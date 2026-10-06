Nhận diện những nguy cơ từ mặt đất gây mất an toàn hàng không

ANTD.VN - Những chiếc flycam, tia laser hay cánh diều tưởng chừng vô hại nhưng nếu xuất hiện tại khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể trở thành mối nguy trực tiếp đối với hoạt động hàng không. Từ những tình huống gần gũi, cán bộ Công an đã giúp học sinh Trường THPT Đông Anh, Hà Nội nhận diện rõ hơn các hành vi vi phạm và nâng cao ý thức bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Đại tá Nguyễn Huy Khánh- Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thông tin về tình hình, những nguy cơ gây mất an ninh, an toàn hàng không

Nguy cơ tiềm ẩn

Sáng 5-10, tại Trường THPT Đông Anh, Công an xã Thư Lâm phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, chiếu đèn laser, đèn công suất lớn trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Huy Khánh, Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Thượng tá Lê Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Thư Lâm; cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Công an xã Thư Lâm, cùng Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Đông Anh.

Đại tá Nguyễn Huy Khánh thông tin tới cán bộ, giáo viên và học sinh về tình hình, những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không

Trực tiếp truyền đạt tại chương trình, Đại tá Nguyễn Huy Khánh thông tin tới cán bộ, giáo viên và học sinh về tình hình, những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, đồng thời phổ biến các quy định liên quan đến khu vực cấm bay, hạn chế bay của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trong đó, những hành vi sử dụng flycam, UAV trái phép; chiếu đèn laser, đèn công suất lớn về phía tàu bay; thả diều, bóng bay, đèn trời trong khu vực cấm bay, hạn chế bay được đặc biệt lưu ý.

Đây đều là những hành vi có thể bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý chủ quan, nhưng hậu quả có thể không đơn giản. Một tia laser chiếu vào buồng lái, một thiết bị bay không người lái xuất hiện trái phép trong vùng hoạt động của tàu bay hay một cánh diều bay vào khu vực nguy hiểm đều có thể ảnh hưởng đến quá trình cất, hạ cánh, gây gián đoạn hoạt động hàng không.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tùy tính chất, mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, nâng cao nhận thức từ cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa nguy cơ ngay từ sớm.

Đưa pháp luật đến gần học sinh

Không nặng về những quy định khô cứng, chương trình tuyên truyền được tổ chức theo hình thức trao đổi, giao lưu và tương tác trực tiếp. Các cán bộ Công an đưa ra những câu hỏi, tình huống cụ thể liên quan đến flycam, UAV, thả diều, chiếu đèn laser… để học sinh cùng suy nghĩ và trả lời.

Đại tá Nguyễn Huy Khánh- Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trao đổi, giao lưu trực tiếp với học sinh

Từ những câu hỏi tưởng như rất đời thường, các em được hướng dẫn cách nhận diện đâu là hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, đâu là khu vực cần tuyệt đối tuân thủ quy định và phải làm gì khi phát hiện những hành vi bất thường.

Cách tuyên truyền này giúp những kiến thức pháp luật vốn khá chuyên biệt về hàng không trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Quan trọng hơn, học sinh được đặt mình vào những tình huống thực tế để hiểu rằng bảo đảm an toàn hàng không không phải là câu chuyện chỉ của lực lượng chức năng hay những người làm việc tại sân bay, mà có sự tham gia của mỗi người dân.

Một điểm mới của chương trình là việc sử dụng mã QR để học sinh chủ động tìm hiểu thông tin. Chỉ với thiết bị điện thoại, các em có thể tiếp cận tài liệu trực quan về khu vực cấm bay, hạn chế bay, những quy định liên quan cũng như chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm.

Các đại biểu tham dự chương trình

Thông qua kênh thông tin của Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, học sinh cũng được hướng dẫn cách cập nhật kiến thức và cung cấp thông tin khi phát hiện những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Từ một buổi tuyên truyền, những kiến thức về an toàn hàng không tiếp tục được lan tỏa từ nhà trường đến gia đình và cộng đồng. Mỗi học sinh sau khi hiểu đúng sẽ có thể nhắc nhở người thân không tự ý sử dụng flycam, UAV tại khu vực cấm; không chiếu laser, đèn công suất lớn lên bầu trời; không thả diều, bóng bay, đèn trời tại những khu vực có quy định hạn chế.

Đó cũng chính là hiệu quả thiết thực mà công tác tuyên truyền hướng tới: không chỉ giúp người nghe biết quy định mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành và chủ động nhắc nhở những người xung quanh.

Với thông điệp “An toàn hàng không - Bắt đầu từ những việc nhỏ dưới mặt đất”, chương trình tại Trường THPT Đông Anh góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm trong học sinh và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Thư Lâm. Từ một cánh diều được thả đúng nơi, một thiết bị bay được sử dụng đúng quy định hay một tia laser không hướng lên bầu trời, những việc làm nhỏ ấy cùng góp phần bảo vệ an toàn cho mỗi chuyến bay và sự bình yên của cộng đồng.