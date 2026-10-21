Ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong tinh thần Đại hội XIV: Kiên định bản sắc, vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc

ANTD.VN - Thông qua phân tích các quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIV và thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, bài viết khẳng định trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” tiếp tục được kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên cơ sở đó, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc rằng bản sắc ngoại giao “Cây tre Việt Nam” đang bị “phai nhạt”, “không còn được coi trọng” trong nhiệm kỳ mới hoặc bị thay thế bởi những định hướng đối ngoại khác.

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đối ngoại luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là một mặt trận chiến lược góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Kế thừa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống hòa hiếu, nhân nghĩa của dân tộc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Đảng ta đã từng bước hình thành và phát triển trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc Việt Nam, được khái quát bằng hình tượng “Cây tre Việt Nam” với những đặc trưng nổi bật: “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”.

Bước vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại ngày càng cao hơn, toàn diện hơn và mang tầm chiến lược sâu sắc hơn. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. Điều đó cho thấy, bản sắc ngoại giao “Cây tre Việt Nam” không hề bị thay đổi hay “phai nhạt”, mà tiếp tục được kế thừa, phát triển và nâng lên tầm cao mới trong tư duy chiến lược của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và những thành tựu nổi bật của đối ngoại Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị cũng gia tăng các hoạt động xuyên tạc, chống phá trên lĩnh vực đối ngoại. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý hiện nay là cố tình phủ nhận bản sắc và giá trị của trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”, cho rằng đây chỉ là “khẩu hiệu mang tính thời điểm”, “dấu ấn của giai đoạn trước”, hoặc xuyên tạc rằng khi đất nước bước vào nhiệm kỳ mới, đội ngũ lãnh đạo mới “không còn coi trọng” hay “ít nhắc đến” quan điểm ngoại giao “Cây tre Việt Nam” như trước đây. Từ đó, chúng suy diễn rằng đường lối đối ngoại của Việt Nam đang “thay đổi bản chất”, “xa rời nguyên tắc”, thậm chí kích động tâm lý hoài nghi về tính nhất quán trong tư duy chiến lược đối ngoại của Đảng.

Những luận điệu này hoàn toàn sai trái, phiến diện và mang động cơ chống phá rõ rệt. Thực chất, đây là âm mưu nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, gây nhiễu loạn nhận thức xã hội về đường lối đối ngoại của Việt Nam, từng bước phục vụ chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, đối ngoại. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết là cần tập trung làm rõ sự tiếp nối và phát triển của trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” trong tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch đang cố tình phủ nhận bản sắc và giá trị của nền ngoại giao Việt Nam hiện nay. Đây là hai mặt của vấn đề “xây và chống” góp phần củng cố niềm tin xã hội, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bản sắc trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” được tiếp nối trong tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

“Gốc vững” – nền tảng tư tưởng, văn hóa và lợi ích quốc gia – dân tộc. “Gốc vững” là nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa và lợi ích quốc gia – dân tộc làm nên bản lĩnh của ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.

Trong hình tượng “cây tre Việt Nam”, “gốc vững” là tầng sâu nhất, quyết định sức sống, phương hướng phát triển và khả năng đứng vững của nền ngoại giao Việt Nam trước mọi biến động của thời cuộc. Nếu “thân chắc” biểu hiện cho bản lĩnh, “cành uyển chuyển” thể hiện sự linh hoạt, thì “gốc vững” chính là nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo lý và lợi ích quốc gia, dân tộc. Không có cái gốc ấy, sự mềm dẻo rất dễ biến thành dao động; sự linh hoạt có thể bị hiểu sai thành cơ hội; hội nhập quốc tế có nguy cơ rơi vào lệ thuộc hoặc đánh mất bản sắc. Bởi vậy, nói đến bản sắc của trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” trước hết là nói đến sự kiên định về nền tảng tư tưởng và mục tiêu chiến lược.

