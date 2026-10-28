Nhà Trắng cân nhắc thỏa thuận dầu mỏ lớn với Nga nhằm phá vỡ bế tắc Ukraine

ANTD.VN - Mỹ và Nga đang thảo luận khả năng các doanh nghiệp năng lượng Mỹ quay trở lại thị trường dầu khí Nga, với đề xuất kinh tế rộng hơn nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Mỹ - Nga bàn khả năng đưa các tập đoàn dầu khí Mỹ trở lại thị trường Nga

Các phương án được xem xét gồm khôi phục sự tham gia của doanh nghiệp Mỹ tại những dự án năng lượng ở vùng Viễn Đông Nga, trong đó có dự án dầu khí Sakhalin-1, và nối lại hoạt động bán dầu Nga sang châu Âu qua đường ống Druzhba.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho là đã trao đổi về các thỏa thuận kinh doanh tiềm năng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg hồi đầu tháng 9.

Trong một chuyến thăm Matxcơva sau đó, ông Witkoff xuất hiện với cuốn sổ có dòng chữ “Business Deals” - các thỏa thuận kinh doanh.

Một quan chức Mỹ cho biết, đại diện của Tổng thống Donald Trump đã thảo luận các đề xuất kinh tế với cả Nga và Ukraine.

Trong đó, Washington xem xét khuôn khổ phục hồi, đầu tư sau chiến tranh cho Ukraine, cũng như một số lĩnh vực hợp tác kinh tế với Nga nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện. Hiện chưa có phương án nào được hoàn tất.

Ngoài dầu khí, những đề xuất đang được cân nhắc còn bao gồm khôi phục quyền sử dụng không phận Nga cho các hãng hàng không Mỹ, nối lại hợp tác về titan phục vụ ngành hàng không dân dụng và cung cấp thiết bị Mỹ cho những dự án khí tự nhiên hóa lỏng của Nga.

Trước đó, các quan chức hai nước cũng thảo luận khả năng ExxonMobil trở lại dự án Sakhalin-1.

Tập đoàn năng lượng Mỹ rút khỏi dự án sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022 và những biện pháp trừng phạt phương Tây được áp đặt đối với Matxcơva.

Một đề xuất khác liên quan đến việc đưa nhà đầu tư Mỹ tham gia hệ thống đường ống Nord Stream, để có thể khôi phục dòng khí đốt Nga tới châu Âu sau xung đột.

Tuy nhiên, phương án này vấp phải nhiều trở ngại vì Nord Stream đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, trong khi Đức tuyên bố không muốn nối lại nhập khẩu khí đốt qua tuyến đường này.

Washington đang sử dụng triển vọng hợp tác kinh tế và năng lượng như một phần của nỗ lực ngoại giao nhằm đưa các bên trở lại bàn đàm phán.