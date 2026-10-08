Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy hóa cô dâu - chú rể thập niên 1990 trong MV ‘Lỡ thương nhau’

ANTD.VN - Gần ngày khởi chiếu, phim điện ảnh "Bò sữa bay" liên tục tung thêm nhiều lát cắt thú vị bên lề. Tối 7/10, MV "Lỡ thương nhau" - ca khúc nhạc phim thứ hai của dự án - được trình làng, đưa khán giả bước vào đám cưới đặc sệt phong cách retro thập niên 1990, với những khoảnh khắc chung đôi ngọt ngào của các đôi trẻ.

"Lỡ thương nhau" mang không khí rộn ràng, yêu đời đậm màu sắc âm nhạc đặc trưng của ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng, người đồng thời đảm nhận vai nam chính của phim. Giai điệu pha trộn chất disco thịnh hành của thập niên 1990, phủ màu hoài niệm cho câu chuyện của bài hát và bộ phim. Câu chữ mộc mạc là lời thủ thỉ của chàng trai dành tặng người con gái anh yêu, thổ lộ ước mong chung đôi một đời.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đẹp đôi trong "Bò sữa bay"

“Nếu lỡ thương nhau, anh mang trầu cau sang thưa mẹ cha, đến đón em về nhà, nâng niu em trên kiệu hoa. Áo cưới tung bay, tôi nhìn em dang rộng vòng tay. Cuộc đời đổi thay là từ ngày hai đứa hứa mãi bên nhau, xuân hạ thu đông không rời xa, quấn quýt khi chiều tà, em pha trà bên lời ca”.

Đoạn điệp khúc gieo vần duyên dáng, ý tứ chân phương mà ngọt ngào cuốn hút người nghe, vẽ nên khung cảnh rước dâu ấm cúng và lãng mạn. Với những lời ca như thế, Lỡ thương nhau được đánh giá đầy tiềm năng để trở thành bản hit quốc dân mỗi mùa cưới hỏi.

Nguyễn Hùng hiện diện với dáng vẻ chân chất của một anh công nhân nông trường bò sữa

Ngay tại họp báo giới thiệu "Bò sữa bay" hôm 2/10, "Lỡ thương nhau" đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng các khách mời của sự kiện - những thính giả công khai đầu tiên của ca khúc. Giai điệu sôi nổi, bắt tai khiến ai cũng muốn đứng lên hòa vào điệu nhạc cùng các nhân vật. Ca từ đơn giản và dễ nhớ, chất giọng chân chất của Nguyễn Hùng thổi bùng sức trẻ, cảm hứng yêu đương trong từng giai điệu, cũng như gợi mở những ấn tượng đầu tiên về câu chuyện của tuổi trẻ, ước vọng và tình yêu của bộ phim.

Trên nền nhạc làm người ta muốn yêu đời, yêu người, từng cặp đôi của bộ phim được hé lộ những khoảnh khắc tình tứ. Ngọc Xuân đẹp dịu dàng với màu son đỏ, tà áo dài đỏ, sánh đôi hạnh phúc bên Võ Điền Gia Huy bảnh bao, lịch thiệp. Lần đầu nên duyên màn ảnh, cặp ngọc nữ - nam thần của điện ảnh Việt hóa thân thành cô dâu - chú rể, quấn quýt nhau trong điệu nhảy ngày nên duyên vợ chồng.

Hoa hậu Tiểu Vy trong phim "Bò sữa bay"

Nguyễn Hùng hiện diện với dáng vẻ chân chất của một anh công nhân nông trường bò sữa, có những khoảnh khắc sóng đôi bên hai người đẹp Tiểu Vy và Ngọc Xuân, dự báo “bùng binh” ái tình vừa phức tạp vừa hài hước trên màn ảnh. Trong khi, Huy Tít - Hải Vy lại mang đến cảm giác trầm ổn, chín muồi của một cặp đôi bên nhau đã lâu, với những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng cho biết khi nhận “đề bài” sáng tác một ca khúc dành cho nhân vật Trâu do mình thể hiện, anh đã thực hiện một bản demo khác. Tuy nhiên, đạo diễn kỹ tính và cầu toàn Nguyễn Phạm Thành Đạt nhận định ca khúc đó chưa đủ vui cho một số cảnh hài hước trong phim, đề xuất Nguyễn Hùng sáng tác một bài khác với giai điệu “bắt beat” hơn. Và thế là "Lỡ thương nhau" ra đời.

Viết từng nốt nhạc và câu từ khi phim đã đóng máy, nam nhạc sĩ tìm cảm hứng khi nhớ lại từng cảnh đối thoại giữa Trâu và San (Ngọc Xuân đóng), những giây phút tréo ngoe vì phi vụ đổi đời của bốn anh em Trâu cũng như hàng loạt kỷ niệm của dàn diễn viên Gen Z tại bối cảnh cao nguyên Mộc Châu.

Với dự án điện ảnh lần này, ngoài vai trò diễn viên nam chính, Nguyễn Hùng đảm trách phần âm nhạc cho phim. Anh tiết lộ viết riêng cho bộ phim 5 ca khúc, trong đó 4 bài được đưa vào phim. "Gói con tim làm quà" ngọt ngào, da diết và "Lỡ thương nhau" sôi nổi, rộn ràng là hai sản phẩm đầu tiên được hé lộ, đều chung một nhịp xúc cảm si tình mà người con trai dành cho cô gái mình yêu.

Bên cạnh đó, "Bò sữa bay" còn tung ra phiên bản poster đặc biệt, trong đó toàn bộ dàn nhân vật chính đều đang trôi bồng bềnh trên những tầng mây, tạo nên hình ảnh độc đáo, khác lạ cho tác phẩm mang nhiều năng lượng trẻ trung này.

Được thực hiện bởi đội ngũ trẻ trung với nhiều thành viên thuộc thế hệ Gen Z, "Bò sữa bay" nối dài làn sóng phim đầu tay, phim trẻ trong thị trường điện ảnh nội địa. Từng đứng sau thành công của "Mai", "Nhà bà Nữ", nhà sản xuất Tường Vi đánh giá "Bò sữa bay" là một dự án cực kỳ độc đáo và thu hút ở chính điểm không quá bám sát đời thường như các phim Việt Nam thương mại hiện nay. Ê-kíp hy vọng "Bò sữa bay" có thể đến gần với đông đảo công chúng, được chào đón khi ra mắt ngày 6/11.