“Gốc vững” của ngoại giao Việt Nam trước hết là sự kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây không chỉ là nguyên tắc chính trị, mà còn là cơ sở định hướng cho toàn bộ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc luôn gắn liền với quyền tự quyết, với khát vọng tự do, hạnh phúc của nhân dân và với con đường phát triển xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đối ngoại Việt Nam không phải là hoạt động thuần túy nhằm xử lý quan hệ bên ngoài, mà là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Từ những viên gạch đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng[2], ngoại giao Việt Nam thấm đẫm tinh thần độc lập, tự chủ, nhân nghĩa, hòa hiếu, khoan dung và trọng lẽ phải. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản ngoại giao đặc sắc, trong đó nổi bật là nghệ thuật kết hợp giữa kiên định mục tiêu với mềm dẻo về sách lược, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa chính nghĩa của dân tộc Việt Nam với lương tri tiến bộ của nhân loại. Người luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết, nhưng không tách lợi ích dân tộc khỏi xu thế hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chính từ nền tảng đó, ngoại giao Việt Nam hình thành phong cách vừa cứng cỏi, bản lĩnh, vừa nhân văn, bao dung; vừa biết bảo vệ mình, vừa biết tôn trọng người khác; vừa kiên quyết trước những vấn đề nguyên tắc, vừa linh hoạt trong phương thức ứng xử.

Cái gốc ấy còn được nuôi dưỡng bởi truyền thống văn hóa và lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là truyền thống yêu chuộng hòa bình nhưng không khuất phục trước áp đặt; trọng nghĩa tình nhưng không mơ hồ trước lợi ích quốc gia; mềm mỏng trong ứng xử nhưng kiên cường trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Lịch sử dân tộc cho thấy, Việt Nam luôn biết lấy chính nghĩa để tập hợp lực lượng, lấy nhân nghĩa để cảm hóa lòng người, lấy hòa hiếu để mở rộng bang giao, nhưng cũng luôn giữ vững nguyên tắc bất biến về độc lập, chủ quyền và phẩm giá dân tộc.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề xây dựng nền ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng. Ảnh: Thế giới và Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, “gốc vững” của ngoại giao Việt Nam càng phải được nhận thức đầy đủ hơn. Kỷ nguyên mới mở ra những thời cơ lớn về phát triển, hội nhập, nâng cao vị thế quốc gia, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức phức tạp từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị, chiến tranh thông tin, an ninh phi truyền thống, tác động trái chiều của toàn cầu hóa và chuyển đổi số. Trong môi trường ấy, nếu không có nền tảng tư tưởng vững chắc, không có bản lĩnh chính trị rõ ràng, không có nguyên tắc lợi ích quốc gia, dân tộc làm điểm tựa, đối ngoại rất dễ bị cuốn vào các tính toán ngắn hạn, bị chi phối bởi sức ép bên ngoài hoặc bị dẫn dắt bởi các hệ giá trị áp đặt từ bên ngoài. Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu: “Đối ngoại tiếp tục giữ vai trò tiên phong bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên định độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tận dụng hiệu quả cơ hội hợp tác; đưa các quan hệ đối tác đi vào chiều sâu, thực chất; kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế; giữ vững nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt về sách lược”.

Chính vì vậy, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết là nguyên tắc xuyên suốt, là thước đo cao nhất trong hoạch định và triển khai đường lối đối ngoại. Tuy nhiên, lợi ích quốc gia, dân tộc trong tư duy đối ngoại của Việt Nam không phải là thứ lợi ích vị kỷ, biệt lập hay cực đoan, mà là lợi ích chính đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế, gắn với hòa bình, hợp tác, phát triển và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Bởi vậy, quan điểm của Đảng ta là: “Bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”. Đây là điểm thể hiện rõ chiều sâu văn hóa chính trị của ngoại giao Việt Nam: bảo vệ lợi ích của mình nhưng không phương hại đến lợi ích chính đáng của quốc gia khác; kiên trì độc lập, tự chủ nhưng không khép kín; hội nhập sâu rộng nhưng không đánh mất mình; hợp tác với tất cả các đối tác nhưng không đánh đổi nguyên tắc chiến lược.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ giới thiệu cuốn sách về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”, ngày 21/11/2023. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.



