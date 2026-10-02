Nghệ sĩ Trà My - bão giông đã ở phía sau lưng

ANTD.VN - Là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc trên sân khấu hài miền Bắc, nghệ sĩ Trà My ghi dấu trong lòng khán giả nhờ lối diễn cá tính và tự nhiên. Sau nhiều biến cố của cuộc đời, giờ đây, Trà My đang có cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên con trai.

Sau nhiều biến cố của cuộc đời, giờ đây, Trà My đang có cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên con trai

Nghệ sĩ Trà My tên đầy đủ là Đinh Trà My, được mọi người yêu mến và đặt cho biệt danh "Bông hậu làng hài phía Bắc".

Từ bé, chị đã bộc lộ năng khiếu và được mẹ ủng hộ theo đuổi nghệ thuật. Trước khi bén duyên với hài kịch, chị từng công tác tại đoàn cải lương Thái Bình. Tại đây, Trà My có cho mình nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là những vai đào thương lấy nước mắt của khán giả.

Chị còn được khán giả yêu mến qua các tiểu phẩm hài trong chương trình "Gặp nhau cuối năm".

Có một thời, nhắc đến những tiểu phẩm hài phía Bắc, khán giả dễ dàng nhớ đến bộ ba nghệ sĩ Trà My – Quang Tèo – Giang Còi. Họ xuất hiện bên nhau nhiều đến mức tưởng như đã thành một “công thức”: Quang Tèo và Giang Còi với vẻ chân chất, hài hước của những ông nông dân; Trà My là người phụ nữ đanh đá mà duyên dáng, luôn biết cách tung hứng để câu chuyện trở nên sinh động.

Nghệ sĩ Trà My tên đầy đủ là Đinh Trà My, được mọi người yêu mến và đặt cho biệt danh "Bông hậu làng hài phía Bắc"

Nhưng phía sau những tiếng cười trên sân khấu là một tình bạn rất thật. Trà My từng kể, ba người thân nhau đến mức tự “lập đoàn” đi diễn. Chị được phong làm “Trưởng đoàn”, còn nghệ sĩ Quang Tèo và Giang Còi tranh nhau chức “Phó đoàn”. Một “đoàn nghệ thuật” chỉ có ba người nhưng những chuyến đi diễn lại đầy ắp tiếng cười. Họ hiểu nhau trong từng ánh mắt, câu thoại, nhiều khi chẳng cần nói trước cũng biết bạn diễn sẽ xử lý tình huống thế nào.

Nếu trên sân khấu Trà My là người khiến khán giả bật cười, thì ngoài đời, chị lại có một cuộc sống nhiều nốt trầm hơn người ta tưởng.

Trà My kết hôn với nghệ sĩ cải lương Quản Trọng Bính. Hai vợ chồng từng trải qua nhiều năm mong con và cuối cùng có được cậu con trai Quản Trọng Phúc. Niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì chồng chị mắc bệnh ung thư và qua đời năm 2012, khi con trai còn nhỏ.

Từ đó, Trà My vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa tiếp tục công việc nghệ thuật để nuôi con.

Chị từng chia sẻ rằng mình không muốn bao bọc con quá mức. Trà My dạy con làm những việc nhỏ trong gia đình, tự chăm sóc bản thân và quan trọng hơn cả là biết sống có trách nhiệm. Chị cũng cố gắng kể cho con nghe về bố, để người cha đã mất vẫn hiện diện trong ký ức và tuổi thơ của con.

Có lẽ bởi vậy mà con trai chị lớn lên không chỉ là một người con, mà còn trở thành người bạn đồng hành với mẹ. Trọng Phúc theo học nghệ thuật, sau đó lựa chọn công việc đạo diễn. Hai mẹ con cùng làm nghệ thuật, cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện nghề nghiệp.

Nhìn Trà My hôm nay, khán giả vẫn thấy ở chị sự trẻ trung, hài hước và nguồn năng lượng quen thuộc. Nhưng phía sau nụ cười ấy là một người phụ nữ đã đi qua không ít mất mát.

Có lẽ bởi sau rất nhiều năm, chị đã hiểu rằng tiếng cười không chỉ để làm người khác vui, mà đôi khi còn là cách một người mạnh mẽ bước qua những điều buồn nhất của cuộc đời.