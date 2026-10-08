Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết ca khúc thứ 10 về Hà Nội

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa chính thức trình làng ca khúc mới “Sông Hồng nỗi nhớ”. Tác phẩm do nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi), hiện là solist của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, thể hiện; nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng đảm nhiệm phần biên tập âm nhạc.

Dòng sông của tình yêu và ký ức

Đây là sáng tác thứ 10 của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung về Hà Nội, tiếp nối mạch âm nhạc mà anh đã dành cho thành phố qua nhiều góc nhìn khác nhau. Trước đó, anh từng viết nhiều nhạc phẩm về mảnh đất ngàn năm văn hiến như: “Hà Nội cũ”, “Cà phê phố”, “Trà đá vỉa hè”, “Xích lô đón dâu”, “Hoa thanh xuân”, “Thu trả cho đời”... Mỗi ca khúc là một lát cắt, từ không gian phố xá, những ký ức đời thường đến những rung động riêng tư của người sống giữa lòng Thủ đô.

Với “Sông Hồng nỗi nhớ”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chọn một địa danh cụ thể của Hà Nội để kể chuyện mà tìm đến dòng sông đã đi qua lịch sử, ký ức và đời sống của thành phố. Sông Hồng trong ca khúc vì thế không đơn thuần là một cảnh sắc, mà trở thành chứng nhân của thời gian, nơi những câu chuyện riêng của con người gặp dòng chảy rộng lớn của quê hương. Hình tượng ấy được gợi mở qua những liên tưởng giàu tính thơ như: dòng nước, phù sa, bến bờ, những buổi chiều, ký ức tuổi thơ...tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa nhiều lớp nghĩa. Từ câu chuyện tình yêu của hai người, mạch cảm xúc dần mở rộng sang ký ức gia đình, cha mẹ và những năm tháng đã góp phần tạo nên đời sống tinh thần của mỗi người.

Ca sĩ Trang Bùi thể hiện ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Điểm đáng chú ý là nỗi nhớ trong ca khúc không dừng ở cảm giác hoài niệm mà được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đặt trong sự vận động của thời gian. Như cách anh muốn gửi gắm thông điệp qua bài hát, rằng con người có thể rời xa một nơi chốn, một mối tình hay một quãng đời, nhưng những gì đã trải qua vẫn có thể trở lại qua một dòng sông, một bến nước, một hình ảnh quen thuộc.

Từ mạch tình yêu, ca khúc chuyển dần về những ký ức gia đình và tuổi thơ với hình ảnh người cha, mái chèo, ánh nắng của những năm tháng đầu đời được đưa vào dòng hồi tưởng, để cuối cùng nỗi nhớ riêng hòa cùng nỗi nhớ về quê hương. Xuyên suốt ca khúc, sông Hồng trở thành điểm tựa cho sự chuyển dịch ấy.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bộc bạch, Hà Nội luôn là không gian đặc biệt đối với sáng tác của anh bởi thành phố này chứa nhiều lớp ký ức. Với “Sông Hồng nỗi nhớ”, anh muốn nhìn Hà Nội từ dòng chảy của con sông, nơi thời gian dường như được lưu giữ trong những đổi thay của con người và cảnh vật. Tác phẩm vì thế được xem như một nốt trầm tri ân dành cho thành phố, đồng thời đánh dấu một chặng trong hành trình sáng tác về Hà Nội của nam nhạc sĩ.

“Tôi không muốn chỉ viết về sông Hồng như một cảnh sắc của Hà Nội, mà muốn nhìn dòng sông như một chứng nhân của thời gian, của ký ức và những câu chuyện con người.” - nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Hát về Hà Nội bằng thanh âm Opera

“Sông Hồng nỗi nhớ” được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm Trang Bùi thể hiện, đánh dấu lần đầu tiên một giọng ca Opera hát một sáng tác của anh. Sự kết hợp này tạo nên một màu sắc riêng cho ca khúc khi một tác phẩm trữ tình, giàu hình ảnh được thể hiện bằng giọng hát được đào tạo bài bản theo phong cách nhạc thính phòng, mở ra cách tiếp cận khác với câu chuyện về sông Hồng và ký ức Hà Nội.