“Thân chắc” – bản lĩnh độc lập, tự chủ và tự cường chiến lược

Nếu “gốc vững” tạo nên chiều sâu tư tưởng và bản sắc của ngoại giao Việt Nam, thì “thân chắc” chính là biểu hiện tập trung của bản lĩnh chính trị, năng lực tự chủ chiến lược và sức chịu đựng trước những biến động phức tạp của môi trường quốc tế.

Một cây tre muốn đứng vững trước phong ba không chỉ cần bộ rễ bám sâu mà còn cần thân tre dẻo dai, bền chắc, đủ sức chống chọi với sức ép từ bên ngoài. Tương tự, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, “thân chắc” của ngoại giao Việt Nam chính là khả năng và năng lực giữ vững độc lập, tự chủ, kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc mà không bị lệ thuộc, không bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu hay những tính toán địa chính trị của các cường quốc.

Hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn không chỉ diễn ra trên lĩnh vực quân sự hay kinh tế mà còn mở rộng sang công nghệ, chuỗi cung ứng, dữ liệu, an ninh mạng, năng lượng, tài nguyên và ảnh hưởng địa chính trị. Nhiều quốc gia đứng trước sức ép phải lựa chọn phe, lựa chọn mô hình hoặc bị cuốn vào các cấu trúc cạnh tranh mang tính đối đầu. Đối với Việt Nam, độc lập, tự chủ trong đối ngoại không đồng nghĩa với biệt lập hay đứng ngoài thế giới, mà là chủ động hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững quyền tự quyết chiến lược. Đó là khả năng tự mình xác định lợi ích quốc gia, lựa chọn đối tác, định hình chính sách và xử lý các vấn đề quốc tế phù hợp với điều kiện, mục tiêu phát triển và lợi ích lâu dài của đất nước.

“Thân chắc” là biểu tượng của bản lĩnh độc lập, tự chủ và tự cường chiến lược, giúp ngoại giao Việt Nam vững vàng trước mọi biến động của thế giới. Ảnh: Tác giả thực hiện.

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đường lối quốc phòng “Bốn không” là biểu hiện sinh động của “thân chắc” trong trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. Đó không phải là sự né tránh trách nhiệm quốc tế hay thái độ trung lập thụ động, mà là sự lựa chọn chiến lược dựa trên nhận thức sâu sắc về vị thế, điều kiện và lợi ích quốc gia của Việt Nam. Trong một thế giới đầy biến động, việc giữ được thế cân bằng chiến lược, duy trì quan hệ ổn định với nhiều đối tác khác nhau và không để đất nước bị cuốn vào xung đột địa chính trị chính là biểu hiện của trí tuệ, bản lĩnh và năng lực điều hành chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.

“Thân chắc” của ngoại giao Việt Nam còn được thể hiện ở khả năng kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Một nền ngoại giao muốn đủ sức đứng vững không thể chỉ dựa vào kỹ năng ứng xử quốc tế, mà phải được hậu thuẫn bởi tiềm lực tổng hợp của quốc gia, bởi sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đoàn kết xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, bản lĩnh đối ngoại của Việt Nam không chỉ đến từ bàn đàm phán hay diễn đàn quốc tế, mà còn được tạo dựng từ sức mạnh nội sinh của dân tộc, từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và từ thành tựu phát triển của đất nước.

Trong tư duy của Đảng ta, đối ngoại không phải nhiệm vụ riêng của ngành ngoại giao mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mô hình nền ngoại giao Việt Nam được Đảng ta xác định với 3 trụ cột: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước”. Như vậy, sức mạnh của ngoại giao Việt Nam được hình thành từ sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa và truyền thông. Chính sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động ấy tạo nên “thân chắc” cho nền ngoại giao Việt Nam, giúp đất nước đủ khả năng ứng phó trước các sức ép quốc tế ngày càng phức tạp.

Bản lĩnh ấy còn thể hiện ở nghệ thuật “biết mình, biết người, biết thời thế”. “Biết mình” là hiểu rõ vị trí, năng lực, lợi ích cốt lõi và giới hạn chiến lược của đất nước để không rơi vào chủ quan hoặc ảo tưởng sức mạnh. “Biết người” là nhận thức đúng động cơ, lợi ích và phương thức hành động của các chủ thể quốc tế để có cách ứng xử phù hợp. “Biết thời thế” là nắm bắt xu hướng phát triển của thời đại, tận dụng cơ hội và hóa giải thách thức trong môi trường quốc tế đầy biến động. Đây chính là chiều sâu trí tuệ trong bản lĩnh đối ngoại Việt Nam, thể hiện khả năng giữ vững nguyên tắc mà không giáo điều, chủ động hội nhập mà không hòa tan, hợp tác rộng mở nhưng vẫn giữ được độc lập chiến lược.

“Cành uyển chuyển” – nghệ thuật ứng xử linh hoạt, nhân văn và hiện đại

Nếu “gốc vững” tạo nên nền tảng tư tưởng và “thân chắc” thể hiện bản lĩnh độc lập, tự chủ, thì “cành uyển chuyển” chính là biểu hiện sinh động của trí tuệ, nghệ thuật ứng xử và khả năng thích ứng linh hoạt của ngoại giao Việt Nam trước những biến động không ngừng của thế giới hiện đại. Hình tượng cây tre không chỉ gợi lên sự bền bỉ, kiên cường mà còn cho thấy khả năng mềm dẻo trước gió bão. Tre biết cúi mình để giữ thế đứng, biết linh hoạt để tồn tại và phát triển. Đó cũng chính là triết lý ứng xử của ngoại giao Việt Nam: mềm dẻo nhưng không mềm yếu, linh hoạt nhưng không vô nguyên tắc, hòa hiếu nhưng không nhân nhượng trước những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc.

“Cành uyển chuyển” thể hiện nghệ thuật ngoại giao linh hoạt, nhân văn và hiện đại, mềm dẻo trong ứng xử nhưng luôn kiên định lợi ích quốc gia – dân tộc. Ảnh: Tác giả thực hiện.

Chiều sâu của sự “uyển chuyển” ấy được hình thành từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đặc biệt là phương châm nổi tiếng “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Trong tư duy của Người, “cái bất biến” là lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc, là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Trên cơ sở giữ vững nguyên tắc chiến lược ấy, ngoại giao phải biết “ứng vạn biến”, tức là linh hoạt trong phương pháp, mềm dẻo trong sách lược, khôn khéo trong ứng xử để thích nghi với từng đối tượng, từng tình huống và từng giai đoạn cụ thể. Đây không chỉ là nghệ thuật ngoại giao, mà còn là trí tuệ chính trị đặc sắc của cách mạng Việt Nam trong xử lý quan hệ quốc tế.

Sự uyển chuyển của ngoại giao Việt Nam được thể hiện rõ nét trong đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam không lựa chọn khép mình trong một không gian quan hệ hạn hẹp, cũng không phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác hay trung tâm quyền lực nào. Trái lại, Việt Nam chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Đảng ta chỉ rõ quan điểm: “Kiên trì và sáng tạo thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả”. Đây là biểu hiện của tư duy đối ngoại rộng mở, tự tin và hiện đại, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Từ một quốc gia từng bị bao vây, cấm vận, Việt Nam ngày nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện ngày càng sâu rộng, tham gia tích cực vào nhiều cơ chế đa phương quan trọng và trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thành tựu ấy không chỉ đến từ sự đúng đắn của đường lối đối ngoại, mà còn là kết quả của nghệ thuật ứng xử linh hoạt, chân thành, tin cậy và nhân văn của ngoại giao Việt Nam.

