giờ giao dịch giằng co, lực cầu bắt đầu có dấu hiệu cải thiện giúp các cổ phiếu bluechip hồi phục và VN-Index đảo chiều tăng. Bên cạnh VIC thì nhiều mã cổ phiếu năng lượng, thủy sản, phân bón tăng giá tốt giúp thị trường khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, sau khi vượt 1.764 điểm, áp lực bán đã gia tăng đẩy chỉ số về gần tham chiếu. Chốt phiên sáng, VN-Index chỉ còn tăng nhẹ 0,57 điểm (+0,03%) lên 1.753,96.

Tuy nhiên, phiên chiều thị trường tỏ ra đuối sức khi một số cổ phiếu lớn bất ngờ bị bán mạnh. Từ trụ đỡ của thị trường, VHM, VIC, VRE đồng loạt giảm điểm và chốt phiên với mức giảm lần lượt là 3,4%, 0,9% và 0,6%.

Tiêu cực nhất là SHB khi mã này bất ngờ bị đẩy xuống giá sàn. Lực bán mạnh khiến cổ phiếu này trở thành mã có giao dịch lớn nhất toàn sàn với gần 44,5 triệu đơn vị khớp lệnh.

Nhóm VN30 đuối sức về cuối phiên, chốt phiên với 21 mã giảm, chỉ có 8 mã tăng và 1 mã đứng giá. Trên toàn sàn HOSE hôm nay có 190 mã giảm, 122 mã tăng. Ngoài SHB còn có KOS giảm sàn phiên thứ 14 liên tiếp. STG, TNT, VDP, HÁ, TPC… cũng chốt phiên với sắc xanh lơ.

VN-Index hôm nay giảm 14,42 điểm (-0,82%) xuống 1.738,97 điểm. Thanh khoản đạt 676,6 triệu đơn vị, giá trị 15.883 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp diễn đà bán ròng với giá trị bán ròng phiên hôm nay là hơn 451 tỷ đồng trên HOSE, tập trung bán TCB, HDB và PNJ.

HNX-Index hôm nay giảm 3,6 điểm (-1,39%) xuống 256,22 điểm với 77 mã tăng và 75 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 60,24 triệu đơn vị, giá trị 885 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,02 điểm (+0,01%) lên 125,21 điểm với 123 mã tăng và 87 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 31,8 triệu đơn vị, giá trị 523 tỷ đồng.