Trang Bùi đã sống, học tập và làm việc tại Hà Nội khoảng 20 năm. Bởi vậy, lần đầu hát về sông Hồng với cô không chỉ là trải nghiệm mới ở góc độ nghề nghiệp, mà còn gợi lại những năm tháng gắn bó với mảnh đất này. Nữ nghệ sĩ nhận xét ca từ của Nguyễn Thành Trung có cách xây dựng hình ảnh khá khác biệt, đôi khi không đi theo những câu chữ quen thuộc của một ca khúc trữ tình. Tuy nhiên, nền tảng thanh nhạc cổ điển giúp cô có cách tiếp cận riêng với những lớp nghĩa trong ca từ. Thay vì cố làm mềm chất Opera, Trang Bùi muốn đưa kỹ thuật thanh nhạc vào những ca khúc giàu tính tự sự, qua đó tìm một điểm gặp giữa âm nhạc hàn lâm và đời sống.

“Sông Hồng nỗi nhớ” là lần đầu Trang Bùi thử sức với sáng tác của Nguyễn Thành Trung

Cũng theo Trang Bùi, cô không thấy áp lực khi là người đầu tiên hát một ca khúc mới. Trái lại, cô thích cảm giác được tự mình tìm cách thể hiện và tạo dấu ấn cho tác phẩm ngay từ phiên bản đầu tiên. Dù thường xuyên đứng trên sân khấu opera, nữ nghệ sĩ vẫn dành nhiều tình cảm cho những ca khúc trữ tình, đặc biệt là những sáng tác có ca từ giàu hình ảnh và cảm xúc.

"Tôi không phải bắt chước ai, được chủ động và thoải mái sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc. Gắn bó với sân khấu Opera lộng lẫy, tôi vẫn luôn yêu thích những ca khúc trữ tình giàu hình ảnh như thế này. Việc mang tiếng hát cổ điển hòa vào các ca khúc trữ tình là cách mà tôi mong muốn kéo gần khoảng cách, giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp chân thực của thanh nhạc." - Trang Bùi tâm sự.

Trang Bùi chọn cách thể hiện mềm mại, giàu cảm xúc với ca khúc viết về sông Hồng

NSƯT Hoàng Tùng, người tham gia biên tập âm nhạc cho "Sông Hồng nỗi nhớ" đánh giá ca khúc này có cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Khi kết hợp với giọng hát của Trang Bùi, tác phẩm có sự đan xen giữa yêu cầu kỹ thuật của thanh nhạc cổ điển và sự giản dị, gần gũi của một ca khúc viết về ký ức. Trong khi đó, phần phối khí của Dương Đức Thụy được xây dựng theo hướng mở không gian cho giọng hát và ca từ. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho rằng sự đồng điệu giữa người sáng tác, người hát, người phối khí và biên tập âm nhạc giúp ca khúc giữ được tinh thần ban đầu nhưng đồng thời có thêm chiều sâu khi bước vào quá trình thu âm, hoàn thiện.

“Sông Hồng với tôi không chỉ là một dòng chảy địa lý, mà còn là dòng chảy của ký ức. Khi viết về con sông ấy, tôi cũng đang viết về những con người, những năm tháng và những điều đã ở lại trong mình.” - anh bày tỏ

Sau 10 nhạc phẩm viết về Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vẫn trở lại với thành phố bằng một góc nhìn khác. Lần này, ký ức không nằm trên những con phố mà trôi theo dòng nước, nối chuyện tình yêu của một người với gia đình, tuổi thơ và rộng hơn là tình cảm dành cho nơi mình đã sống và chứng kiến nhiều đổi thay.