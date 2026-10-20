Nhật Bản và Mỹ khởi động cuộc tập trận 'Kiếm sắc'

ANTD.VN - Nhật Bản và Mỹ ngày 19-10 khai mạc cuộc tập trận chung quy mô lớn Keen Sword (Kiếm sắc), với sự tham gia của khoảng 57.000 quân nhân, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và bảo vệ các đảo phía Tây Nam Nhật Bản.

﻿Hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS và hệ thống phòng không MADIS của quân đội Mỹ

Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 29-10 tại nhiều khu vực trên lãnh thổ và vùng biển Nhật Bản, với khoảng 45.000 thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng 12.000 quân nhân Mỹ.

Đây được đánh giá là một trong những cuộc tập trận song phương lớn nhất từ trước tới nay.

Nội dung huấn luyện gồm phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, tác chiến trên biển, đổ bộ, triển khai lực lượng đường không, tăng viện và bảo vệ các đảo xa.

Hai bên cũng phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực không gian, không gian mạng và tác chiến điện tử.

Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản lần đầu đưa tên lửa đất đối hạm tầm xa Type 25 ra khỏi căn cứ Kengun ở tỉnh Kumamoto để triển khai tại thao trường trên đảo Kyushu. Tên lửa được cho là có tầm bắn khoảng 1.000km.

Tham gia tập trận, các đơn vị sẽ thực hành cơ động bệ phóng, phối hợp trao đổi dữ liệu mục tiêu và quy trình tấn công tàu chiến trên biển.

Tuy nhiên, phía Nhật Bản xác nhận không tiến hành phóng đạn thật đối với Type 25.

Mỹ dự kiến triển khai hệ thống tên lửa chống hạm cơ động NMESIS và tổ hợp phòng không MADIS tại tỉnh Okinawa.

Nhật Bản cũng đưa các hệ thống tên lửa Type 88, Type 03 và Type 12 tới một số đảo phía Tây Nam.

Các nước Australia, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, New Zealand và Philippines tham gia một số nội dung hoặc cử quan sát viên.

Tokyo khẳng định cuộc tập trận không nhằm vào quốc gia cụ thể, mà hướng tới tăng cường năng lực phản ứng chung trước các tình huống vùng xám và tấn công vũ trang.