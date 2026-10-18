ANTD.VN -Ngày 17/10/2026, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp UBND phường tổ chức tuyên truyền trực tuyến qua hình thức livestream trên Fanpage chính thức của UBND phường, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ trên không gian mạng.

Chương trình tập trung vào hai nhóm nội dung chính gồm hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nhận diện các nguy cơ, thông tin xấu độc trên môi trường mạng. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, tạo điều kiện để người dân vừa tiếp cận thông tin, vừa trao đổi, đặt câu hỏi và được cán bộ giải đáp ngay trong quá trình theo dõi chương trình.

Toàn cảnh chương trình tuyên truyền trực tuyến

Tại chương trình, đại diện Công an phường đã hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện các thủ tục về cư trú và một số thủ tục hành chính trực tuyến. Đồng thời, chương trình giới thiệu, hướng dẫn sử dụng một số ứng dụng, tiện ích phục vụ đời sống và bảo đảm an ninh, trật tự như VNeTraffic, Báo cháy 114, Hanoi Smart City cùng các kênh tiếp nhận phản ánh về an ninh, trật tự.

Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng các tiện ích số, chương trình cũng dành thời lượng tuyên truyền về kỹ năng nhận diện, phòng ngừa những nguy cơ trên không gian mạng. Trong đó, cán bộ Công an cảnh báo các phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu người dân cài đặt phần mềm lạ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dân cũng được hướng dẫn cách nhận diện tin giả, tin xấu độc; kiểm chứng thông tin qua các nguồn chính thống; cảnh giác với đường dẫn, tập tin không rõ nguồn gốc có nguy cơ chứa mã độc. Đặc biệt, chương trình khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “3 KHÔNG” khi tham gia môi trường mạng: Không tin ngay thông tin chưa được kiểm chứng; Không chia sẻ nội dung xấu, độc; Không cung cấp mã OTP, mật khẩu và dữ liệu cá nhân cho người khác.

Cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân trong quá trình livestream

Thông qua các bình luận trên livestream, cán bộ Công an phường và lực lượng hỗ trợ trực tiếp tiếp nhận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân liên quan đến thủ tục hành chính, sử dụng ứng dụng cũng như cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Việc triển khai tuyên truyền bằng hình thức livestream góp phần đổi mới phương thức phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng số, tăng khả năng tương tác giữa lực lượng Công an, chính quyền cơ sở với người dân; qua đó hỗ trợ người dân khai thác hiệu quả các tiện ích số, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin, tài sản và xây dựng môi trường số an toàn, văn minh.