Người dân Bangkok đổ xô tích trữ thực phẩm giữa ngập lụt

ANTD.VN - Thực phẩm tươi sống và đồ ăn chế biến sẵn đã hết sạch tại nhiều cửa hàng tiện lợi ở khu Prachachuen, Bangkok, khi người dân đổ xô mua nhu yếu phẩm giữa lúc ngập lụt gây gián đoạn giao thông và phân phối hàng hóa.

Kệ hàng hết sạch hàng hóa ở khu Pracha Chuen, Bangkok vào sáng 26-9-2026

Tình trạng tương tự được ghi nhận tại một số cửa hàng tiện lợi ở Bangkok và các tỉnh lân cận.

Những mặt hàng được mua nhiều gồm mì ăn liền, cơm hộp, thực phẩm đông lạnh, bánh mì và nước uống.

Người dân lo ngại nước ngập có thể khiến việc đi lại khó khăn hoặc làm chậm các chuyến xe bổ sung hàng cho cửa hàng trong khu dân cư.

Tại khu Bang Khen, nhiều phương tiện cũng tập trung tại các trạm dịch vụ để đổ đầy nhiên liệu.

Đường phố Thủ đô Bangkok ngập sáng 26-9-2026

Ở huyện Lam Luk Ka, Pathum Thani, người dân phải đi bộ hoặc lội qua những đoạn ngập để tới chợ và cửa hàng tiện lợi do nhiều tuyến đường không thể lưu thông bình thường.

Tình trạng các kệ hàng hóa trống chủ yếu xuất hiện cục bộ tại những khu vực có nhu cầu mua tăng đột biến hoặc đường vận chuyển bị ngập. Nhà chức trách cho biết không có tình trạng thiếu thực phẩm trên toàn Bangkok.

Các hệ thống bán lẻ lớn như Makro, Lotus’s và một số siêu thị vẫn duy trì lượng hàng dự trữ, dù một số điểm bán chịu ảnh hưởng trực tiếp phải điều chỉnh thời gian hoạt động.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không hoảng loạn tích trữ nhu yếu phẩm

CP All, đơn vị vận hành chuỗi 7-Eleven tại Thái Lan cho biết đang tăng tốc phân phối nước uống, thực phẩm và hàng thiết yếu tới các cửa hàng tại khu vực bị ảnh hưởng.

Những chi nhánh còn tiếp cận được sẽ liên tục được bổ sung hàng, các điểm có đường vào bị ngập sẽ được tiếp tế ngay khi điều kiện giao thông cho phép.

Ngập lụt ở quận Ratchathewi, Bangkok

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun đã yêu cầu các đơn vị chức năng theo dõi chặt nguồn cung, bảo đảm hàng tiêu dùng không bị thiếu và ngăn doanh nghiệp lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý.

Nhà chức trách cũng đề nghị người dân phản ánh tình trạng nâng giá, không niêm yết giá hoặc thiếu hàng đến đường dây nóng.

Tình trạng mua tích trữ diễn ra sau khi chính quyền Bangkok tuyên bố toàn bộ 50 quận là khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa do ngập lụt.