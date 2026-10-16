Ngọc “Rambo” cùng đồng bọn đã dàn dựng, đăng tải video cổ xuý bạo lực như thế nào?

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với 6 bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện Lê Thanh Ngọc (hay còn gọi là Ngọc “Rambo”, SN 1989, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến không gian mạng. Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an xác định 8 đối tượng trong nhóm của Ngọc có hành vi dàn dựng, đăng tải các hình ảnh, video clip phát tán nội dung cổ xuý bạo lực, lối sống giang hồ, hoạt động băng nhóm trên không gian mạng, thể hiện tính chất đàn anh, đàn chị, tác động xấu đến một bộ phận giới trẻ.

Các đối tượng Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hương, Lài Thành Viên

Ngoài vi phạm liên quan đến hoạt động trên không gian mạng, lực lượng Công an xác định, ngày 25/9/2026, Lê Thanh Ngọc còn có hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số đề với số tiền 06 triệu đồng với Lài Thành Viên (sinh năm 1993, quê quán tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh; hiện đang tạm trú tại phường Bình Hưng Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an xác định Lài Thành Viên có hành vi “Tổ chức đánh bạc” với 5 đối tượng khác, gồm Phạm Thành Đức (SN 1986, trú tại phường Bình Hưng Hòa, TP HCM); Nguyễn Văn Hương (SN 1977, trú tại phường Bình Tân, TP HCM); Nguyễn Công Hải (SN 1994, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 laptop và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Các đối tượng Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Công Hải và Phạm Thành Đức.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc từng bị Toà án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” năm 2021; Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng về hành vi “Truyền đưa thông tin có nội dung đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc” năm 2022.

Ngày 9-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hương về tội “Đánh bạc”; ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lài Thành Viên, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Công Hải và Phạm Thành Đức về tội “Tổ chức đánh bạc”; ra Lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Ngọc, Lài Thành Viên, Nguyễn Thị Hiền; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Công Hải và Phạm Thành Đức.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ các nội dung trên mạng xã hội; không cổ súy bạo lực, lối sống giang hồ; không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức nào; góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn.