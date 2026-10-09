Nguồn cung thấp tầng tăng, vì sao biệt thự biển 'hàng ghế đầu' tại Vinhomes Green Paradise vẫn khan hiếm?

ANTD.VN -Nhà ở thông thường có thể xây thêm, còn những căn biệt thự có vị trí tiếp xúc trực tiếp với biển, lại nằm trong địa giới TP.HCM và kết nối trung tâm chỉ trong 13 phút, luôn là tài sản khan hiếm bậc nhất. Vì lẽ đó, kiệt tác biệt thự biển “hàng ghế đầu” (front-row) tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường.

Vị trí ven nước và quỹ đất giới hạn đưa tài sản "front-row" lên đỉnh thang giá trị

Theo báo cáo thị trường TP.HCM quý II/2026 của CBRE, phân khúc bất động sản thấp tầng ghi nhận 1.934 sản phẩm mở bán mới, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, diễn biến cung - cầu thực tế cũng cho thấy thị trường bất động sản đang phân hóa thành hai lớp giá trị rõ rệt. Lớp thứ nhất là số lượng nhà ở được đưa ra giao dịch - con số có thể mở rộng theo tiến độ các dự án. Lớp thứ hai là tập hợp những vị trí đắc địa đáp ứng trọn vẹn mong muốn nâng cấp chất lượng sống của người mua.

Hai lớp giá trị này không tăng trưởng cùng một nhịp. Một khu đô thị mới có thể bổ sung hàng trăm căn nhà, nhưng rất khó nhân bản thêm những trải nghiệm sống ven mặt nước khoáng đạt.

Sự khác biệt trở nên rõ ràng khi đặt cạnh nhau hai căn biệt thự có cùng diện tích sàn xây dựng và chất lượng tiện nghi. Căn nằm ở lớp đầu sát mép nước giá trị thặng dư về tầm nhìn không giới hạn, độ mở đón gió trời và khả năng tương tác trực tiếp với thiên nhiên sẽ có giá trị vượt xa căn còn lại.

Quy luật này đã được chứng minh trên toàn cầu. Báo cáo Global Waterfront của Knight Frank cho thấy, bất động sản ven sông tại nhiều đô thị có giá cao hơn khoảng 30-40% so với sản phẩm tương đồng nhưng không có lợi thế mặt nước. Tương tự, Savills World Research cũng ghi nhận mức chênh 20-50%, tùy từng thị trường. Mức chênh lệch này không chỉ đến từ cảnh quan mà còn phản ánh sự khan hiếm của quỹ đất ven nước tại các đô thị lớn.

Vinhomes Green Paradise cho thấy sự khác biệt rõ nét giữa biệt thự thông thường với biệt thự ven mặt nước.

Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, biển hồ Paradise Lagoon quy mô 800 ha cùng hệ thống đường bờ biển cảnh quan dài 121 km là những cấu phần trọng tâm tạo nên địa thế mặt nước hiếm có của các căn biệt thự. Dù vậy, số lượng căn sở hữu vị trí “front-row” sát mép nước chỉ có hạn.

Những căn biệt thự này vì thế xác lập một vị thế độc tôn: vị trí đứng ở “hàng ghế đầu” trước thiên nhiên, nơi ranh giới giữa không gian sinh hoạt và mặt nước được xóa nhòa, đồng thời sở hữu một phần đường chân trời riêng rộng mở. Với người mua ở thực, sự hữu hạn này biến mỗi căn biệt thự mặt nước thành một tài sản mà khả năng thay thế gần như bằng 0.

Khách hàng tìm hiểu thực tế dự án để đánh giá giá trị vị trí và quy hoạch dài hạn tại Vinhomes Green Paradise.

Mạng lưới kết nối siêu tốc hóa giải bài toán an cư bên bờ biển, làm việc trung tâm

Trước khi sở hữu ngôi nhà bên biển, người mua thường phải cân nhắc hai bài toán song hành, đó là khả năng duy trì nhịp công việc hàng ngày và chất lượng môi trường sống mới. Một dự án chỉ thực sự thuyết phục khi hạ tầng kết nối bên ngoài và hệ sinh thái sống bên trong nâng đỡ lẫn nhau.

Với Vinhomes Green Paradise, rào cản khoảng cách được hóa giải hoàn toàn bởi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vận tốc thiết kế lên đến 350 km/h. Với hành trình chỉ khoảng 13 phút kết nối giữa hai đầu tuyến, hạ tầng mang tính bước ngoặt này đưa không gian sống bên bờ biển về sát với lịch làm việc hằng ngày tại lõi trung tâm thành phố.

Hạ tầng kết nối tốc độ cao rút ngắn thời gian về trung tâm, tạo cơ sở thực tế cho lựa chọn an cư bên biển.

Bên cạnh đó, Vinhomes Green Paradise còn sở hữu 2 triệu m² sàn văn phòng, cùng mạng lưới thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế và dịch vụ du lịch, giải trí đa tầng. Cấu trúc này tạo nền tảng cho một hệ sinh thái việc làm tại chỗ. Cư dân có thể lựa chọn điều hành công việc tại trung tâm kinh tế mới ven biển hoặc di chuyển dễ dàng về Quận 1 cũ, thay vì phải đánh đổi thời gian cho những hành trình vất vả.

Chính sự hỗ trợ của hạ tầng siêu tốc và việc làm tại chỗ đã nâng tầm giá trị cho những căn biệt thự biển tại Vinhomes Green Paradise. Giá trị an cư tiếp tục gia tăng nhờ hệ sinh thái hơn 930 ha cây xanh và mặt nước, hơn 370 công viên nội khu cùng lá phổi xanh khổng lồ 75.000 ha của Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ cùng hệ thống công viên nội khu bổ sung trải nghiệm sinh thái cho không gian sống. (Ảnh minh hoạ)

Nguồn cung bất động sản có thể tiếp tục tăng trưởng theo thời gian, nhưng những tọa độ đắt giá tiếp giáp mặt nước tự nhiên và cách Bến Thành chỉ 13 phút di chuyển thì không thể sinh thêm. Giá trị của mỗi căn villa biển Vinhomes Green Paradise vì thế được bảo chứng vĩnh viễn bởi điểm nhìn độc bản trước thiên nhiên - nơi vị thế của chủ nhân được định danh từ chính tọa độ “hàng ghế đầu” mà họ sở hữu.