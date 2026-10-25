Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ tới Trung Quốc qua cây cầu mới khánh thành

ANTD.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 24-10 đã đến thăm Trung Quốc thông qua cây cầu mới được khánh thành nối liền hai nước.

Ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc qua cầu Hữu nghị Áp Lục mới



Đây là chuyến thăm đầu tiên của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Trung Quốc trong khoảng một năm qua.

Ông Kim Jong-un đã tới thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc ngày 24-10 thông qua cầu Hữu nghị Áp Lục mới.

Đây là tuyến kết nối đường bộ quan trọng vừa được hai nước chính thức đưa vào khai thác sau hơn một thập kỷ trì hoãn.

Chuyến đi diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi cây cầu dài khoảng 3km nối Đan Đông với thành phố Tân Nghĩa Châu của Triều Tiên được mở cửa hoàn toàn.

Công trình hoàn thành từ năm 2014 nhưng nhiều năm chưa thể vận hành do thiếu hạ tầng kết nối và cơ sở hải quan phía Triều Tiên.

Việc mở tuyến cầu mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực khôi phục và mở rộng thương mại song phương.

Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại và nguồn hỗ trợ kinh tế quan trọng nhất của Triều Tiên.

Chuyến thăm cũng thu hút sự chú ý vì diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy khả năng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Một số chuyên gia cho rằng ông Kim Jong-un có thể muốn tham khảo ý kiến Bắc Kinh trước những thay đổi trong cục diện an ninh khu vực cũng như triển vọng đàm phán với Washington.

Một số nhà quan sát nhận định chuyến đi lần này có thể mở đường cho cuộc gặp mới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un, dù hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ hai bên.