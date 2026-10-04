Nhà khoa học 8X nhận đề cử Giải thưởng khoa học ASEAN – Hoa Kỳ 2026

ANTD.VN - PGS.TS Hà Thị Thanh Hương, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) được lựa chọn là ứng viên quốc gia đại diện Việt Nam tại Giải thưởng Khoa học ASEAN – Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026, ở hạng mục Nhà khoa học giai đoạn giữa sự nghiệp (Mid-Career Scientist).

Chủ đề của giải thưởng năm nay là "AI thúc đẩy chăm sóc sức khỏe bao trùm và có khả năng thích ứng tại ASEAN" - cũng là hướng nghiên cứu mà PGS.TS Hà Thị Thanh Hương và các cộng sự tại Phòng thí nghiệm Sức khỏe não bộ (Brain Health Lab) đang theo đuổi.

Nhóm tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ y sinh trong phát hiện, theo dõi các bệnh lý thần kinh và sức khỏe tâm thần như Alzheimer, trầm cảm, rối loạn lo âu… hướng đến những giải pháp phù hợp hơn với điều kiện y tế và dễ tiếp cận hơn đối với cộng đồng tại Việt Nam.

Sinh năm 1989, PGS.TS Hà Thị Thanh Hương tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Sau đó, cô tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh học tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) trước khi trở về Việt Nam giảng dạy và nghiên cứu.

PGS.TS Hà Thị Thanh Hương

Trong hành trình khoa học của mình, cô đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Early Career Award của IBRO, học bổng L'Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học, Quả cầu vàng Việt Nam, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc và Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Tính đến nay, bà đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó có 19 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bà đồng thời có một bằng giải pháp hữu ích và một bằng giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn hợp lệ.

Việc trở thành đại diện Việt Nam tại giải thưởng năm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với hành trình nghiên cứu của PGS.TS Hà Thị Thanh Hương và các cộng sự, mà còn là cơ hội để những nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam được giới thiệu rộng rãi hơn với cộng đồng khoa học khu vực.