Nhật Bản báo động làn sóng rò rỉ dữ liệu, hàng chục triệu hồ sơ bị đe dọa

ANTD.VN - Hàng loạt doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản liên tiếp công bố các vụ tấn công mạng và truy cập trái phép, khiến hàng chục triệu hồ sơ khách hàng có nguy cơ bị lộ.

Logo của các công ty và dịch vụ đã thông báo về khả năng bị rò rỉ dữ liệu cá nhân trong tháng 9 và tháng 10-2026

Công ty H2O Retailing cho biết, một website do công ty con Hankyu Hanshin Department Stores Inc. vận hành đã bị truy cập trái phép.

Sự cố có thể ảnh hưởng tới khoảng 1,26 triệu tài khoản H2O ID, gần như toàn bộ cơ sở dữ liệu thành viên của doanh nghiệp.

Thông tin có nguy cơ bị lộ gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ cư trú, số điện thoại, ngày sinh và 4 chữ số cuối của thẻ tín dụng.

Trước đó, Times Mobility Co., đơn vị vận hành dịch vụ chia sẻ ô tô Times Car, thông báo khoảng 6,6 triệu hồ sơ cá nhân, bao gồm hình ảnh giấy phép lái xe, có thể đã bị truy cập trái phép.

Ngày 16-10, Yamato Transport Co. xác nhận một cuộc tấn công mạng đã làm lộ khoảng 5,31 triệu hồ sơ chứa thông tin cá nhân.

Nikkei Inc. cũng ghi nhận khoảng 1,83 triệu hồ sơ bị ảnh hưởng sau vụ truy cập trái phép vào một dịch vụ điện toán đám mây.

Nghiêm trọng nhất là vụ việc tại Estore Corp., doanh nghiệp hỗ trợ vận hành các trang thương mại điện tử. Công ty thông báo dữ liệu của khoảng 23,35 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó hồ sơ của khoảng 2,09 triệu người có chứa một phần thông tin thẻ tín dụng.

Theo MM Research Institute Ltd., Nhật Bản ghi nhận 454 vụ rò rỉ dữ liệu trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới giữa tháng 10-2026, đã có 19 vụ liên quan từ một triệu hồ sơ trở lên, vượt tổng số vụ của từng năm kể từ 2022.

Ông Tetsutaro Uehara, chuyên gia an ninh mạng tại Đại học Ritsumeikan, nhận định tin tặc đang tập trung khai thác lỗ hổng trong các ứng dụng và dịch vụ công khai trên Internet để đánh cắp lượng lớn dữ liệu, thay vì phải âm thầm xâm nhập sâu vào mạng nội bộ doanh nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng phần lớn vụ việc không xuất phát từ kỹ thuật tấn công quá tinh vi, mà liên quan những lỗ hổng đã được biết đến, cấu hình sai hoặc kiểm soát truy cập không đầy đủ.

Doanh nghiệp được khuyến cáo không lưu trữ dữ liệu lâu hơn mức cần thiết, bởi việc xóa sớm thông tin có thể giảm đáng kể thiệt hại nếu hệ thống bị xâm nhập.

Trước sức ép gia tăng, Times Mobility Co. đã quyết định xóa hình ảnh giấy phép lái xe ngay sau khi xác minh đăng ký, thay vì lưu giữ tới 7 năm sau khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ.