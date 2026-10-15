Nhân viên ngân hàng tung 'chiêu' đáo nợ, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

ANTD.VN - Vừa làm sổ đỏ giả, vừa đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn khoản vay cho khách hàng, Nguyễn Hữu Giáp đã chiếm đoạt số tiền 30 tỷ đồng của 10 bị hại.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Giáp (SN 1989) trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ tháng 1-2025 đến cuối năm 2025, qua việc thuê nhà để ở, Nguyễn Hữu Giáp có được thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của chủ sở hữu.

Nguyễn Hữu Giáp đã lên mạng xã hội đặt làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán và thế chấp vay tiền

Giáp đã lên mạng xã hội đặt làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán và thế chấp vay tiền của các bị hại nhằm chiếm đoạt tiền.

Đồng thời, lợi dụng là nhân viên ngân hàng nên bị can Giáp đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn khoản vay cho khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, bị can Nguyễn Hữu Giáp lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng của 10 bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của Nguyễn Hữu Giáp đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (địa chỉ: số 1 phố Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, Hà Nội) gặp Điều tra viên Nghiêm Văn Ngọc, số điện thoại: 0902503998.