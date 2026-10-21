Người phụ nữ suýt chết cháy vì bị “tình cũ” phóng hỏa đốt phòng trọ

ANTD.VN - Bực tức vì bị chấm dứt tình cảm và lại thấy người yêu cũ có người đàn ông khác nên Tuấn rắp tâm tìm cách sát hại chị T…

Ngày 21-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tuấn (SN 1980, trú ở xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) tổng mức án 12 năm 9 tháng tù về các tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ảnh minh họa.

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2018, Lương Văn Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Kiều T. (SN 1987, quê Hưng yên). Đến ngày 21-12-2025, sau nhiều năm yêu đương, chị T. đề nghị chấm dứt mối quan hệ với Tuấn. Về phần bị cáo, anh ta không chấp nhận “dứt tình” và tìm cách níu kéo tình cảm nhưng chị T. kiên quyết từ chối.

Bực tức vì bị chấm dứt tình cảm và lại thấy người yêu cũ có người đàn ông khác nên Tuấn rắp tâm tìm cách sát hại chị T… Khoảng 6h30 ngày 24-12-2025, bị cáo điều khiển xe máy đến khu vực cổng thoát hiểm của Công ty Cao su Sao Vàng (đối diện số nhà 79, đường Khương Đình, Hà Nội) nhặt 1 chai nhựa 1,5 lít.

Tiếp đó, Tuấn điểu khiển xe đến đầu ngõ 41 Khương Đình. Tại đây, anh ta rút xăng từ xe máy đang điều khiển, bơm đầy vào chai nhựa 1,5 lít, rồi cất vào túi đeo chéo. Tuấn tiếp tục điều khiển xe máy đến phòng trọ của chị T. ở phường Khương Đình.

Đến nơi, bị cáo để xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào trước cửa phòng trọ số 7. Thấy xe máy của chị T. để trước cửa phòng trọ, biết “tình cũ” đang có trong phòng, Tuấn dùng khóa chữ U mang theo khóa cửa sắt lại, lấy chai xăng ra đổ lên khu vực cửa sắt ra vào, cửa sổ gỗ và yên xe máy của chị T.

Sau khi tưới xăng khắp khu vực cửa ra vào và cửa sổ, Tuấn để chai nhựa lên yên xe máy của chị T. rồi lấy bật lửa trong túi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, bị cáo chạy ra ngoài, điều khiển xe máy bỏ đi.

Thời điểm xảy ra đám cháy, trong phòng trọ có chị T. và anh Nguyễn Công H. (SN 1988, ở Hà Nội). Khi chị T. mở cửa đi làm thì phát hiện lửa cháy bùng ở bên ngoài cửa sắt và cửa sổ phòng trọ nên đã vội hô hoán mọi người giúp đỡ.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, mọi người cùng khu trọ chạy đến dập lửa và phá khóa cửa, giải cứu chị T. và anh H. Nhận thấy chiếc khóa cửa là loại khóa chữ U mà chị T. từng cho Tuấn sử dụng nên nạn nhân đón ngay việc này do “tình cũ” gây ra.

Khi đó, chị T. gọi Zalo cho Tuấn nhưng anh ta không nghe máy. Sau đó bị cáo gọi lại cho chị T. nói: “Em không bị làm sao à. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì sẽ không bị làm sao cả”. Lúc đó, chị T. biết Tuấn là người đã đến phòng trọ phóng hỏa nên trình báo Công an phường Khương Đình.

Về phía bị cáo, sau khi gây án, anh ta phóng xe máy lên cầu Vĩnh Tuy với ý định sẽ tử tự. Nhưng khi biết tin chị T. chưa chết, Tuấn không nhẩy cầu nữa mà đi lang thang. Đến 5h ngày 25-12-2025, anh ta đến công an phường đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tài sản bị làm hư hỏng trong vụ án này được xác định là chiếc xe máy của chị T., trị giá hơn 2,7 triệu đồng. Về dân sự, hai bị hại là chị T. và anh H. đều không có yêu cầu bồi thương thương tích, tài sản và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lương Văn Tuấn.