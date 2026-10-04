Nhật Bản 'đau đầu' vì lượng gạo tồn kho cao kỷ lục

ANTD.VN - Nhật Bản đang đối mặt tình trạng dư thừa gạo sau cuộc khủng hoảng thiếu nguồn cung và giá tăng mạnh, khiến lượng tồn kho tư nhân lên mức cao kỷ lục đúng lúc gạo vụ mới bắt đầu được đưa ra thị trường.

Gạo dự trữ tại một nhà kho ở Yaita, tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Theo Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản, lượng gạo do khu vực tư nhân dự trữ đạt 2,43 triệu tấn vào cuối tháng 6-2026, vượt xa mức hợp lý từ 1,8-2 triệu tấn.

Lượng gạo chưa tiêu thụ được dự báo tăng lên khoảng 2,46 đến 2,83 triệu tấn vào cuối tháng 6-2027.

Tại trung tâm thu mua và phân phối của Liên đoàn Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Tochigi ở thành phố Yaita, lượng gạo thu hoạch năm 2025 tồn kho đến cuối tháng 8 đạt 8.189 tấn, tương đương 1,63 triệu túi loại 5kg.

Đây là mức cao kỷ lục vào cùng thời điểm trong năm, khiến kho chứa gần chạm giới hạn.

Đơn vị vận hành phải thuê thêm kho địa phương và kho của các công ty vận tải để lấy chỗ tiếp nhận gạo vừa thu hoạch.

Phần lớn lượng tồn kho cũ được mua với giá cao trong thời kỳ xảy ra “cuộc khủng hoảng thiếu gạo thời Reiwa”, bắt đầu từ mùa hè năm 2024.

Giá gạo tăng cao kéo dài đã khiến người tiêu dùng Nhật Bản hạn chế mua, chuyển sang sử dụng bánh mì hoặc mì.

Trong khi đó, gạo vụ 2026 có giá thấp hơn đang được đưa ra thị trường, khiến những lô hàng thu mua với giá cao từ năm trước càng khó tiêu thụ.

Nguồn cung năm nay tiếp tục được dự báo dồi dào. Tính đến ngày 15-8, sản lượng tại Niigata, Hokkaido và 22 tỉnh khác được dự báo cao hơn mức trung bình.

Bộ Nông nghiệp ước tính nhu cầu gạo vụ 2026 tối đa khoảng 7,11 triệu tấn, trong khi sản lượng có thể đạt 7,54 triệu tấn, chênh lệch khoảng 430.000 tấn.

Áp lực dư cung đã kéo giá thu mua giảm mạnh. Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Niigata hạ 40% khoản tạm ứng cho gạo Koshihikari loại tiêu chuẩn, xuống còn 18.500 yên cho mỗi 60kg.

Giá bán lẻ cũng giảm. Cuối tháng 9-2026, giá trung bình tại khoảng 1.000 siêu thị trên toàn Nhật Bản là 2.934 yên cho túi 5kg, thấp hơn mốc 3.000 yên trong tuần thứ hai liên tiếp. Tại một số địa phương, gạo thu hoạch năm 2026 đã rẻ hơn gạo vụ 2025.

Giá giảm mang lại tin vui cho người tiêu dùng nhưng làm gia tăng lo ngại đối với người sản xuất.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua lại một phần lượng gạo dự trữ quốc gia từng tung ra thị trường trong năm 2025, với kỳ vọng góp phần cân bằng cung cầu.