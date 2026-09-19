Nhanh chóng giúp người phụ nữ mất trí nhớ tìm được người thân

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã giúp một người phụ nữ mất trí nhớ đoàn tụ gia đình.

Ngày 18/9, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận thông tin về một người phụ nữ đến Phòng khám Tai Mũi Họng tại số 408 Trần Khắc Chân vào khoảng 18h00, trong tình trạng không nhớ rõ họ tên, chỉ cho biết khi còn đi học được gọi là Hằng. Công an phường Hai Bà Trưng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát thông tin liên quan.

Công an phường Hai Bà Trưng tìm được người thân cho người phụ nữ.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã nhanh chóng xác định được thông tin nhân thân và liên hệ với gia đình người phụ nữ.

Ngay trong tối cùng ngày, người phụ nữ đã được bàn giao an toàn cho gia đình. Sự việc một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả trong công tác nắm tình hình, xác minh, hỗ trợ người dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng.