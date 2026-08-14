Nghệ sĩ, du khách nước ngoài và những cảm xúc đặc biệt trong “81 mùa bình yên”

ANTD.VN - Với các nghệ sĩ tham gia Chương trình nghệ thuật chính luận “81 mùa bình yên”, đây không chỉ là một đêm diễn kỷ niệm dấu mốc Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, mà còn là dịp để nghệ thuật chạm vào những câu chuyện về lịch sử, sự hy sinh, cống hiến và những giá trị bình yên trong đời sống hôm nay. Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm – nơi lưu giữ nhiều lớp ký ức của Thủ đô, mỗi nghệ sĩ mang đến chương trình một góc nhìn, một cảm xúc riêng về hình tượng người chiến sĩ Công an và hành trình gìn giữ “dòng chảy bình yên” cho Hà Nội.

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc:

Dành sự tôn trọng đặc biệt với những người chiến sĩ Công an

Tôi là người khá "có duyên" với các chương trình về các chiến sĩ Công an. Không chỉ có thế, tôi đã từngsáng tác một ca khúc về Công an Hà Nội, phổ nhạc từ lời của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội. Trong chương trình “81 mùa bình yên” vào tối ngày 15/8, tôi sẽ biểu diễn ca khúc đó – “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”.

Điểm khác biệt lần thể hiện ca khúc này là tôi sẽ biểu diễn cùng hợp xướng và tốp ca, thay vì một mình như trước đây. Khi khoác trên mình bộ quân phục của lực lượng công an và biểu diễn ca khúc này trong một đại cảnh, tôi cảm thấy rất tự hào và may mắn được góp mặt trong chương trình lần này.

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc

Bên cạnh “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”, trong chương trình tôi còn thể hiện ca khúc “Ngược chiều bình yên” của nhạc sĩ An Hiếu cùng ca sĩ Hoàng Tuyết Danh để kể câu chuyện về người lính cứu hỏa và vợ. Ca khúc là những nỗi niềm của hậu phương mỗi người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Trong ca khúc có câu “nghề chữa cháy sống chết mỏng manh, ngược chiều bình an dâng hiến cho cuộc đời” rất xúc động. Tôi cũng là người lính nên rất hiểu những vất vả, hy sinh của các chiến sĩ công an. Đôi khi ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Và tôi cũng thấu hiểu những hy sinh thầm lặng. Vì thế, với lực lượng Công an Hà Nội nói riêng và Công an nhân dân nói chung, tôi dành một sự tôn trọng đặc biệt.

Tôi rất vui vì mình đang góp một phần công sức nhỏ bé để lan tỏa hình ảnh đẹp và tích cực về lực lượng công an Hà Nội. Qua nghệ thuật, tôi mong muốn khán giả biết tới nhiều hơn về nỗi niềm của những người chiến sĩ và gia đình của họ. Nghệ thuật là hình thức chuyển tải tinh tế những chiến công và những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an tới với đông đảo người xem.



NSƯT Trường Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam:

Hy vọng chương trình được khán giả đón nhận nhiệt tình

Nhận lời làm Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt “81 mùa bình yên”, tôi cảm thấy rất vuikhi được sự tín nhiệm của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và các phòng ban chức năng. Dù đã có kinh nghiệm đạo diễn qua nhiều chương trình nghệ thuật, nhưng khi bắt tay vào thực hiện “81 mùa bình yên”, thú thật, tôi gặp không ít áp lực, bởi tôi mong có thể tạo nên một chương trình nghệ thuật chất lượng nhất, cùng với đó là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật khác nữa.

NSƯT Trường Bắc

May mắn, ở chương trình này, tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Công an thành phố và sự nhiệt tình tham dự của các nghệ sĩ trong chương trình. Dù thời gian thực hiện khá gấp gáp nhưng đến nay, mọi việc đã hoàn thành. Các nghệ sĩ đang rất tích cực tập luyện để thực hiện đúng ý đồ của đạo diễn. Tôi hy vọng, khán giả sẽ yêuthích chương trình, hình ảnh về người chiến sĩ Công an Hà Nội sẽ lan tỏa tới người xem một cách tự nhiên qua các ca khúc, các vũ điệu và các trích đoạn kịch nói trong chương trình.

NSƯT Thiện Tùng, Nhà hát Kịch Hà Nội:

Có nói bao nhiêu cũng không thể kể hết những chiến công của lực lượng Công an Hà Nội

Trong chương trình nghệ thuật “81 mùa bình yên”, Thiện Tùng đảm nhận viết kịch bản. Bắt tay vào xây dựng kịch bản, tôi đã nghiên cứu nhiều tài liệu do Công an Hà Nội cung cấp, từ đó tìm ý tưởng xây dựng kịch bản. Có thể nói rằng, những người làm công việc sáng tạo chúng tôi, có viết bao nhiêu tác phẩm văn học nghệ thuật đi chăng nữa cũng không thể nào đủ để có thể ca ngợi hết những chiến công mà công an Hà Nội nói riêng và lực lượng công an nói chung đã thầm lặng hy sinh, giữ bình yên cho Thủ đô cũng như trên cả nước.

NSƯT Thiện Tùng

Chương trình được xây dựng từ những câu chuyện có thật, từ những vụ án có thật như vụ án Mr.Pips, vụ án ma túy trong bệnh viện tâm thần. Đặc biệt là sự hy sinh của 3 chiến sĩ phòng cháy tại Quan Hoa để lại rất nhiều tiếc thương trong lòng mỗi người... Ở chương trình, kịch sẽ là trung tâm, các ca khúc sẽ đi theo để ca ngợi thêm các chiến công của lực lượng Công an Hà Nội.

Khi bắt tay vào xây dựng kịch bản, áp lực lớn nhất mà tôi gặp phải là không biết bắt đầu từ đâu vì đề tài rất rộng, sự hy sinh của người chiến sĩ cho cuộc sống bìn yên của nhân dân là thầm lặng, không dễ nói lên bằng lời. Có rất nhiều cái gạch đầu dòng được đưa ra nhưng cuối cùng tôi đã chọn đi vào những tấm gương điển hình, những vụ án phải gọi là rất lớn mà CAHN đã triệt phá trong thời gian qua.

Mỗi vụ án được phá là cả một quá trình điều tra trong thời gian dài, là những chiến công thầm lặng... nhưng khi lên sân khấu chỉ có 15 phút, cho nên đó là một sự cô đọng cực kỳ khó khăn.

Qua chương trình, chúng tôi – những người nghệ sĩ muốn gửi một nén tâm hương đến các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Nội nói riêng. Họ đã ngã xuống cho cuộc sống bình yên của chúng ta ngày hôm nay.

Diễn viên Trương Hoàng:

Tự hào khi được hóa thân thành người chiến sĩ Công an

Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hào hứng khi được góp mặt trong một chương trình lớn và ý nghĩa của Công an Hà Nội. Trước đây, tôi cũng có cơ may được đảm nhiệm những vai diễn về người chiến sĩ Công an nhân dân. Mỗi lần được hóa thân vào những nhân vật ấy, tôi đều cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc và luôn muốn cống hiến hết mình cho vai diễn.

Trong chương trình, tôi tham gia một tiết mục tái hiện sự hy sinh, quên mình của những chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với người nghệ sĩ, đây là tiết mục để lại nhiều cảm xúc bởi đó không chỉ là câu chuyện trên sân khấu mà còn gợi nhắc về những con người đã sẵn sàng hy sinh bản thân vì sự an toàn của nhân dân.

Diễn viên Trương Hoàng

Lần tham gia chương trình nghệ thuật “81 Mùa bình yên” này mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Bởi phía sau cuộc sống bình yên của mỗi người dân là sự hy sinh thầm lặng, những nỗ lực không ngừng nghỉ của biết bao cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Thông qua An ninh Thủ đôm, tôi muốn nói lời cảm ơn những chiến sĩ Công an rất nhiều. Các anh, các chị đã ngày đêm hy sinh, cống hiến để người dânchúng tôi có được cuộc sống bình yên.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, tôi xin gửi lời chúc tới các cán bộ, chiến sĩCông an TP Hà Nội. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, bản lĩnh, tiếp tục cống hiến, để cùng nhau bảo vệ đất nước, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

NSƯT Ngọc Quỳnh:

Mong những câu chuyện về người chiến sĩ Công an đến gần hơn với nhân dân

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia chương trình nghệ thuật "81 mùa bình yên". Thời gian qua, Nhà hát Kịch Hà Nội đã thường xuyên phối hợp với Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội thực hiện những chương trình như thế này.

"81 mùa bình yên" là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, có quy mô lớn, được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ sự hào hùng và trang trọng. Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, khán giả sẽ hình dung được phần nào công việc của các chiến sĩ Công an, từ đó, thêm yêu, thêm hiểu, thêm cảm thông với những cống hiến thầm lặng và gian khó của lực lượng Công an. Tất cả những điều đó, nếu không được thể hiện bằng nghệ thuật thì đôi khi chúng ta rất khó cảm nhận hết.

NSƯT Ngọc Quỳnh

Đối với một diễn viên, với cá nhân tôi, mỗi lần được hóa thân vào hình tượng người chiến sĩ Công an cũng đều là một trải nghiệm đặc biệt. Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện trên sân khấu không chỉ đòi hỏi sự nhập vai của người nghệ sĩ mà còn là cơ hội để họ chuyển tải những câu chuyện đời thực, những hy sinh thầm lặng phía sau sự bình yên của cuộc sống.

Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của việc nghệ thuật đồng hành cùng lực lượng Công an: đưa hình ảnh người chiến sĩ gần hơn với nhân dân, để phía sau mỗi khoảnh khắc bình yên, khán giả hiểu rằng đã có biết bao con người đang âm thầm cống hiến, sẵn sàng nhận phần khó khăn, hiểm nguy về mình.

Diễn viên Đỗ Thanh Tùng- Nhà hát Kịch Hà Nội :

Để có được sự bình yên phía sau là biết bao sự hy sinh, nỗ lực và những đêm không ngủ

Chương trình nghệ thuật "81 Mùa bình yên" đã để lại trong tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Bởi phía sau những tiết mục nghệ thuật không chỉ là câu chuyện về nghề, mà còn là những câu chuyện chân thực, xúc động về người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Tôi càng sâu sắc hơn khi được cùng các nghệ sĩ tái hiện những dấu mốc, những chặng đường mà lực lượng Công an Hà Nội đã trải qua. Đó là những năm tháng gian khó, những hy sinh thầm lặng và cả những đóng góp rất đỗi bình dị để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tôi rất vinh dự khi được góp một phần nhỏ bé của mình vào chương trình. Với tôi, được đứng trên sân khấu của "81 Mùa bình yên” không chỉ là một lần biểu diễn, mà còn là một trải nghiệm đầy ý nghĩa và đáng nhớ.

Diễn viên Đỗ Thanh Tùng trò chuyện cùng PV ANTĐ

Khi đứng trên sân khấu và hóa thân, thể hiện câu chuyện về những người chiến sĩ Công an nhân dân, Thanh Tùng cảm nhận hai chữ “bình yên” theo một cách rất khác. Trước đây, bình yên có thể là một điều gì đó rất giản dị, như cuộc sống của mỗi gia đình, những con phố đông vui, hay việc mỗi người có thể yên tâm trở về nhà sau một ngày làm việc. Nhưng khi thể hiện câu chuyện của người chiến sĩ Công an, Tùng hiểu rằng để có được sự bình yên ấy, phía sau là biết bao sự hy sinh, nỗ lực và những đêm không ngủ của các anh.

Anh Mohamed Abdul Aziz, khách du lịch từ Ai Cập

Câu chuyện đẹp và hào hùng về những chiến sĩ Công an Hà Nội

Tình cờ đi qua đây và chúng tôi không biết trước mình sẽ được xem một chương trình như thế này khi đến Hà Nội. Qua những hình ảnh và màn trình diễn tổng duyệt, tôi có thể cảm nhận được câu chuyện đẹp và hào hùng về những chiến sĩ Công an Hà Nội. Các con của tôi cũng rất thích thú khi theo dõi.

Gia đình anh Mohamed Abdul Aziz, du khách Ai Cập

Có thể chúng tôi không hiểu hết về những lời thoại, những ca từ, nhưng chúng tôi cảm nhận được cảm xúc của chương trình thông qua âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và không khí thật tuyệt vời. Thời tiết hôm nay rất đẹp, Hà Nội rất cuốn hút và con người thân thiện. Tôi thật may mắn khi tình cờ được theo dõi chương trình này cùng gia đình. Đây sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt trong chuyến đi Việt Nam của chúng tôi".

Chị Holly Flanagan, Du khách Anh:

Chương trình đã đem tới một trải nghiệm khá thú vị

Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi cảm thấy thực sự vui và thú vị khi tới Hà Nội, bởi nơi đây có rất nhiều điều để khám phá, nhiều địa điểm để tham quan và cảnh đẹp để ngắm. Đặc biệt, người dân Hà Nội vô cùng thân thiện và tốt bụng. Hiện tại, trong thời gian ở Hà Nội, chúng tôi cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều sự kiện, trong đó có Lễ tổng duyệt chương trình “81 mùa bình yên” này.

Đối với tôi, đây là một sự kiện rất tuyệt vời. Dù chưa thực sự hiểu rõ về toàn bộ chương trình, tôi có thể biết sơ bộ đây là một sự kiện của Công an thành phố Hà Nội. Tôi thấy chương trình nghệ thuật đã đem tới một trải nghiệm khá thú vị, bởi trước đây tôi chưa từng được chứng kiến một chương trình về lực lượng công an được tổ chức theo hình thức như thế này ở đất nước mình. Tôi đặc biệt thích những phân cảnh tái hiện hình ảnh chiến đấu của các chiến sĩ công an. Đồng thời, tôi cũng rất ấn tượng với phần biểu diễn của đội nghi lễ thuộc lực lượng công an. Đây thực sự là một trải nghiệm rất thú vị đối với tôi”.

Chị Holly Flanagan, Du khách Anh và Georgea Comullo, Du khách Ý trò chuyện cùng PV ANTĐ

Chị Georgea Comullo, Du khách Ý:

Hà Nội rất sôi động và thú vị

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi cảm thấy Hà Nội rất sôi động và có rất nhiều điều thú vị để khám phá. Đặc biệt, tôi thích những món ăn như nem rán, cà phê trứng và phở. Đối với tôi, việc thưởng thức một món ăn như phở vào buổi sáng khá lạ lẫm. Ở Ý, mọi người thường ăn bánh croissant và uống cà phê latte vào buổi sáng, vì vậy việc ăn phở vào buổi sáng là một trải nghiệm khá mới mẻ đối với chúng tôi.

Không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon, hôm nay, tôi cũng có cơ hội được chứng kiến buổi tổng duyệt một chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Hồ Hoàn Kiếm. Mặc dù tôi chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của tất cả những màn biểu diễn, nhưng với tôi chiến sĩ công an Hà Nội trông rất ấn tượng, chuyên nghiệp và được huấn luyện bài bản.