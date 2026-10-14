Nhà xã hội cho người cao tuổi cô đơn sẽ khác viện dưỡng lão thế nào?

ANTD.VN - Kế hoạch mới đặt ra nhiệm vụ xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa, gắn nhà ở với chăm sóc sức khỏe.

Điểm đáng chú ý là mô hình được định hướng không chỉ giải quyết chỗ ở mà còn nằm trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, từ chăm sóc ban ngày, tại nhà đến khám chữa bệnh cho người khó đi lại. Tuy nhiên, điều kiện tham gia, địa điểm và cách vận hành cụ thể vẫn cần được xây dựng.

Hình minh họa.

Nhà xã hội cho người cao tuổi không chỉ là câu chuyện chỗ ở

Một định hướng mới trong chính sách an sinh đang nhận được sự quan tâm khi Chính phủ đặt nhiệm vụ xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa.

Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời từng bước hình thành hệ thống chăm sóc phù hợp với tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh.

Điểm cần lưu ý, khái niệm “nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi” trong định hướng này không nên hiểu đơn giản là thêm một loại căn hộ nhà ở xã hội để người cao tuổi đăng ký mua.

Mô hình được đặt trong tổng thể phát triển “kinh tế chăm sóc”, kết hợp giữa nhà ở, y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng.

Theo đó, cùng với nhà xã hội dành cho nhóm người cao tuổi đặc biệt khó khăn, hệ thống chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời và dịch vụ chăm sóc tại nhà cũng được định hướng mở rộng.

Một số địa phương hiện đã triển khai mô hình người cao tuổi đến cơ sở chăm sóc vào ban ngày và trở về gia đình vào buổi tối. Tại đây, người cao tuổi có thể được hỗ trợ sinh hoạt, theo dõi sức khỏe, vận động thể chất, tư vấn dinh dưỡng và tham gia các hoạt động giao lưu.

Cách tổ chức này tạo thêm lựa chọn giữa hai phương án vốn phổ biến lâu nay: người cao tuổi hoàn toàn do gia đình chăm sóc hoặc chuyển vào cơ sở dưỡng lão dài hạn.

Với người cao tuổi độc thân, cô đơn hoặc không còn người thân đủ điều kiện chăm sóc, nhu cầu còn rộng hơn. Ngoài một chỗ ở an toàn, họ có thể cần hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, theo dõi bệnh nền, phục hồi chức năng và kết nối với cộng đồng.

Kế hoạch mới cũng đặt ra hướng nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương trước khi xem xét nhân rộng. Nghề chăm sóc người cao tuổi, nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng và người chăm sóc tại nhà cũng được định hướng chuẩn hóa.

Song song đó là việc khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại tuyến cơ sở và triển khai khám, chữa bệnh tại nhà đối với người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế.

Như vậy, mô hình đang được hướng tới có phạm vi rộng hơn một cơ sở lưu trú hay viện dưỡng lão thông thường. Nhà ở chỉ là một phần trong chuỗi dịch vụ chăm sóc.

Nhu cầu này ngày càng rõ khi Việt Nam đang già hóa dân số nhanh. Kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 cho thấy cả nước có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể xấp xỉ 18 triệu người.

Khi số người cao tuổi tăng, số gia đình ít con, người sống một mình và người cần chăm sóc dài hạn cũng có xu hướng tạo áp lực lớn hơn cho hệ thống y tế và an sinh.

Vẫn phải chờ quy định cụ thể

Đây cũng là điểm độc giả cần đặc biệt lưu ý.

Hiện định hướng đã xác định nhóm trọng tâm gồm người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa. Tuy nhiên, chưa có quy định chi tiết để có thể kết luận chỉ cần “độc thân” hoặc sống một mình là đương nhiên được bố trí vào mô hình này.

Các tiêu chí như độ tuổi, hoàn cảnh kinh tế, tình trạng nhà ở, khả năng tự chăm sóc, tình trạng sức khỏe, có hay không có người thân phụng dưỡng và thứ tự ưu tiên vẫn cần được cơ quan có thẩm quyền cụ thể hóa.

Tương tự, hiện chưa có thông tin chính thức về người cao tuổi sẽ được ở miễn phí, thuê với mức hỗ trợ hay phải đóng một phần chi phí chăm sóc.

Vì thế, cũng không nên áp ngay các điều kiện thu nhập đang sử dụng đối với người mua nhà ở xã hội thông thường sang mô hình dành cho người cao tuổi.

Địa điểm xây dựng, quy mô căn hộ hoặc phòng ở, tiêu chuẩn nhân viên chăm sóc, mức hỗ trợ của ngân sách và cơ chế xã hội hóa cũng là những vấn đề cần được làm rõ trong quá trình triển khai.

Một câu hỏi khác là ranh giới giữa nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi với viện dưỡng lão.

Nếu định hướng hiện nay được cụ thể hóa, điểm khác biệt đáng chú ý có thể nằm ở mục tiêu an sinh: mô hình nhà xã hội tập trung trước hết vào nhóm người cao tuổi yếu thế, cô đơn, thiếu nơi ở và thiếu người chăm sóc, trong khi các cơ sở dưỡng lão hiện nay có nhiều loại hình công lập, tư nhân và dịch vụ với mức chi phí khác nhau.

Quan trọng hơn, chính sách mới cho thấy chăm sóc người cao tuổi đang được nhìn theo một chuỗi liên tục. Người còn khả năng sống tại nhà có thể nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà; người cần hỗ trợ ban ngày có thể tới điểm chăm sóc cộng đồng; còn những trường hợp không còn nơi nương tựa có thể cần mô hình nhà xã hội kết hợp chăm sóc dài hạn.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với thực tế khi nhiều người cao tuổi vẫn muốn sống gần cộng đồng quen thuộc thay vì rời hoàn toàn khỏi môi trường sống của mình.

Trong thời gian tới, điều người dân cần theo dõi không chỉ là “nhà xã hội sẽ xây ở đâu”, mà quan trọng hơn là tiêu chí xác định đối tượng, mức hỗ trợ, dịch vụ đi kèm và cách đăng ký.

Khi những quy định này được ban hành, mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi mới có thể chuyển từ một định hướng an sinh thành lựa chọn cụ thể cho những người già đang sống một mình, thiếu nơi ở hoặc không có người chăm sóc.