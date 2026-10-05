Nhạc kịch “Sự tích quả dưa hấu” kết hợp ngôn ngữ Broadway với chất liệu cổ tích Việt

ANTD.VN - Cuối tuần qua, tại Nhà hát Thành phố, nhạc kịch "Sự tích quả dưa hấu" chính thức công diễn, mang đến cho khán giả hai đêm trải nghiệm với sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng phươngTây, nghệ thuật trình diễn và chất liệu văn hóa Việt Nam.

Đây là dự án nhạc kịch được xây dựng với sự tham gia của ê-kíp sáng tạo Việt Nam và Mỹ, lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian quen thuộc về Mai An Tiêm nhưng được phát triển theo ngôn ngữ nhạc kịch đương đại, với cách kể mới, tiết tấu nhanh và tinh thần trình diễn mang màu sắc Broadway.

Myra Trần trong vai công chúa Mỹ Linh tiếp tục cho thấy thế mạnh về giọng hát, đồng thời lần đầu thử sức với diễn xuất trên sân khấu nhạc kịch

Từ cổ tích Việt Nam đến sân khấu nhạc kịch đương đại

Kịch bản của "Sự tích quả dưa hấu" do Nicole Jones-Dion đảm trách – cây bút từng nhận Fox Writing Fellowship. Đồng hành cùng Nicole Jones-Dion là Spencer Liff, đạo diễn và biên đạo chính của vở diễn, người từng hai lần được đề cử giải Emmy. Phần âm nhạc do Doug Katsaros, nhà soạn nhạc và giám đốc âm nhạc từng đoạt giải Emmy, đảm trách. Gabriel Barre giữ vai trò Giám đốc sản xuất/Executive Producer.

Phía Việt Nam có Lê Hoàng Giang đảm nhiệm vai trò Phó đạo diễn và Nguyễn Tấn Lộc là Biên đạo đồng hành. Thiết kế sân khấu do Trần Hồng Vân thực hiện, cùng đội ngũ nghệ sĩ, kỹ thuật và sáng tạo Việt Nam tham gia xuyên suốt quá trình dàn dựng.

Denis Đặng đảm nhận vai chính Mai An Tiêm

Đặc biệt, toàn bộ dàn diễn viên của vở đều là nghệ sĩ Việt Nam. Trong suốt 105 phút biểu diễn, các nghệ sĩ phải đồng thời đảm nhiệm diễn xuất, ca hát và vũ đạo, phối hợp trực tiếp với dàn nhạc giao hưởng chơi live từ đầu đến cuối chương trình. Dàn nhạc cũng có sự góp mặt của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc cổ điển phương Tây và chất liệu world music Việt Nam.

Sự kết hợp này tạo nên một diện mạo riêng cho vở diễn: cấu trúc, cách dàn dựng và tinh thần trình diễn mang hơi hướng musical phương Tây, trong khi câu chuyện, nhân vật, âm nhạc và mỹ thuật vẫn được xây dựng trên nền văn hóa Việt.

Không khí Âu Lạc trên sân khấu Nhà hát Thành phố

Với thời lượng khoảng 105 phút, "Sự tích quả dưa hấu" được dàn dựng theo hướng cô đọng, tiết tấu nhanh và liên tục chuyển động. Câu chuyện bám vào tích cổ quen thuộc về Mai An Tiêm nhưng được mở rộng thêm các tuyến nhân vật, đặc biệt là hình ảnh công chúa Mỹ Linh và hoàng tử Khang.

Thiết kế mỹ thuật và sân khấu gợi lại không khí thời kỳ Hùng Vương, tạo nên bối cảnh Việt Nam cổ xưa nhưng được xử lý theo ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Phục trang, ánh sáng, vũ đạo và âm nhạc cùng góp phần tạo nên một thế giới sân khấu vừa có màu sắc Việt Nam vừa mang tinh thần của một vở musical đương đại.

Điểm đáng chú ý của phần âm nhạc là sự kết hợp giữa chất liệu giao hưởng cổ điển châu Âu với world music Việt Nam. Dàn nhạc biểu diễn trực tiếp tạo nên lớp âm thanh dày và giàu cảm xúc, đồng thời giúp các phần hát, vũ đạo và cao trào sân khấu được kết nối thành một tổng thể. Trong hai đêm diễn, nhiều phân đoạn ca hát, hòa thanh và cao trào nhận được những tràng vỗ tay kéo dài từ khán giả.

Dàn diễn viên Việt Nam và những màu sắc riêng

Đảm nhận vai chính Mai An Tiêm là Denis Đặng. Đây là một thử thách mới khi Denis, vốn được biết đến nhiều hơn trong vai trò sáng tạo, phải đảm nhận đồng thời diễn xuất, ca hát và trình diễn trên sân khấu nhạc kịch.

Trong vai diễn đầu tiên ở một vở musical quy mô lớn, Denis cho thấy sự đầu tư đáng kể cho nhân vật. Việc phải liên tục chuyển đổi giữa diễn xuất, vũ đạo và phần hát đòi hỏi quá trình tập luyện nghiêm túc. Vai Mai An Tiêm cũng mở ra một hướng thể hiện mới của Denis, từ vị trí một người đứng sau những ý tưởng sáng tạo đến một nghệ sĩ trực tiếp hiện diện trên sân khấu.

Trọng Nhân mang đến một màu sắc khác với vai hoàng tử Khang. Nhân vật được xây dựng là một hoàng tử có phần lười biếng, kiêu ngạo và nhút nhát nhưng từng bước thay đổi khi đối diện với những biến cố. Trọng Nhân thể hiện nhân vật bằng lối diễn tự nhiên, duyên dáng, có nhiều mảng miếng hài hước và tạo được sự gần gũi với khán giả. Đây cũng là một trong những nhân vật tạo được nhiều tiếng cười và góp phần cân bằng màu sắc kịch tính của vở diễn.

Trong khi đó, Myra Trần tiếp tục cho thấy thế mạnh về giọng hát, đồng thời lần đầu thử sức với diễn xuất trên sân khấu nhạc kịch. Trong vai công chúa Mỹ Linh, Myra xây dựng hình ảnh một cô công chúa dịu dàng, giàu tình cảm nhưng không thụ động trước số phận. Nhân vật Mỹ Linh được đặt trong hành trình lựa chọn cuộc đời của chính mình, qua đó giúp Myra có thêm nhiều đất diễn ngoài phần âm nhạc.

Hai nghệ sĩ Huỳnh Kiến An và Phạm Yến đảm nhận vai Vua Hùng và Hoàng hậu Thi Thi. Kinh nghiệm sân khấu lâu năm giúp cả hai tạo được điểm tựa cho dàn diễn viên trẻ, đồng thời mang đến sự chắc chắn trong những phân đoạn đòi hỏi nhiều về diễn xuất và ca diễn.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam trong nhiều tuyến nhân vật khác, cùng tạo nên một thế giới nhân vật đa dạng cho câu chuyện.

"Sự tích quả dưa hấu" có thể được xem là một thử nghiệm mới trong hành trình phát triển nhạc kịch tại Việt Nam: sử dụng câu chuyện Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam và các chất liệu văn hóa Việt Nam, nhưng tiếp cận bằng phương pháp dàn dựng và ngôn ngữ musical quốc tế.

Hai đêm công diễn tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một câu chuyện cổ tích quen thuộc trở lại sân khấu, mà còn mở thêm một hướng thử nghiệm cho việc kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và các nhà sáng tạo quốc tế trong những dự án nhạc kịch được đầu tư bài bản.