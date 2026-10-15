Nhật Bản xem xét trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét đưa nội dung nghiên cứu khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào các văn kiện an ninh quốc gia sửa đổi.

Tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky cập cảng căn cứ hải quân Busan của Hàn Quốc (Ảnh minh họa của Kyodonews)

Phát biểu trước quốc hội ngày 14-10, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết sẽ xem xét sâu hơn những yếu tố cụ thể và thực tế liên quan đến việc bảo vệ các tuyến đường biển, bao gồm cả việc đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân.

Ba văn kiện dự kiến được cập nhật vào cuối năm 2026 gồm Chiến lược An ninh quốc gia, Chiến lược Quốc phòng quốc gia và Chương trình Tăng cường năng lực quốc phòng.

Việc đề cập khả năng “xem xét trang bị” tàu ngầm năng lượng hạt nhân sẽ tạo cơ sở để Chính phủ Nhật Bản tiến hành nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của phương án này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cũng cho biết Tokyo sẽ xem xét mọi phương án cần thiết nhằm nâng cao năng lực răn đe và ứng phó, trong đó không loại trừ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chính phủ chưa đưa ra quyết định mua sắm và quá trình thảo luận không hướng tới một kết luận định trước.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài, duy trì tốc độ cao và triển khai xa căn cứ hơn tàu ngầm diesel-điện.

Những đặc điểm này có thể giúp Nhật Bản tăng cường giám sát vùng biển, bảo vệ các tuyến hàng hải và duy trì hiện diện ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Phương án đang được thảo luận liên quan hệ thống động lực hạt nhân, không đồng nghĩa Nhật Bản sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho tàu ngầm.

Nếu được phát triển, các tàu nhiều khả năng vẫn sử dụng ngư lôi và tên lửa mang đầu đạn thông thường.

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của một số thành viên hội đồng chuyên gia về an ninh quốc gia, tuy nhiên, kế hoạch đối mặt nhiều thách thức về tài chính, kỹ thuật và nhân lực.

Những thách thức này không chỉ bao gồm các luật hiện hành hạn chế sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình, mà còn cả chi phí liên quan đến việc vận hành các tàu này.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến tham khảo ý kiến hội đồng chuyên gia và các đảng trong liên minh trước khi hoàn thiện nội dung văn kiện.