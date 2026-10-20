Nhận định PSG – Barcelona: Chờ đợi một màn so tài nảy lửa

ANTD.VN - Rạng sáng mai, trận cầu tâm điểm giữa Paris Saint Germain và Barcelona sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng (giờ Việt Nam). Đây là cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất thời điểm hiện tại, giữa 2 đội bóng có lối chơi cống hiến và nhiều ngôi sao đẳng cấp của bóng đá thế giới đương đại.

Trong cuộc tiếp đón Barca vào rạng sáng mai trên sân Công viên các Hoàng tử, gạt bỏ đi hình ảnh đội hình toàn những siêu sao, huấn luyện viên Luis Enrique đã xây dựng đội bóng Thủ đô nước Pháp thành một tập thể đáng gờm với lối chơi cống hiến xoay quanh mũi đinh ba Dembele – Kvaratskhelia – Doue.

Tuyến giữa với sự xuất hiện của bộ đôi Joao Neves và Vitinha, cùng với Fabian Ruiz hứa hẹn sẽ là đối thủ xứng tầm với hàng tiền vệ trứ danh của đội bóng xứ Catalan.

Lối chơi Pressing tầm cao mà HLV Enrique xây dựng cũng được dự đoán sẽ khiến Barca gặp khó khăn để có thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Không chỉ vậy, bản thân vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã quá hiểu Barcelona, khi chính ông đã dẫn dắt họ giành cú ăn ba lịch sử năm 2015, xa hơn nữa, nhà cầm quân 56 tuổi còn từng khoác áo Barca trong giai đoạn 1996 – 2004.

Với tất cả những lợi thế như vậy, đại diện nước Pháp được chuyên môn đánh giá là đội "cửa trên" trước cuộc đại chiến vào rạng sáng mai.

Paris Saint Germain được đánh giá trên cơ Barca trong cuộc so tài sắp tới (Ảnh: Getty Images)

Barcelona, với tâm thế của những kẻ thách thức, cũng có cho mình một phong độ cực cao. Hàng công của họ đang được đánh giá là một trong những hàng công nguy hiểm nhất châu Âu, khi đã ghi tới gần 50 bàn thắng ở 2 đấu trường La Liga và Champions League mùa này.

Đoàn quân của HLV Hansi Flick cũng không chịu kém cạnh đội bóng thủ đô nước Pháp, khi họ cũng đã sở hữu mạch trận bất bại kéo dài từ đầu mùa. Điểm trừ duy nhất của đại diện tới từ xứ Catalan là sự tập trung trong khâu phòng ngự, họ cần phải giải quyết điều này nếu không muốn mất điểm trong chuyến làm khách tới sân Công viên các Hoàng Tử.

Barcelona sẵn sàng thách thức nhà vô địch (Ảnh: Getty Images)

Một chiến thắng sẽ phân định ngôi đầu giai đoạn League Phase của Champions League mùa này. Liệu Enrique sẽ giải mã được sức mạnh của Barca, hay Hansi Flick cùng các học trò sẽ tiếp tục nối dài mạch bất bại để có cú chạy đà hoàn hảo cho El Clasico sẽ diễn ra vào 44 ngày sau đó.