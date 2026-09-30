Nguyên Trần thực hiện “Street Tour" đưa âm nhạc xuống phố

ANTD.VN - Nguyên Trần lựa chọn hình thức biểu diễn đường phố để có thể đưa âm nhạc đến gần khán giả hơn thông qua các buổi biểu diễn đường phố tại Nam California, Mỹ. Cũng trong hành trình này, nam nghệ sĩ trẻ đã giới thiệu nhiều sáng tác được anh thực hiện trong thời gian hoạt động tại đây.

Nguyên Trần là con trai của nhạc sĩ, guitarist Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc Bức Tường

Nguyên Trần là con trai của nhạc sĩ, guitarist Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc Bức Tường. Dù có nền tảng gia đình gắn với âm nhạc, anh lựa chọn xây dựng con đường riêng tại Mỹ, bắt đầu từ môi trường học tập rồi từng bước tham gia sáng tác, biểu diễn và phát hành sản phẩm. Nam nghệ sĩ chọn thử sức và theo đuổi con đường âm nhạc taih Hollywood sau thời gian du học và tốt nghiệp Đại học tại đây.

Trong khoảng một năm qua, anh lần lượt giới thiệu các sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang như: “What’s the Point?”, “Lời nói”, “Mùa Đông” và “New Year’s” với những sáng tác và MV ghi lại một phần trải nghiệm của anh trong quá trình học tập, sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài. Cũng trong quá trình đó, Nguyên Trần thử nghiệm nhiều cách tiếp cận khán giả, từ phát hành sản phẩm trên các nền tảng số đến biểu diễn trực tiếp.

Nguyên Trần trong một buổi biểu diễn đường phố, hình thức mà anh lựa chọn để đến gần hơn với khán giả

Tour âm nhạc đường phố "Street Tour 2026" lần này đưa anh đến với Hollywood, Huntington Beach, Long Beach và Garden Grove, nơi những tiết mục được thực hiện trong không gian công cộng và ngay giữa đời sống thường ngày. Những buổi diễn được Nguyên Trần và êkip thực hiện theo hình thức trình diễn đường phố, không có sân khấu lớn, cũng không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Với Nguyên Trần, đây là một trải nghiệm khác với việc biểu diễn trong những không gian đã được chuẩn bị sẵn bởi khán giả có thể chủ động dừng lại, lắng nghe một ca khúc rồi tiếp tục bước đi, hoặc đơn giản chỉ tình cờ bắt gặp nghệ sĩ giữa phố xá. Chính những phản ứng không được sắp đặt ấy tạo nên sự thú vị của hình thức biểu diễn này.

Nghệ sĩ trẻ cho rằng trong bối cảnh phần lớn âm nhạc hiện nay được phát hành và tiếp cận qua các nền tảng số, những cuộc gặp trực tiếp giữa nghệ sĩ và người nghe vẫn có giá trị riêng.

“Một người lạ dừng lại nghe hết một bài hát, một ánh mắt hay một nụ cười bất chợt đều có thể tạo nên những kết nối rất thật. Trong thời đại Internet và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, những trải nghiệm trực tiếp giữa người với người càng trở nên quý giá." - Nguyên Trần bộc bạch.

Nam nghệ sĩ chọn biểu diễn giữa không gian đời thường để có thể trực tiếp tương tác với người nghe trong không gian hoàn toàn mở

"Street Tour" vì thế không chỉ là một chuỗi buổi biểu diễn mà với Nguyên Trần, đây còn là cách thử đưa âm nhạc trở lại một không gian gần với đời sống hơn, nơi nghệ sĩ có thể quan sát phản ứng của khán giả ngay khi ca khúc được cất lên. Trong hành trình đó có một số địa điểm có ý nghĩa riêng với Nguyên Trần khi từng xuất hiện trong các MV của anh, có thể kể đến khu vực Amoeba Music trên Hollywood Boulevard và Huntington Beach Pier.

Hành trình của nam nghệ sĩ còn có sự tham gia của Rapper Cam - người được khán giả Việt Nam biết đến qua các ca khúc như “Trong veo”, “100 ngày hạ”, “Lạch cạch”; NARM - nghệ sĩ guitar đến từ TP.HCM hiện sinh sống và hoạt động tại Los Angeles; cùng CHAU - giọng ca trẻ đang hoạt động trong cộng đồng âm nhạc tại đây. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc khác nhau, tạo nên những buổi diễn có sự giao thoa giữa các phong cách và trải nghiệm âm nhạc. Với Nguyên Trần, đây cũng là cơ hội để kết nối với những nghệ sĩ Việt đang làm việc tại Mỹ, trong một môi trường có sự tham gia của nhiều cộng đồng văn hóa.

“Children” là ca khúc được Nguyên Trần viết từ những trải nghiệm trong thời gian giảng dạy âm nhạc cho trẻ em

Cũng trong "Street Tour 2026", Nguyên Trần đã giới thiệu “Children”, ca khúc được anh sáng tác trong thời gian hoạt động và giảng dạy âm nhạc cho trẻ em tại Mỹ. Những trải nghiệm với các em nhỏ trở thành chất liệu để anh viết về tuổi thơ, gia đình, sự chân thành và lòng tử tế. Hình ảnh trẻ em xuất hiện trong "Street Tour" lần này cũng gắn với tinh thần của ca khúc. Đây là một trong những sáng tác được hình thành từ những trải nghiệm đời thường của Nguyên Trần thay vì một ý tưởng được xây dựng riêng cho việc phát hành.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Nguyên Trần tiết lộ, sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, anh bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, phát hành sản phẩm với sự đồng hành của các đơn vị quản lý và sản xuất âm nhạc tại đây. Ở giai đoạn hiện tại, anh cũng không đặt nặng việc phải đi theo một xu hướng âm nhạc nhất định mà quan tâm nhiều hơn đến việc giữ được dấu ấn cá nhân trong quá trình tiếp cận khán giả. Theo nam nghệ sĩ, việc học cách đưa sản phẩm ra thị trường là cần thiết, nhưng điều quan trọng vẫn là âm nhạc phải xuất phát từ trải nghiệm và cá tính của người làm ra nó.

“Tôi không chạy theo trào lưu. Điều quan trọng là sự chân thực và cá tính riêng. Có thể học cách đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng cốt lõi âm nhạc thì phải đúng với bản thân." - Nguyên Trần bày tỏ.

Sau hành trình tại Mỹ, Nguyên Trần dự kiến thực hiện một show diễn giới thiệu các tác phẩm của mình tại Hà Nội vào giữa tháng 12-2026. Tại đây, những sáng tác được hình thành trong thời gian hoạt động tại Mỹ sẽ có dịp được giới thiệu với khán giả trong nước, tiếp nối một chặng đường mà nam nghệ sĩ đang từng bước xây dựng.