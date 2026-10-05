Nhật Bản: Tòa thị chính thành phố Toyama bị cảnh sát khám xét

ANTD.VN - Cảnh sát đã khám xét Tòa thị chính thành phố Toyama, thủ phủ tỉnh Toyama ở miền Trung Nhật Bản, do nghi ngờ thành phố khai khống dân số trong cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc năm 2025.

Các điều tra viên thuộc Cảnh sát tỉnh Toyama đã khám xét bộ phận phụ trách điều tra dân số tại Tòa thị chính Toyama. Ảnh: NHK

Sáng 3-10, 10 điều tra viên thuộc Cảnh sát tỉnh Toyama đã khám xét bộ phận phụ trách điều tra dân số tại Tòa thị chính Toyama. Cảnh sát cho biết, cuộc khám xét kéo dài 3 giờ. Các điều tra viên đã thu giữ tài liệu liên quan đến cuộc tổng điều tra dân số, cũng như hồ sơ trao đổi nội bộ.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tổng vụ Nhật Bản gửi đơn tố giác hình sự tới cảnh sát tỉnh Toyama về hành vi tình nghi vi phạm Luật Thống kê. Bộ này cáo buộc một số nhân viên, hiện chưa xác định, của thành phố Toyama đã khai khống dân số trong cuộc tổng điều tra năm ngoái bằng cách bổ sung các hộ gia đình không có người cư trú thực tế.

Bộ Tổng vụ Nhật Bản cùng chính quyền thành phố Toyama nghi ngờ, hơn 2.000 người đã được khai khống vào dân số của thành phố này. Chính quyền thành phố ước tính việc này có thể khiến Toyama nhận được khoản phân bổ ngân sách từ chính phủ cao hơn mức được hưởng theo quy mô dân số. Khoản tiền phân bổ thuế địa phương bị chi vượt trong tài khóa hiện nay được cho là khoảng 60 triệu yên, tương đương 380.000 USD.

Bộ Tổng vụ Nhật Bản cho biết, đã phát hiện một số điểm bất thường khi kiểm tra tài liệu của thành phố. Trong đó, các dấu gạch đôi, vốn được dùng để loại những hộ không có người thực tế cư trú khỏi hồ sơ, đã bị xóa. Bộ cho rằng có thể có nhiều hơn một cán bộ liên quan đến việc làm sai lệch số liệu.