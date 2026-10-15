Ngừng cấp điện cơ sở karaoke 'Thiên Thai' do vi phạm quy định an toàn PCCC

ANTD.VN - Sáng 15-10, UBND xã Trung Giã, Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với Karaoke Thiên Thai do không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, dù trước đó đã bị đình chỉ hoạt động.

Tổ công tác kiên quyết xử lý vi phạm của cơ sở liên quan an toàn PCCC

Thực hiện Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 9-10-2026 của UBND xã Trung Giã, sáng 15-10-2026, đoàn công tác liên ngành của xã đã tiến hành tạm ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với công trình Karaoke Thiên Thai, tại số nhà 38, thôn An Lạc. Tham gia đoàn có đại diện Công an xã Trung Giã, Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế và Công ty Điện lực Sóc Sơn.

Theo nội dung quyết định, cơ sở Karaoke Thiên Thai không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đáng chú ý, trước đó, UBND xã Trung Giã đã ban hành Quyết định số 99/QĐĐC-UBND ngày 21-2-2024 về đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này. Tuy nhiên, cơ sở vẫn không chấp hành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của khách hàng, người lao động và các hộ dân xung quanh.

Việc ngừng cung cấp dịch vụ điện được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội, cùng các tài liệu kiểm tra, xác minh liên quan. Trong đó, có Báo cáo số 1237/BC-CATG-CSKV ngày 28-9-2026 của Công an xã Trung Giã và biên bản làm việc của Tổ kiểm tra ngày 14-9-2026.

Tại buổi triển khai, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo đúng nội dung quyết định của UBND xã. Phòng Kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với Công an xã tổ chức thực hiện biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện; đồng thời tiến hành niêm yết quyết định tại công trình vi phạm và trụ sở UBND xã để công khai, bảo đảm việc chấp hành được thực hiện theo quy định.

Cắt điện cơ sở kinh doanh karaoke do vi phạm an toàn PCCC

Việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với Karaoke Thiên Thai thể hiện sự kiên quyết của chính quyền địa phương trong xử lý các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, đặc biệt là những trường hợp đã bị đình chỉ nhưng vẫn không chấp hành. Đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.

Trước đó, ngày 16-9-2026, UBND xã Trung Giã đã ban hành Quyết định số 2745/QĐ-UBND áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với cơ sở Karaoke 9999 tại thôn An Lạc. Việc liên tiếp triển khai các biện pháp xử lý đối với những cơ sở vi phạm cho thấy quyết tâm của chính quyền xã trong việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, không để các tồn tại về an toàn PCCC kéo dài, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Đối với loại hình kinh doanh karaoke, nguy cơ cháy, nổ luôn cần được kiểm soát chặt chẽ do đặc điểm không gian kín, hệ thống điện và thiết bị âm thanh hoạt động với cường độ cao, cùng việc sử dụng các vật liệu trang trí có thể làm gia tăng nguy cơ cháy lan. Khi xảy ra sự cố, khói và khí độc có thể nhanh chóng lan vào hành lang, cầu thang, gây khó khăn cho việc thoát nạn và cứu người.

Mọi trường hợp không chấp hành quyết định đình chỉ, tiếp tục hoạt động khi chưa đáp ứng điều kiện an toàn đều cần được kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật

Vì vậy, việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với chủ cơ sở mà còn là trách nhiệm đối với khách hàng, người lao động và cộng đồng dân cư. Mọi trường hợp không chấp hành quyết định đình chỉ, tiếp tục hoạt động khi chưa đáp ứng điều kiện an toàn đều cần được kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thông qua công tác kiểm tra, rà soát và áp dụng các biện pháp xử lý đối với cơ sở vi phạm, UBND xã Trung Giã cùng lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Cùng với đó, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các quy định về PCCC.

Kiên quyết xử lý vi phạm, gắn trách nhiệm của chủ cơ sở với yêu cầu bảo đảm an toàn là giải pháp quan trọng để phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Qua đó, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân, giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh văn hóa, an toàn và văn minh trên địa bàn xã Trung Giã.