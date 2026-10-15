Ngày hội Áo dài - Dân vũ "Duyên dáng áo dài - bản lĩnh hội nhập, tỏa sáng phụ nữ Công an Thủ đô"

ANTD.VN - Ngày 15-10, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, Ngày hội “Áo dài - Dân vũ” với chủ đề “Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng Phụ nữ Công an Thủ đô” đã diễn ra trong không khí rộn ràng và đầy cảm xúc. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của tà áo dài Việt Nam, sự kiện còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và bản lĩnh của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong thời đại mới, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10).