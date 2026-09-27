Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc kể chuyện tuổi thơ bằng âm nhạc

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc vừa giới thiệu MV có tựa đề "Nếu", ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Sau bài hát "Trung thu" ra mắt trước đó, đây là nhạc phẩm thứ hai anh chuyển thể từ thơ của Lâm Xuân Thi, tiếp tục khai thác những ký ức tuổi thơ và hình ảnh gắn với mùa trăng.

Ca khúc do Đăng Nguyên và Lê Xuân Nghi thể hiện, nhạc sĩ Võ Hoài An đảm nhiệm vai trò Giám đốc sản xuất, Duy Lương hòa âm và Lương Phan Hoàng thực hiện MV. Từ những hình ảnh đời thường gần gũi, MV mở rộng thành câu chuyện về tình bạn, sự bao dung và cách mỗi người lựa chọn giữ những điều tốt đẹp trong cách ứng xử với người khác.

Đăng Nguyên và Lê Xuân Nghi song ca trong MV "Nếu"

"Nếu" mở đầu bằng những hình ảnh trò chơi dân gian quen thuộc như: trốn tìm, nhảy dây, lò cò...rồi dẫn người nghe bước vào thế giới của chú Cuội, chị Hằng trước khi khép lại bằng hình ảnh gợi nhắc ước nguyện mang đến cho cuộc đời thêm tiếng cười và niềm vui.

Với Võ Hoài Phúc, sức hấp dẫn của bài thơ nằm ở cách kể tự nhiên và thông điệp phía sau những câu chữ tưởng như giản dị. Nam nhạc sĩ cho biết ngay khi đọc câu đầu tiên, trong đầu anh đã vang lên giai điệu, còn ca khúc gần như được hoàn thành trong một mạch liên tục, anh chỉ dừng lại để quyết định hướng đi cho phần điệp khúc.

Khi chuyển thể bài thơ thành âm nhạc, anh cũng lựa chọn hai sắc thái khác nhau trong cấu trúc ca khúc. Hai khổ đầu mang màu sắc Rock'n'roll, tạo cảm giác tinh nghịch và vui tươi, trong khi phần điệp khúc chuyển sang những quãng giai điệu mềm mại hơn, gần với âm hưởng ngũ cung Việt Nam, tạo nên không gian bay bổng và giàu cảm xúc. Quá trình phổ nhạc được anh thực hiện theo cảm xúc và thanh luật tiếng Việt, đồng thời giữ tinh thần của bài thơ trong một ca khúc có đời sống riêng.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ góp phần tạo nên không khí tươi sáng và gần gũi cho MV

Trong vai trò Giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Hoài An cho biết anh quyết định đồng hành với dự án này vì bị thuyết phục bởi chính bài thơ của Lâm Xuân Thi. Theo anh, tác phẩm có thể được cảm nhận theo nhiều cách, từ tình bạn bền bỉ đến cách nhân vật lựa chọn giữ lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Trên màn ảnh, đạo diễn Lương Phan Hoàng không lựa chọn cách minh họa từng câu chữ mà xây dựng MV theo hướng mở rộng cảm xúc của tác phẩm. Những hình tượng như ngôi sao băng, cung trăng...vì thế đều được xử lý theo hướng gợi nhắc thay vì tái hiện trực diện. Trong đó, để gợi không gian tuổi thơ, đạo diễn lựa chọn lồng đèn, ánh trăng và những sinh hoạt quen thuộc trong dịp Tết Trung thu làm chất liệu hình ảnh. Riêng hình tượng "con chim biết hót" được anh dành không gian biểu đạt cho giọng hát của Đăng Nguyên và Lê Xuân Nghi, để tiếng hát trở thành một phần của hình tượng này.

Đăng Nguyên cho biết ca khúc khiến anh nhớ đến những buổi trưa hè ngoài cánh đồng, những lần thả diều, đá bóng hay nằm giữa ruộng lúa đã gặt xong ngắm mây bay, chim lượn. Chính những ký ức ấy giúp nam ca sĩ lựa chọn cách thể hiện phóng khoáng để phù hợp với tinh thần bài hát. Trong khi đó, Lê Xuân Nghi cho biết cô và Đăng Nguyên cùng đảm nhận vai trò những người kể lại câu chuyện tuổi thơ, với cách phân chia ngôi kể và quãng giọng để tạo sự cân bằng trong từng câu hát. Cô cũng bày tỏ mong muốn mỗi khán giả khi nghe ca khúc đều tìm thấy những cảm xúc riêng khi nhớ về tuổi thơ của mình.

Trước "Nếu", Võ Hoài Phúc cùng êkíp từng giới thiệu ca khúc "Trung thu", cũng được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Lâm Xuân Thi. Ca khúc do Tuấn Hùng thể hiện, Duy Lương hòa âm, nhạc sĩ Hoài An đảm nhiệm vai trò Giám đốc sản xuất và Lương Phan Hoàng thực hiện MV. Tác phẩm khai thác ký ức về những mùa trăng qua các hình ảnh như đèn ông sao, bánh Trung thu, chú Cuội và chị Hằng, đồng thời gợi suy ngẫm về thời gian và những giá trị nguyên sơ còn lại trong mỗi người.

"Trung thu" mang màu sắc hoài niệm nhưng được xử lý theo hướng đương đại. Điểm nhấn trong bản phối là tiếng tỳ bà 5 dây được đưa vào nhằm bổ sung màu sắc Việt Nam cho giai điệu vốn mang hơi hướng phương Tây. Với Tuấn Hùng, việc thể hiện ca khúc cũng là quá trình tìm kiếm cảm xúc về một mùa Trung thu mà anh từng chỉ biết qua khái niệm. Nam ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế và tự nhiên để phù hợp với chất thơ của tác phẩm.

Nhạc sĩ Võ Hoài An (ngoài cùng bên trái) và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (ngoài cùng bên phải)

Võ Hoài Phúc tên thật là Võ Đại Hoài Phúc, là em ruột của nhạc sĩ Võ Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, anh rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc. Đến nay, anh đã sáng tác hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều tác phẩm được khán giả trẻ yêu thích như: Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng...Trong khi đó, nhạc sĩ Võ Hoài An sinh năm 1977 đã sở hữu hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca. Anh được biết đến qua nhiều ca khúc như: Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi và Khung trời ngày xưa...