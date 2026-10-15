Ngoài “rắc thóc lùa gà”, “Shark” Bình còn “phù phép” sổ sách kế toán để trục lợi

ANTD.VN - Cùng với sai phạm liên quan dự án tiền số AntEx bằng thủ đoạn “rắc thóc lừa gà”, Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo nhân viên tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của bị can che giấu doanh thu, để ngoài sổ sách hàng chục tỷ đồng.

Tại vụ án xảy ra ở Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand cùng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn NextLand, Nguyễn Hòa Bình (“Shark” Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về một trong các tội danh trên. trong đó có Nguyễn Hữu Tuất - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn - Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy - Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...

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Kết luận điều tra vụ án cho thấy, ngoài những sai phạm liên quan dự án tiền số AntEx với thủ đoạn “rắc thóc lừa gà”, Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo nhân viên tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech che giấu doanh thu, để ngoài sổ sách hàng chục tỷ đồng.

Loạt hợp đồng bất động sản bị “biến dạng”

Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư bất động sản Nextland (Công ty Nextland) được Nguyễn Hòa Bình thành lập vào tháng 3-2022. Quá trình hoạt động, Bình trực tiếp chỉ đạo nhân viên theo dõi việc mua bán, quản lý dòng tiền thực tế và ký hợp đồng mua bán bất động sản dưới pháp nhân Công ty Nextland.

Để che giấu doanh thu, Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng song song hai hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, phần mềm Smart ACC được sử dụng để theo dõi, kê khai thuế, còn hệ thống NB-TL trên phần mềm Fast Accounting dùng để theo dõi doanh thu bán hàng và chi phí thực tế.

CQĐT xác định, nhằm để ngoài sổ sách lợi nhuận của Công ty Nextland, Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm giá bán trên hợp đồng mua bán bất động sản với khách hàng. Giá bán thực tế cao hơn số tiền ghi trên hợp đồng. Phần tiền chênh lệch được chuyển vào ví Ngân Lượng do Bình chỉ định.

Trong số các giao dịch bị phát hiện, Công ty Nextland từng mua một bất động sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, sau đó bán lại cho ông Trịnh Khắc Giao. Tuy nhiên, dù số tiền thanh toán thực tế là hơn 30,7 tỷ đồng nhưng giá bán ghi trên hợp đồng chỉ là 5,97 tỷ đồng. Khoản chênh lệch lên tới hơn 24,7 tỷ đồng được nhận vào tài khoản Ngân Lượng.

Trong một giao dịch khác, Công ty Nextland mua 2 bất động sản của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Hoa Đất rồi bán lại cho khách hàng. Tổng giá trị ghi trên hợp đồng là 10,63 tỷ đồng, trong khi số tiền thực tế thanh toán hơn 17,72 tỷ đồng. Số tiền chênh 5,1 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản Ngân Lượng.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh trên một số diễn đàn.

Một bất động sản khác được công ty của Bình mua từ Công ty cổ phần Vina Đại Phước, sau đó bán lại cho khách hàng với giá thực tế hơn 13,1 tỷ đồng nhưng hợp đồng chỉ ghi 8,5 tỷ đồng. Khoản chênh lệch hơn 4,6 tỷ đồng tiếp tục được nhận vào tài khoản Ngân Lượng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2022 đến tháng 5-2025, Công ty Nextland đã ký hợp đồng bán 7 bất động sản với tổng doanh thu hơn 117,17 tỷ đồng nhưng để ngoài sổ sách hơn 44,85 tỷ đồng.

Giám định về thuế xác định, việc sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán của Công ty Nextland nhằm che giấu doanh thu thực tế đã làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp hơn 4,36 tỷ đồng và giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ hơn 119 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, “Shark” Bình thừa nhận việc chỉ đạo làm giảm giá bán bất động sản để bỏ ngoài sổ sách số tiền lợi nhuận của Công ty Nextland. Số tiền chênh lệch được bị can sử dụng cá nhân.

Nữ kế toán không thể trái ý “ông chủ”

Không chỉ tại Công ty Nextland, kết luận điều tra còn làm rõ hành vi che giấu doanh thu tại Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mo (Công ty Vi Mo), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán thuộc hệ sinh thái NextTech.

Kết luận điều tra cho thấy, năm 2024, Công ty Vi Mo do Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT và đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, trong đó có dịch vụ thu phí đối với các giao dịch qua máy POS.

Theo quy định, khi khách hàng sử dụng máy POS để thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức quẹt thẻ, Công ty Vi Mo sẽ thu phí trên mỗi giao dịch thanh toán. Ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán khoản phí này cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do doanh thu của Công ty Vi Mo lớn nên “Shark” Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn, Nguyễn Hữu Tuất và kế toán trưởng Trần Thị Thu Linh thực hiện việc kê khai giảm doanh thu từ tháng 2-2024 và chỉ hạch toán, kê khai một phần doanh thu, phần còn lại để ngoài sổ sách.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện, kế toán trưởng Trần Thị Thu Linh đã chủ động trao đổi với Đỗ Công Diễn rằng việc Bình chỉ đạo bỏ ngoài doanh thu là không đúng pháp luật. Linh cũng cảnh báo những người phải chịu trách nhiệm về hành vi này sẽ là Diễn và bản thân mình.

Mặc dù vậy, Đỗ Công Diễn vẫn chỉ đạo Linh phải thực hiện theo yêu cầu của Bình với lý do “ông” chủ doanh nghiệp có quyền quyết định cao nhất. Do đó, nữ kế toán Công ty Vi Mo phải thực hiện việc kê khai giảm doanh thu trong ba tháng liên tiếp, từ tháng 2 đến tháng 4-2024.

Cụ thể, tháng 2-2024, số doanh thu không được ghi nhận là hơn 10,3 tỷ đồng; tháng 3 là hơn 9,49 tỷ đồng và tháng 4 là hơn 9,92 tỷ đồng. Tổng cộng, trong ba tháng, Công ty Vi Mo đã để ngoài sổ sách hơn 29,7 tỷ đồng doanh thu.

Đến cuối tháng 4-2024, Linh và Diễn tiếp tục trao đổi với Tuất về những rủi ro trong việc kê khai giảm doanh thu. Sự việc được báo cáo lại nên Bình đồng ý dừng việc kê khai giảm doanh thu của doanh nghiệp. Dẫu vậy, số tiền gần 30 tỷ đồng đã không được Công ty Vi Mô xuất hóa đơn và ghi nhận đầy đủ trong sổ sách kế toán.

Giám định về thuế kết luận, hành vi nêu trên của “Shark” Bình và thuộc cấp Nhà nước thất thu hơn 2,9 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 2,9 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng cộng là gần 6 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định, số tiền doanh thu bị để ngoài sổ sách được Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn thụ hưởng, phân chia theo tỷ lệ cổ phần. Đối với kế toán trưởng Trần Thị Thu Linh, do là nhân viên làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo và không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội nên không đề cập xử lý.