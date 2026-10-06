Nhật Bản chọn 4 ứng viên cho vai trò 'Thủ đô dự phòng'

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản vừa công bố dự thảo tiêu chí lựa chọn các địa phương làm “Thủ đô dự phòng”, có nhiệm vụ tiếp quản các chức năng hành chính và chính trị của Tokyo trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn.

Thủ đô dự phòng sẽ thay thế Tokyo trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn

Theo dự thảo, Sapporo, Nagoya, Osaka và Fukuoka đều đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Ý tưởng này xuất phát từ đạo luật được thông qua hồi tháng 7-2026 nhằm giảm sự tập trung quá mức về dân số, kinh tế và bộ máy hành chính tại Tokyo, đồng thời bảo đảm đất nước vẫn duy trì hoạt động nếu Thủ đô bị ảnh hưởng bởi động đất hoặc thiên tai quy mô lớn.

Theo dự thảo, địa phương muốn được chỉ định phải nằm ngoài các khu vực có nguy cơ chịu tác động đồng thời từ một trận động đất lớn ở Tokyo hoặc phun trào của núi Phú Sĩ.

Ngoài ra, địa phương đó phải có thành phố với dân số tương đương ít nhất 1,2% dân số cả nước và quy mô kinh tế chiếm tối thiểu 2,1% GDP quốc gia.

Một điều kiện khác là địa phương phải có hơn một nửa trong số 28 loại cơ quan đại diện khu vực của chính phủ trung ương, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp hành chính với các thành phố lớn hoặc tổ chức lại mô hình quản lý phù hợp với vai trò mới.

Theo Chính phủ Nhật Bản, Hokkaido, Aichi, Osaka và Fukuoka là những địa phương đã bày tỏ mong muốn được chỉ định và hiện đáp ứng các tiêu chí trong dự thảo.

Trong khi đó, một số địa phương khác như Hiroshima và Gunma được cho là chưa đạt yêu cầu.

Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu lấy ý kiến công chúng về dự thảo và dự kiến hoàn tất trong tháng 10 này. Các tỉnh muốn được chỉ định sẽ phải nộp đơn sau khi được hội đồng địa phương thông qua.