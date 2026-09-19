Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 17 và giỗ tổ nghề sân khấu năm 2026

ANTD.VN - Sáng 18-9, Hội Sân khấu Hà Nội long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 17 và ngày giỗ tổ nghề Sân khấu. Đây là dịp giới sân khấu cả nước và Hà Nội cùng nhau thắp nén hương dâng tổ nghiệp với lòng biết ơn những người đã đặt nền móng cho nghệ thuật sân khấu nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội cho biết, Ngày Sân khấu Việt Nam là cơ hội để những người làm nghề bày tỏ lòng biết ơn tiên tổ, các bậc tiền nhân đã vượt qua mọi định kiến của xã hội mà sáng tạo nên loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo có giá trị làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả đã đồng hành cùng các văn nghệ sĩ, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam.

Đây cũng là dịp nhìn lại hoạt động thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, từ đó tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao; góp phần xây dựng đời sống tinh thần, cổ vũ toàn dân đoàn kết, phấn đấu đưa Thủ đô xứng đáng là Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026 và giỗ tổ nghề sân khấu

Cũng tại buổi lễ, NSND Trần Thị Mai Hương cho biết về những kết quả đạt được trong năm 2025 của Hội Sân khấu Hà Nội. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Sân khấu Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hội tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác và trao đổi nghề nghiệp tại Thanh Hóa từ ngày 15 - 17/6/2026, tạo điều kiện để các tác giả, nghệ sĩ thâm nhập thực tế, đến với những địa danh lịch sử, giao lưu và tìm kiếm cảm hứng sáng tác.

Những trải nghiệm trong chuyến đi giúp các tác giả có thêm chất liệu, ý tưởng để xây dựng các kịch bản sân khấu chất lượng. Hội cũng đã tổ chức hội thảo “Sân khấu Thủ đô với công nghiệp văn hóa”, với nhiều tham luận có chất lượng, giàu tính lý luận khoa học và thực tiễn, tập trung tìm kiếm giải pháp phát triển sân khấu, tạo dấu ấn trong giới văn học nghệ thuật nói chung và ngành sân khấu nói riêng.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức cho hội viên tham dự các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và Thành phố, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, cập nhật tình hình trong nước và thế giới. Công tác chăm lo đời sống hội viên cũng được duy trì thông qua hoạt động thăm hỏi hội viên ốm đau, chia buồn cùng gia đình hội viên khi có người qua đời.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội thành kính dâng hương tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đã gửi lời chúc mừng tới các hội viên của Hội Sân khấu Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 17. Theo ông, sự có mặt đông đủ của các nghệ sĩ tại lễ giỗ tổ là điều đáng trân trọng. Đây là dịp nhắc nhở mỗi người nghệ sĩ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, xứng đáng với công lao của các thế hệ tiền bối đã xây đắp nên nền sân khấu Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại lễ kỷ niệm, các nghệ sĩ đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân với tổ nghiệp.