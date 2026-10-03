Ngày hội bóng đá kỷ niệm 70 năm CLB Công an Hà Nội: Những "Thế hệ vàng" tỏa sáng trên sân Hàng Đẫy

ANTD.VN - Trong không khí hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội (10-10-1956/10-10-2026), Ngày hội bóng đá diễn ra tại sân Hàng Đẫy chiều 3-10 là cuộc hội ngộ đặc biệt của những thế hệ từng làm nên ký ức đẹp của bóng đá Thủ đô. Chương trình giao lưu do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội chủ trì, với điểm nhấn là những trận đấu tái hiện một phần ký ức từng khiến người hâm mộ mê đắm.

Ngày hội bóng đá kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội giữa 5 đội bóng là đội Cựu cầu thủ Công an Hà Nội, đội Cựu cầu thủ Thể Công, đội Cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, đội Cựu cầu thủ M.A.Y FC và đội bóng Cổ động viên Công an Hà Nội. Không đặt nặng chuyện thắng - thua, điều được chờ đợi hơn cả là cuộc trở về của những cựu cầu thủ, những gương mặt từng gắn bó với sân cỏ, cùng nhau tạo nên một ngày hội giàu cảm xúc trên sân Hàng Đẫy.

Tại chương trình giao lưu, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội nhấn mạnh: "Hôm nay, trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy tự hào, chúng ta cùng nhau hội tụ tại đây để tham dự Ngày hội bóng đá hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội. Một chặng đường lịch sử đáng tự hào, được hun đúc bởi truyền thống, bản lĩnh, khát vọng và tình yêu bóng đá của biết bao thế hệ. Chương trình hôm nay không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, tôn vinh những thành tựu đã đạt được, mà còn là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã đặt nền móng, xây dựng, gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống của CLB bóng đá Công an Hà Nội'.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội phát biểu tại buổi giao lưu (Ảnh: Thuần Thư)

"Trong hành trình 70 năm, điều đáng quý nhất mà Câu lạc bộ có được chính là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Chúng ta trân trọng những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, các nhà quản lý, những người đã dành tâm huyết và trách nhiệm để xây dựng, phát triển đội bóng. Chúng ta biết ơn các thế hệ huấn luyện viên, những người đã truyền lửa đam mê, rèn giũa chuyên môn, xây dựng bản lĩnh và tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Chúng ta tri ân các thế hệ cầu thủ, những người đã cống hiến tuổi trẻ, tài năng trên sân cỏ, góp phần làm nên tên tuổi của Công an Hà Nội. Chúng ta cũng không quên những cán bộ, nhân viên, những người làm công tác hậu cần, y tế, đào tạo trẻ và tất cả những con người thầm lặng phía sau mỗi trận đấu. Chính sự tận tụy của họ đã góp phần tạo nên sức mạnh chung của Câu lạc bộ. Đặc biệt, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ người hâm mộ - những người đã luôn đồng hành, sẻ chia, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng trong mọi hoàn cảnh", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt xúc động nói.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội tặng quà lưu niệm 5 đội bóng dự Ngày hội bóng đá kỷ niệm 70 năm thành lập CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Thuần Thư)

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt tặng chiếc áo đấu lưu niệm của CLB Công an Hà Nội tới cựu cầu thủ Mai Quốc Việt, đại diện Cựu cầu thủ Công an Hà Nội FC (Ảnh: Thuần Thư)

Chủ tịch CLB Công an Hà Nội cũng khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế của bóng đá Công an Hà Nội tại các giải đấu trong nước và quốc tế; đồng thời xây dựng một đội bóng không chỉ được biết đến bởi những chiến thắng, mà còn bởi tinh thần thi đấu cống hiến, lối sống chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng dành cho người hâm mộ. Đối với Câu lạc bộ, phát triển bóng đá không chỉ là câu chuyện về thành tích, đó còn là trách nhiệm góp phần lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thể thao nước nhà.

"Bảy mươi năm là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng không phải là điểm dừng của hành trình. Từ nền tảng truyền thống đã được xây dựng qua nhiều thế hệ, chúng ta có quyền tin tưởng và kỳ vọng vào một tương lai phát triển mạnh mẽ hơn của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Một tương lai mà ở đó, những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ; những thế hệ cầu thủ tài năng tiếp tục được phát hiện, đào tạo và trưởng thành; đội bóng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới; và tình yêu của người hâm mộ ngày càng được bồi đắp, lan tỏa. Chúng ta mong muốn rằng, khi nhắc đến Công an Hà Nội, người hâm mộ không chỉ nhớ đến những danh hiệu, những chiến thắng, mà còn nhớ đến một đội bóng có truyền thống, có bản sắc, có khát vọng và luôn thi đấu bằng tất cả niềm tự hào, trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, đối tác đồng hành; với tâm huyết của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ và sự ủng hộ của người hâm mộ, chúng ta tin tưởng rằng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới xứng đáng với truyền thống 70 năm", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Trong phần giao lưu, cựu cầu thủ Mai Quốc Việt chia sẻ: "Hôm nay thật xúc động cho chúng tôi khi được có mặt ở đây. Trên mặt cỏ sân Hàng Đẫy thân thuộc này, chúng tôi lại nghĩ về những ngày trai trẻ, cống hiến cho CLB Công an Hà Nội. Xin được chúc sức khỏe các vị lãnh đạo, các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội. Mong rằng truyền thống của chúng ta sẽ tiếp tục được phát huy, để đội bóng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp vào thành công chung của bóng đá Việt Nam".

Các cựu cầu thủ đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt trong những trận đấu ngập tràn kỷ niệm và tiếng cười (Ảnh: Thuần Thư)

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở những trận đấu giao hữu giữa các CLB cựu cầu thủ. Ở đó, những đôi chân đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao vẫn mang đến cho khán giả tinh thần của bóng đá một thời. Mục đích chính không phải tìm kiếm người thắng cuộc, mà là cống hiến những pha bóng đẹp, những khoảnh khắc giàu cảm xúc và tái hiện phần nào những màn trình diễn từng làm mê đắm người hâm mộ trong quá khứ.

Trong một ngày hội như vậy, những pha xử lý kỹ thuật, những đường chuyền, cú sút hay bàn thắng không được đánh giá bằng kết quả. Mỗi khoảnh khắc trên sân Hàng Đẫy đều mang theo một câu chuyện, một ký ức và một phần thanh xuân của những người từng sống cùng bóng đá Công an Hà Nội.