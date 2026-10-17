Người đàn ông 53 tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng vì thói quen ăn tiết canh

ANTD.VN - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, một người đàn ông 53 tuổi ở Hải Phòng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, rối loạn đông máu nghiêm trọng sau khi ăn tiết canh.

Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn được điều trị tại viện

Nguy kịch sau 2 ngày ăn tiết canh

Trong hai tuần gần đây, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn, được xác định bằng xét nghiệm nuôi cấy. Các bệnh nhân đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến lợn hoặc sản phẩm từ lợn.

ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, cho biết trường hợp nặng nhất là bệnh nhân P.T.S. (53 tuổi, ở Hải Phòng), có thói quen ăn tiết canh.

Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, ông S. ăn tiết canh, sau đó đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi rồi tụt huyết áp.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi vào Khoa Cấp cứu, người đàn ông đã trong tình trạng nguy kịch, lú lẫn, kích thích, nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh, huyết áp khó đo.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm tăng rất cao, bệnh nhân bị suy thận cấp, tổn thương gan và rối loạn đông máu nghiêm trọng. Tiểu cầu giảm sâu còn 29 G/L, fibrinogen dưới 0,35 g/L. Người bệnh đồng thời bị toan chuyển hóa nặng, lactate lên tới 13 mmol/L, cho thấy tình trạng sốc và suy giảm tưới máu mô nghiêm trọng.

Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, phối hợp thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Minh, nhiễm liên cầu lợn có thể diễn biến rất nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm khuẩn huyết nặng. Khi tuần hoàn suy sụp, các cơ quan không được cung cấp đủ máu và oxy, dẫn đến suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa.

Rối loạn đông máu còn có thể gây xuất huyết, hình thành huyết khối trong các mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu chi. Trường hợp nặng có nguy cơ hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi.

Trong số các ca bệnh được tiếp nhận, một số trường hợp bị viêm màng não với biểu hiện sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn, rối loạn ý thức. Sau khi được chẩn đoán và điều trị bằng kháng sinh phù hợp, tình trạng bệnh dần cải thiện. Tuy nhiên, một số người vẫn đau đầu kéo dài, giảm thính lực.

Sử dụng găng tay, ủng, trang phục bảo hộ trong chăn nuôi

Bệnh liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn có thể tồn tại ở lợn không có biểu hiện bệnh rõ ràng. Người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, đặc biệt qua vết thương trên da, hoặc ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái và các sản phẩm chưa được nấu chín kỹ.

Ở người, bệnh thường biểu hiện dưới hai thể nghiêm trọng là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Bệnh không chỉ đe dọa tính mạng trong giai đoạn cấp mà còn có thể để lại di chứng như giảm thính lực, tổn thương thần kinh hoặc hoại tử đầu chi.

Để phòng bệnh liên cầu lợn, Ths.BS Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay, ủng, trang phục bảo hộ; che kín các vết thương ngoài da và tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của động vật. Không tự ý giết mổ, sử dụng lợn ốm hoặc chết không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, những người có tiền sử ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, rối loạn ý thức, tiêu chảy hoặc xuất hiện các ban xuất huyết bất thường cần đến cơ sở y tế ngay.

Khi thăm khám, người bệnh cần thông báo rõ tiền sử ăn uống và tiếp xúc với lợn để bác sĩ có cơ sở định hướng chẩn đoán, điều trị kịp thời.