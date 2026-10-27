Nhật Bản tính phương án sơ tán hàng nghìn du khách nếu núi Phú Sĩ phun trào

ANTD.VN - Núi Phú Sĩ thu hút hàng nghìn du khách nước ngoài mỗi năm, nhưng nhiều người quên rằng đỉnh núi cao nhất Nhật Bản này là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Với nguy cơ phun trào luôn hiện hữu, một câu hỏi quan trọng đặt ra: làm thế nào để sơ tán du khách một cách an toàn trong trường hợp xảy ra thảm họa?

Người leo núi và du khách tại Fuji Yoshidaguchi, ở trạm thứ 5 trên núi Phú Sĩ thuộc Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi

Nhật Bản đang xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho hàng nghìn khách du lịch nước ngoài trong trường hợp núi Phú Sĩ phun trào, khi lượng du khách quốc tế đến khu vực quanh ngọn núi biểu tượng này ngày càng tăng mạnh.

Dù được xem là thắng cảnh nổi tiếng nhất Nhật Bản, núi Phú Sĩ thực chất vẫn là một núi lửa đang hoạt động.

Lần phun trào gần đây nhất xảy ra vào năm 1707, nhưng các nhà khoa học cho rằng nguy cơ núi lửa này hoạt động trở lại vẫn tồn tại, khiến công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa luôn được duy trì.

Mối quan tâm đặc biệt hiện nay là làm thế nào để sơ tán số lượng lớn khách du lịch nước ngoài, nhất là tại khu vực Fujikawaguchiko và hồ Kawaguchi dưới chân núi Phú Sĩ, nơi thu hút đông đảo du khách nước ngoài mỗi năm.

Theo các kế hoạch đang được thảo luận, nhà chức trách Nhật Bản muốn xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, chính phủ trung ương, cơ quan ngoại giao các nước, hệ thống giao thông và các sân bay để hỗ trợ du khách trong tình huống khẩn cấp.

Các biện pháp được xem xét gồm hướng dẫn đa ngôn ngữ, tổ chức nơi trú ẩn tạm thời, điều động xe buýt và các phương tiện vận tải để đưa người dân cùng du khách tới khu vực an toàn hoặc ra sân bay về nước.

Tuần này, tỉnh Yamanashi đã tổ chức một cuộc diễn tập giả định tình huống Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nâng cảnh báo núi lửa Phú Sĩ lên cấp độ 3.

Kịch bản đặt ra là khoảng 2.000 du khách nước ngoài tập trung tại ga Kawaguchiko cần được sơ tán bằng xe buýt và tàu du lịch trước khi được hướng dẫn tới các đầu mối giao thông lớn.

Đại diện đại sứ quán một số nước, trong đó có Mỹ và Thái Lan, cũng tham gia diễn tập.

Giới chức địa phương cho rằng sự gia tăng nhanh chóng của lượng khách quốc tế đòi hỏi các kế hoạch ứng phó thiên tai phải tính tới những khó khăn về ngôn ngữ, liên lạc và nhu cầu hỗ trợ lãnh sự.

Đây được xem là một thách thức mới đối với công tác quản lý rủi ro thiên tai tại Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khẳng định núi Phú Sĩ hiện vẫn ở cấp cảnh báo 1, mức thấp nhất trong thang cảnh báo núi lửa, và chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy một vụ phun trào sắp xảy ra.