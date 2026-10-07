Nhận 3 triệu tiền công vận chuyển 200 bình 'khí cười', người đàn ông bị khởi tố

ANTD.VN - Sau khi tiếp nhận việc do Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bàn giao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lạc A Chương (SN 1987, trú tại xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh) về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

Khởi tố Lạc A Chương

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 5-7, tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14K-222.96 do Lạc A Chương điều khiển.

Tiến hành kiểm tra phát hiện trong xe ô tô trên có 50 bao tải mỗi bao chứa 4 bình khí, tổng cộng là 200 bình chứa khí cười (khí N2O). Tại thời điểm kiểm tra, Lạc A Chương không xuất trình được giấy tờ liên quan đến toàn bộ số khí trên.

Lạc A Chương khai nhận chở thuê cho 1 người phụ nữ (không biết họ tên, địa chỉ cụ thể) từ thôn Nà Pò, xã Hoành Mô xuống xã Tiên Yên, Quảng Ninh để lấy tiền công là 3 triệu đồng.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ tuần tra đã yêu cầu Lạc A Chương đưa phương tiện xe ô tô cùng toàn bộ số hàng hóa trên về Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để xác minh làm rõ.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Lạc A Chương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.