Phản bác các luận điệu xuyên tạc về đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công tác đối ngoại và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị cũng gia tăng các hoạt động xuyên tạc, chống phá trên lĩnh vực đối ngoại. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý hiện nay là cố tình phủ nhận giá trị, tính kế thừa và sự tiếp nối của trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” trong tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Chúng tung ra các luận điệu cho rằng báo chí chính thống hiện nay “ít nhắc” đến khái niệm “ngoại giao Cây tre Việt Nam”, từ đó suy diễn rằng quan điểm này đã “không còn được coi trọng”; thậm chí xuyên tạc rằng đội ngũ lãnh đạo mới “không còn quan tâm đến đường lối đối ngoại trước đây”, “đang thay đổi định hướng chiến lược đối ngoại” hoặc “xa rời quan điểm ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Đây là những luận điệu sai trái, phiến diện và mang động cơ chống phá rõ rệt. Bởi lẽ, các thế lực thù địch đã cố tình đồng nhất hình thức diễn đạt với bản chất đường lối; cố tình tách rời các quan điểm trong Đại hội XIV khỏi toàn bộ tiến trình phát triển tư duy lý luận đối ngoại của Đảng ta. Chúng cố tình không thấy rằng, điều quan trọng nhất của một trường phái đối ngoại không nằm ở tần suất xuất hiện của một cụm từ trên truyền thông, mà nằm ở việc những giá trị cốt lõi, nguyên tắc chiến lược và phương châm hành động của trường phái đó có tiếp tục được kế thừa, phát triển và vận dụng trong thực tiễn hay không.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia hoạt động của Liên hợp quốc, thể hiện tinh thần chủ động đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế. Ảnh: Liên hợp quốc.

Trên thực tế, tinh thần ngoại giao “Cây tre Việt Nam” không hề bị phủ nhận hay xa rời trong Đại hội XIV, mà tiếp tục được kế thừa, phát triển và nâng lên tầm cao mới phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới. Nếu hình tượng “Cây tre Việt Nam” được khái quát bằng ba đặc trưng “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thì toàn bộ nội dung đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIV đều phản ánh rõ nét những giá trị cốt lõi ấy.

Đó là sự kiên định nền tảng tư tưởng, kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định nguyên tắc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc; là bản lĩnh độc lập, tự chủ, không để đất nước bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; là sự mềm dẻo, linh hoạt trong xử lý quan hệ quốc tế trên tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”; là chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là yêu cầu “giữ vững nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt về sách lược”; là quan điểm xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc. Những nội dung ấy chính là biểu hiện sinh động của bản sắc ngoại giao “Cây tre Việt Nam” trong điều kiện mới.

Điều cần nhấn mạnh là Đại hội XIV không phủ nhận hay thay thế trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”, mà phát triển trường phái đó trong một tầm nhìn chiến lược cao hơn gắn với yêu cầu đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Nếu như trước đây, nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại là phá thế bao vây, cấm vận, mở rộng quan hệ và hội nhập quốc tế, thì nay đối ngoại phải vươn lên đảm nhiệm vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển nhanh và bền vững, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Chính sự phát triển về tầm vóc và yêu cầu nhiệm vụ ấy đòi hỏi ngoại giao Việt Nam phải hiện đại hơn, chủ động hơn, bản lĩnh hơn, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là thay đổi bản chất hay từ bỏ bản sắc vốn có.

Các luận điệu cho rằng “lãnh đạo mới không còn quan tâm đến ngoại giao Cây tre Việt Nam” thực chất là thủ đoạn nhằm chia cắt giả tạo giữa các thời kỳ lãnh đạo, phủ nhận tính liên tục và nhất quán trong tư duy đối ngoại của Đảng ta. Đây là cách tiếp cận mang dụng ý chính trị, bởi đường lối đối ngoại của Việt Nam không phải quan điểm của riêng một cá nhân, mà là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tộc qua nhiều nhiệm kỳ, nhiều giai đoạn lịch sử. Hình tượng “ngoại giao Cây tre Việt Nam” cũng không đơn thuần là một khẩu hiệu mang tính cá nhân hay thời điểm, mà là sự khái quát cô đọng bản sắc, bản lĩnh và nghệ thuật đối ngoại của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thực tiễn đối ngoại đã chứng minh rõ điều đó. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác chiến lược quan trọng, vừa giữ được thế cân bằng chiến lược, bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, trong các vấn đề quốc tế phức tạp như xung đột Nga – Ukraine, cạnh tranh Mỹ – Trung hay những căng thẳng tại Trung Đông, Việt Nam nhất quán lập trường “chọn chính nghĩa, không chọn bên”; kiên trì kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Đây không phải biểu hiện của sự “mập mờ lập trường”, mà chính là bản lĩnh của một quốc gia độc lập, tự chủ, “biết mình, biết người, biết thời thế”. Một số đối tượng cố tình xuyên tạc lập trường này là “né tránh trách nhiệm quốc tế” hoặc “không dám thể hiện chính kiến”. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chính là biểu hiện rõ nét của bản lĩnh ngoại giao Việt Nam: không bị cuốn vào các vòng xoáy đối đầu, không hành động theo cảm tính hay sức ép chính trị, mà luôn xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định khu vực, thế giới.

“Đường lối ngoại giao ‘Cây tre Việt Nam’ là sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh: kiên định về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược, hòa hiếu nhưng kiên cường, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết.”

Chính sách quốc phòng “Bốn không” của Việt Nam cũng thường xuyên bị các thế lực thù địch bóp méo, cho rằng Việt Nam “thiếu dứt khoát” hoặc “không đủ năng lực tự vệ”. Song thực tế cho thấy, chính sách này không phải biểu hiện của sự yếu thế, mà là kết quả của tư duy chiến lược hòa bình, tự vệ và độc lập. Việt Nam không liên minh quân sự nhưng vẫn không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; không tham gia đối đầu phe phái nhưng luôn kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều đó phản ánh bản lĩnh của một quốc gia yêu chuộng hòa bình nhưng không chấp nhận đánh đổi độc lập, chủ quyền để đổi lấy bất kỳ lợi ích nào.

Bên cạnh đó, các thế lực chống phá còn tìm cách xuyên tạc hoạt động đối ngoại đa phương của Việt Nam, cho rằng Việt Nam chỉ “tận dụng sân chơi quốc tế để đánh bóng hình ảnh”. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việc Việt Nam hai lần đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thúc đẩy các sáng kiến về an ninh con người, biến đổi khí hậu, hợp tác Mekong; tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn như APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều năm 2019; đảm nhiệm hiệu quả vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023–2025; đăng cai thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024; Ký Công ước Hà Nội 2025; chủ động thúc đẩy nhiều sáng kiến về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh nguồn nước và hợp tác tiểu vùng Mekong; hay việc Việt Nam được lựa chọn là điểm đến của hàng loạt hoạt động đối ngoại cấp cao giữa các cường quốc trong thời gian gần đây đã tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực điều phối và trách nhiệm quốc tế ngày càng cao của Việt Nam trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức hoạt động giao lưu, vui Tết Trung thu cùng trẻ em địa phương tại Abyei, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Từ góc độ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần thấy rằng chống phá trên lĩnh vực đối ngoại thực chất là một bộ phận trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mục tiêu sâu xa của chúng không chỉ là xuyên tạc chính sách đối ngoại, mà còn nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tư tưởng cực đoan trong xã hội, chia rẽ quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các đối tác quốc tế, từng bước làm suy yếu sức mạnh tổng hợp quốc gia. Vì vậy, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về ngoại giao “Cây tre Việt Nam” không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng làm công tác đối ngoại, mà còn là yêu cầu quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra là tiếp tục xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Đó là nền ngoại giao vừa kiên định nguyên tắc chiến lược, vừa linh hoạt trong ứng xử; vừa giữ vững độc lập, tự chủ, vừa chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Đây không chỉ là sự lựa chọn phù hợp với lợi ích và điều kiện của Việt Nam, mà còn là biểu hiện sinh động của trí tuệ, bản lĩnh và văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.